Recuperarea medicala si Balneologia sunt capusate de un intreg sistem al ascociatiilor si cabinetelor fantoma!

Recuperarea medicala e un termen ambiguu pentru marea parte a populatiei. Pentru "mirenii" patologiei, sintagma tine mai degraba de zona sportului, a atletilor care au suferit o accidentare si care prin anumite exercitii fizice si masaj isi refac aptitudinile si-si recapata forma si forta fizica necesare performantei.

Pentru pacienti, insa, aceia care au trecut printr-un traumatism locomotor, printr-un accident vascular ce a condus la o pareza, sau se afla in stadiul post-operator, refacerea fizica, recapatarea functionalitatii, devin un deziderat. Chestiunea devine complicata si depaseste aria unei entorse, luxatii sau intinderi, asa cum de cele mai multe ori se intampla in sport. Intram pe teritoriul unor boli grave - care lasa sechele -, al unor traumatisme majore, ce conduc la bariere functionale, la limitari dinamice.

Ei bine, la fel de putina lume stie ca aceste metode destul de vechi, efectuate la nivel stiintific, dau rezultate. Si inca foarte bune. Nu vorbim, fireste, de metodele empirice, de leacuri babesti, de ritualuri primitive, nici de lotiuni si comprese după metode stravechi, ci ne raportam la un domeniu in plin avant, in care se face pregatire la nivel universitar, cu rezultate remarcabile, in care refacerea pacientului, recapatarea functionalitatii si a abilitatilor sale, se face in clinici specializate, in cabinete dedicate.

Cel mai important bastion al luptei cu dizabilitatile fizice si neuronale este Institutul National de Recuperare Medicina Fizica si Balneoclimatologie. In acest institut functioneaza patru sectii dedicate recuperarii pe intregul spectrul fizioterapeutic, dar si un sector de cercetare in domeniu. Pe langa Institut, mai sunt spitale importante de stat cu sectii de recuperare, mai exista centre medicale private care ofera astfel de servicii in mod corect, stiintific si coordonat din punct de vedere medical.

In schimb, din renumitele centre de balneologie, din toata tara, multe atestate din vechime, a ramas doar numele si cateva hoteluri dedicate turismului balnear, majoriatea in paragina. Referitor la acest capitol al recuperarii medicale, Ziuanews a dezbatut pe larg chestiunea intr-un articol separat, aratand ca România ar putea deveni cel mai important "hub" balneo european, tinand cont ca o treime din patrinomul balnear de pe batranul continent se afla la noi in tară, iar bani pentru dezvoltare se pot atrage prin proiecte europene. Numai ca toate guvernele de pana acum au fost total dezinteresate fata de o asemenea solutie care ar restabili efectiv turismul medical si ar reechilibra balanta economica a tarii.

Recuperarea medicala autentică e din ce in ce mai greu de identificat

Problema e ca desi in România recuperarea, ca domeniu medical stiintific, ar trebui sa fie "la ordinea zilei", destul de multi medici, inca, omit, sau - mai grav - refuza din varii motive sa-si indrume pacientii spre aceste centre de refacere locomotorie. Pe de alta parte, pseudo-cabinete de recuperare, cunoscute mai mult drept cabinete de kinetoterapie, au aparut in ultima vreme ca ciupercile dupa ploaie, cam cu acelasi ritm de crestere precum al numarul salilor de fitness. Neexistand o educatie de masa in domeniu, iar populatia suferinda din tara evita, in general - daca nu e chestiune foarte grava, de ultim moment - sa mearga la medici, basca faptul ca - spuneam - nici medicii nu se inghesuie sa recomande recuperarea dupa metode stiintifice, se intrunesc premizele aparitiei imposturii.

