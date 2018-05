Robert Negoita trage tun dupa tun! Afacerile de milioane de euro ale primarului Sectorului 3

Un raport al Curții de Conturi arată cum edilul sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiță, jonglează cu banul public și vrea să se transforme într-un mogul imobiliar pe banii publici. Negoiță, a cumpărat terenuri în jurul celor celor care ulterior au fost cumpărate de Primăria Sectorului 3, care din pârloagă au devenit parcele valoroase după ce s-au investit banii publici.

Concret, în noimebrie 2012, Consiliul Local al Sectorului 3 a decis înființatrea SC Locuințe sector 3, având ca scop o mai bună gestionare a fondului de imobile administrate de Primăria Sectorului 3 în numele Municipiului București. Un an mai târziu, aleșii locali au votat schimbarea denumirii societății, ea devenind SC Administrarea Activelor Sector 3 SRL, iar capitalul social al companiei a fost majorat succesiv de la 10.000 de lei la 48 de milioane de lei. Majorarea s-a făcut cu scopul de a cumpăra imobile și terenuri, deși legea spune că singurul care poate deține patrimoniu este Primăria Municipiului Bucureșri, prin Consiliul General, iar Primăriile de Sector îl pot doar administra.

Potrivit unui raport al Curții de Conturi, după majorarea de capital, SRL-ul lui Robert Negoiță a cumpărat din banii publici: trei loturi de teren de la societatea Republica, iar de la societatea Rommetalcom SRL a cumpărat în 2014 Hala Laminor. Cum a încercat să piardă urma a 48 de milioane de euro După o perioadă scurtă de timp, aleșii locali au decis că societatea nu mai are nevoie de bani și au votat ca aportul social al companiei Administrarea Activelor Sector 3 SRL să fie iarăși de 10.000 de lei, cei 48 de milioane de euro urmând a fi înregistrați înapoi în contabilitatea Primăriei. Numai că, returnarea baniilor s-a făcut doar scriptic.

"Urmare a expunerii de motive a primarului, s-a aprobat reducerea capitalului social de la 48 de milioane de lei la 10.000 de lei, ..., deși societatea nu dispunea de aceste sume. Mențiunea privind diminuarea capitalului social cu suma de 48 de milioane a fost înregistrată la Oficiul Național al Cmerțiului la data de 8 iunie 2015. ....Diminuarea a fost înregistrată fără ca suma să fie recuperate de la societatea comercială, fără respectarea prevederilor HCL sector 3 nr 75/2015, fără transmiterea în proprietatea unității administrative teriotirale a imobilelor achiziționate și fără să se înregistreze creanța datorată de societatea bugetului local", se arată în document. Potrivit inspectorilor, aceste bunuri ar fi trebuit trecute în patrimonial Consiliului General fiind singura autoritatea locală din Capitală care poate deține patrimoniu, prin Consiliul General al Capitalei.

Negoiță a încălcat grav Legea Finanțelor Publice și Legea Contabilității

Curtea de Conturi a stabilit și cine sunt artizanii care au vrut să facă pierduți nu mai puțin de 48 de milioane de lei: Robert Negoiță, care trebuia să pună în hotărâre HCL nr 75 și nu a făcut acest lucru, Octavian Ghețu - director executiv Direcția Ecobomică și Răzvan Pârvu- șef Serviciu Contabilitate, cel care a avizat întreaga operațiune. Negoiță concesionează pe 49 de ani o parte din hală. Două firme, create în oglindă -ca să se piardă urma banilor După doi ani, în care nu s-a întâmplat nimic, în iunie 2017, Negoiță a decis să concesioneze Hala Laminor unor alte două companii cu răspundere limitată înființate de edilul sectorului 3. Mai mult, acesta intenționează să dea 39 de milioane de lei pentru punerea în siguranță a halei și să concesioneze 40.000 mp penru amenajarea unui centru comercial, deși acolo se anunțate că va fi amenajat un teatru. Culmea este că de proiectul de punere în siguranță și modernizare a Halei Laminor se ocupă două companii create în oglindă de Robert Negoiță.

