Robert Negoita a vandut pe sest 68 de masini la pret de fier vechi catre clientela sa, multi dintre ei cu datorii mari la impozite si taxe locale Sector 3

Saptamana trecuta am publicat doua anchete despre cum primarul Sectorului 3, Robert Negoita, construieste niste parcari la niste preturi nesimtite, extraterestre, pe mii de euro locul de parcare, lucrari pe care, fireste, sa le dea clientelei sale politice.

In schimb, daca tot e vorba de praduiala, acelasi Negoita si acolitii sai au vandut pe blat 68 de masini la mai putin decat ar fi luat pe ele la fier vechi, autoturisme, Volkswagen, Mercedes, Daewoo, Dacia, Opel, Jeep, Fiat, Mitsubishi, Renault, Citroen etc., cu preturi sub 500 (majoritatea sub 300) de lei cu tot cu TVA. Autoturismele au fost, cum spuneam, praduite, date de pomana unor "baieti" de casa ai lui Negoita. Dovada ca anuntul nici nu apare pe site-ul primariei.

Aflam din surse ale primariei sectorului 3 ca directorul de la Directia de Impozite si Taxe Locale, Ilie Petre Iulian, e capul retelei, iar Negoita l-a lasat sa-si faca numarul ca sa incaseze niste spagi. Individul a fost si in comisia de licitatie si in comisia de rezolvare a contestatiilor! Si jucator, si arbitru! In plus, a acceptat la licitatie oameni care au datorii la taxe si impozite! Adica au bani sa cumpere masini, dar n-au bani sa-si plateasca impozitele! De pilda, unul dintre acestia are 20.000 de lei impozite de platit, dar a achizitionat vreo 40 de masini!

DOCUMENTUL POATE FI CITIT AICI.