Multi kinetoterapeuti cu cabinete de apartament si cu "sali de recuperare" facute in sufragerie, unii dintre ei fara studii, se recomanda ca "specialisti ai reabilitarii fizice, experti in exercitii de recuperare", ba chiar si "specialisti in metode orientale, in masaje si practici tibetane" de care, evident, habar n-au. In loc sa faca bine, acesti "vraci" de conjunctura, deosebit de mercantili, fac mai mult rau, iar centrele de recuperare autentice sunt pline de produsul acestor practici habarniste. In foarte multe cazuri, ceea ce acestia au stricat prin metode ce tin de "lautaria" medicala, abia daca mai poate fi dres.

Sunt pacienti care raman cu sechele grave nu numai de pe urma unor exercitii practicate prost, fara indrumare si fara responsabilitate in salile de fitness, in "ateliere de forta", in "scoli de culturism", dar si din mânile acestor kineto si fizioterapeuti inchipuiti, in fapt niste rechini financiari ce se hranesc din slabiciunile fizice ale altora. Caci domeniul este si unul de larg castig material, sunt firme care desi nu au supraveghere si responsabilitate medicala, ci doar kinetoterapeuti si fizioterapeuti mai mult sau mai putin atestati, produc milioane de lei pe an, un profit inimaginabil in conditiile date, bazat pe necunoasterea din partea populatiei care ajunge sa-i frecventeze la fel de des precum salile de fitness, sau solarele, ori laboratoarele de SPA, crezand ca e ceva la moda.

Aceste metode, folosite fara cunoastere, doar de dragul imbogatirii rapide sunt la fel de periculoase prin prisma daunelor fizice, de pilda, ca si drogurile, ca si traficul de heroina sau cocaina. In unele state occidentale s-a atras atentia ca mersul la sala creeaza dependenta de natura nociva. Ca si mersul din principiu la kinetoterapeuti care promit metode contra imbatranirii, chiar intinerirea articulatiilor, musculaturii, solutii minune pentru artroza, pentru boli autoimune, boli degenerative etc., in tandem cu inflorirea pietei de suplimente alimentare si leacuri miraculoase, de care sunt pline reclamele televizate si care fac un "brainwash" popular. Tot pe bani grei.

In paralel exista si o piata de aparatura si dispozitive de reabilitare (greutati, gantere, haltere, saltele, mingi, rollere, aparate de masaj, electrostimulare etc.) care se vand masiv prin aceste cabinete, devenite si magazine de astfel de "chinezarii", multe din ele chiar periculoase, dar vandute pacientilor ca ultimile decoperiri in materie, "must have"-uri, necesare penru insanatosirea 100%. In realitate, produsele respective sunt facute "pe vapor", fara licenta, fara a fi omologate de autoritati din domeniu, fiind in fapt o "frectie la picior de lemn", care doar ii imbogatesc pe traficantii de "reabilitare medicala". Sunt asa-zisele electrostimulatoare musculare, aparate de masaj "terapeutic" si atle asemenea "gadgeturi" care promit sa faca minuni.

Nici Casele de Sanatate nu ajuta sistemul recuperarii medicale

Din pacate, legislatia din tara permite aceste centre cvasi-recuperatorii, nu exista masuri punitive, iar lumea - in necunostinta de cauza - intretine acest aparat distructiv care, in plus, sifoneaza si imaginea recuperarii medicale autentice. Cei care au fost la limita mutilării intr-un cabinet de kinetoterapie de apartament vor transmite mai departe si altora ca "recuperarea medicala este ceva rau de care e bine sa te feresti daca vrei sa ramai intreg", cum exista, in underground si o "scoala" dupa ureche, mai ales in orasele mici si in domeniul rural, unde cei care au trecut prin recuperarea medicala ajung sa "predea" mai departe, transformandu-se in "profesori", diverse exercitii de recuperare, sau metode de masaj, spunad ca "nu e nevoie sa mergi si sa pierzi timpul, ca te invat eu ce sa faci".