Concret, SRL-ul Algorithm Residential Sector3, abia creat în primăvara lui 201, la inițiativa primarului Robert Negoiță, s-a clonat pentru a scoate pe piață „puiul" Algorithm Construcții Sector3 SRL, o firmă ce se va dedica, în primă etapă, strict amenajării Halei Laminor. Noul SRL, creat pentru morișca de bani de la Hala Laminor Hala, monument istoric de categorie A, are o suprafață de 130.750 mp, proiectul de reconversie pentru care Ministerul Culturii și-a dat avizul incluzând realizarea unuii complex comercial-cultural în interiorul acesteia. În contextul în care, pentru partea de reabilitare a halei, Primăria S3 va putea solicita fonduri de la ministerul Culturii, o altă sumă ar urma să vină de la Primăria Generală, iar grosul va fi alimentat din bugetul local aflat la cheremul lui Negoiță și a consilierilor obedienți, având în vedere că aceștia au votat mutarea banilor din bugetul local fără să respecte legea. Prima sumă a fost stabilită deja- 39 de miloane de lei, banii din vistieria Primăriei Sectorului 3 care vor merge în conturile societățiilor cu răspundere limitată înființate de Primarul Sectorului 3.

A cumparat sute de banci degeaba dar si arbusti invizibili

Inspectorii Curtii de Conturi au mai luat la puricat cheltuielile facute de catre primarul Sectorului 3, Robert Negoita, in perioada 2012-2013, dovedind astfel ca edilul a cumparat sute de banci degeaba, trotuare marite din pix pentru a plati mai mult pentru maturat si studii pentru reabilitare termica la suprapret. Dupa zeci de reclamatii facute de bucuresteni care s-au aratat nemultumiti pentru ca s-au schimbat bancile, desi erau intr-o stare buna, inspectorii au luat la puricat contractele care au aratat ca mai bine de 400 dintre bancile achizitionate nici macar nu au fost folosite!

O alta investitie inutila a fost cumpararea unor arbusti ornamentali care insa nu au fost plantati pe domeniul public. Cu alte cuvinte, potrivit raportului, s-au cheltuit aproximativ 43.000 de euro pentru niste pomi invizibili. Inspectorii sustin ca prejudiciul ar fi fost recuperat anul trecut, dupa un audit.

Si cand a venit vorba de petreceri, Robert Negoita ar fi fost generos, potrivit documentului citat. Astfel, acesta a achitat de doua ori TVA-ul celor care au asigurat sunetul si lumina la spectacolele si evenimentele organizate de primaria Sectorului 3, in decembrie 2012. Potrivit inspectorilor, s-au platit ilegal aproape 6.000 de euro, bani care s-au recuperat in timpul controlului, dupa mai multe adrese facute catre Primaria Sectorului 3.

O alta ilegalitate descoperita in urma controlului Curtii de Conturi este stupefianta: pe hartie a fost marita suprafata unor strazi si trotuare, fapt ce a dus la plata in plus a aproape 87.000 de euro pentru salubrizare.

"Plata necuvenita in perioada 01.01.2012 - 30.09.2013 a sumei totale de 387.000 de lei, prin includerea in acte aditionale, al contractulpentru achizitia serviciului de salubritate in Sectorul 3, a unor strazi si trotuare la dimensiuni mai mari decat cele reale, aferent fiind calculate dobanzi de 11.000 de lei. Prejudiciul a fost recuperat operativ", se mai arata in raport.

Cine a incasat banii

Banii dati pentru maturatul strazilor si trotuarelor revin firmei Rosal, care are contract cu Primaria Capitalei. Societatea este detinuta de familia prigoana, mai exactd e fiul deputatului Silviu Prigoana, Honorius. Potrivit aceluiasi raport, Negoita a decis sa majoreze ilegal suma achitata pentru salubrizare si deszapezire cu nu mai putin de noua milioane de euro, activitati de care se ocupa firma Rosal. Contractul dintre Sectorul 3 si firma Rosal dateaza din 1999, fiind prelungit intre timp prin multiple acte aditionale.