Un alt factor important. Casele de Sanatate deconteaza doar 21 de zile de recuperare pe an, prin pachete de proceduri de kineto si fizioterapie. Fireste ca exista de cele mai multe ori situatii medicale, in urma traumatismelor, a accidentelor vasculare etc., care necesita luni de zile de reabilitare. De pilda, o fractura la mana sau picior necesita intre 45 de zile si 180 de zile functie de complexitate. Alte situatii grave pot avea nevoie de ani de zile pentru recuperare. Ca atare, dupa perioada decontata de Casele de Sanatate, pacientii sunt nevoiti sa isi continue intr-un fel sau altul recuperarea.

Si daca in centrele mari nu se poate contra cost din diverse motive, atunci ajung pe mana cabinetelor particulare, cu "specialistii" aferenti care se lauda pe internet sau probeaza prin fake news, ori o documentatie de cele mai multe ori contrafacuta ca se pricep la marile probleme ale recuperarii de orice natura. Daca, per a contrario, casele de sanatate ar deconta recuperarea pana la totalitatea ei, sau pana la "cat de mult se poate" functie de caz, atunci pacientii contribuabili la fondurile de asigurare n-ar mai fi nevoiti sa apeleze pe alti bani grei la cabinetele incropite pe genunchi, iar sectorul refacerii medicale s-ar dezvolta asa cum e natural si logic sa se intample, intr-un mediu controlat.

Ce inseamna o veritabila recuperare medicala si cine o face

Pe langa Institutul National din domeniu, trebuie spus ca spitalele mari au chiar in interiorul lor sectii de recuperare, iar activitatea medicala de profil se desfasoara sub supraveghere de specialitate. Pacientul este indrumat de medicul de familie catre un medic specialist care intocmeste un plan de recuperare specific fiecarei afectiuni si abia acest plan este pus in aplicare de fizioterapeuti, dar sub supraveghera medicala continua.

Pe scurt, cu toate ca recuperarea medicala, sub denumirea de balneologie se face inca din 1924, stiintific vorbind, amploarea fenomenului apare la finalul anilor 60 cu un "boom" in anii 70-80, tot pe scheletul balneologiei. In România, recuperarea medicala era data de un echilibru intre fizioterapie si kinetoterapie, fata de occident unde "regina balului" era kinetoterapia. Din acest punct de vedere, tara noastra, inclusiv cu vasta retea balneo, era cu mult mai avansata. Existau scoli care pregateau fizioterapeutii. Incepand cu 1998 au aparut si primii absolventi ai studiilor universitare de fizioterapie din cadrul Facultatii de Medicina, studii cu durata de cinci ani.

In paralel, la ANEFS s-a creat o sectie de recuperare fizica prin exercitii fizice, care va deveni apoi de kinetoterapie, absolventii de aici devenind kinetoteraputi atestati, la randul lor. Problema a aparut cand, usor-usor, zona de kinetoterapie s-a insinuat si in domeniul medical, cand fizioterapia a fost acaparata de segmentul kinetic si, mai ales, cand - in cabinetele constituite ad-hoc, precum buticurile - s-a ignorat aproape total medicina de specialitate. Asa a aparut Ordinul Kinetoterapeutilor, care a cerut o lege proprie, iar mai tarziu a aparut Asociatia Fizioterapeutilor, dar care a fost cotropita tot de kinetoteraputi.

Facem o paranteza spre a nu fi intelesi gresit. Nimeni nu are nimic cu kinetoterapeutii, dimpotriva, exercitiile de specialitate, facute corect, ca urmare a unui plan de recuperare medicala sunt absolut necesare, partea dinamica a domeniului fiind esentiala pentru vindecare si reabilitare, la fel cum segmentul de fizioterapie isi are rolul propriu, fara de care exercitiile locomotorii nu ar fi cu rezultate depline. Problema apare cand o parte din kinetoterapeuti - ca si fizioterapeuti, desi intr-o mai mica masura - au considerat ca ei sunt "miezul din dodoasca" si ca nu mai e nevoie de specialitate medicala, aparand un paradox, caci nu exista terapie fara latura medicala, asa cum nu exista - dupa cum ii spune si numele - recuperare medicala fara medicina. Acest fenomen a dat nastere imposturii si rezultatelor dezastruoase "de la coltul blocului".

Sa ne intoarcem, insa si la nucleul de specialisti in domeniu. De pilda, am anuntat la inceputul articolului, ca nu multa lume stie ca Institutul National de Recuperare, cu toate ca s-a înfiinţat în anul 2000 în urma Ordonanţei Guvernului 109/02.09.2000, aprobată prin Legea 343/18.06.2002, prin reorganizarea Institutului de Medicină Fizică, Balneoclimatologie şi Recuperare Medicală, exista atestat încă din anul 1924, cand era cunoscut sub denumirea de „Institut de Balneologie" (al doilea institut de profil din Europa, după cel din Franţa).

Institutul, dupa cum se recomanda, are că obiectiv principal îmbunătăţirea permanentă a stării de sănătate a populaţiei prin asistenţă medicală de recuperare şi balneară, vizând în mod special aspectul funcţional de integrare al pacientului în activitatea cotidiană, în mediu şi activitatea profesională. "Pe linie de asistenţă medicală - citam de pe site -, Institutul asigură tratamentul complex al bolnavilor cu multiple aspecte disfuncţionale în afecţiuni locomotorii (neurologice, post-traumatice, reumatologice, vascular-periferice, dismetabolice s.a.). Bolnavii beneficiază de tratamente balneofizicale şi de kinetoterapie prin care se urmăreşte ameliorarea substanţială a deficitelor funcţionale şi a tabloului clinic caracteristic diferitelor patologii. Institutul are cea mai importantă bază clinică şi personal universitar implicat în programele de învăţămânţ medical de profil la toate nivelele (studenţi, rezidenţi, specialişti, fiziokinetoterapeuţi, kinetoterapeuţi şi cadre medii de specialitate)."

Impostura a transformat recuperarea si balneologia in Cenusaresele medicinii

Cam cu asta se confrunta medicina autentica de recuperare de la noi, unde "zona gri" a domeniului a prins teren, infloreste, iar falsul si impostura sunt la mare cautare, in detrimentul autenticului. Nu putem sa incheiem fara a vorbi ca si in ziona balneo infloreste impostura, de fapt toti incearca se imbogateasca pe seama balneologiei autentice si a confuziei create in randul publicului. Exista o asa zisa Asociatie Romana de Balneologie si Recuperare Medicala, care se erijeaza in factor de importanta maxima in domeniu. In fapt, asociatia a fost confiscata de un fost angajat al INRMFB care in numele institutului, profitand de confuzie a ajuns sa organizeze congrese "internationale", adunand sponsorizari prin propagare de informatii false (practic, fals si uz de fals) de la cei care nu cunosc cum este situatia reala. Cazul este de competenta DNA care probabil se va si sesiza.

Pe aceasta cale reamintim, asa cum am mai scris in publicatia noastra ca singura institutie abilitata sa faca astfel de congrese si conferinte stiintifice mai ales in zona cercetarii este INRMFB, care organizeaza in 10 mai o sesiune de astfel de comunicari. Altfel de "asociatii" paralale nu fac altceva decat sa contribuie din plin la stirbirea reputatiei medicilor romani care, cum spuneam, sunt foarte buni si merita recunoasterea internationala. Asociatiile fantoma comit acte ilegale, in scopul obtinerii de fonduri pe baza imposturii. Ca o concluzie, cei interesati de o recuperare medicala autentica, de un tartament balnear competent trebuie sa verifice mai intai ca nu au de a face cu falsi specialisti, singura confirmare in domeniu fiind de partea INRMFB, asa cum singurele congrese si conferinte cu recunoastere internationala sunt ale acestui institut national.