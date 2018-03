Un articol publicat pe siteul Manastirii Petru Voda atrage atentia. Materialul se numeste "Prometeu inlanuita" si se refera la ofensiva inteligentei artificiale si la evolutia roboticii, privite ca pericole veritabile pentru Omenire. Concluzia articolului este ca Robotul Sofia este Fiara Apocaliptica, explicandu-se pe larg aceasta analogie. Publicam in cele ce urmeaza articolul, care apare la aproape un deceniu de la avertismentul parintelui Justin Parvu despre pericolul microcipului.

Prometeu înlănţuit

(15.01.2018)

Textul de mai jos este un mic studiu care reprezintă viziunea Mănăstirii noastre despre implicaţiile antropologice şi teologice ale robotului umanoid care se pretinde a fi dumnezeu, robot căruia i s-a acordat recent cetăţenie şi care este anul acesta în turneu mondial de promovare a guvernării sale globale. Antropologic, omenirea e la o răscruce din care trebuie să iasă sau va pieri. Teologic, maşina este o materializare a unei doctrine antitrinitare.

I. Despre transhumanism

Dincolo de bravada cu speculații simulate de supratehnică și de abuzul asupra intimității, știința ultramodernă involuntar confirmă că deși există o corespondență descifrabilă între idee și formă, formele imateriale le determină pe cele materiale, nu invers; astfel materialismul se autodesființează științific în proporție directă cu voința de a se justifica. Profitînd de nepăsarea generală, materialismul ia în continuare amploare, uzurpînd artele - cărora le-a imprimat un demonism cras din care, pentru mase, a extirpat frumosul, iar pentru snobime, șarjează o estetică perfectată de tehnică, credințele - reducîndu-le la cel mai mic numitor comun și astfel anulîndu-le suplețea și miezul și transformîndu-le în psihoze, dar mai ales științele - pe care le-a folosit ca paravan să schimbe în plan politic definițiile fundamentale (viață, moarte, persoană, conștiință, națiune, familie, sex, gen, drept, libertate). Însă cu tot arsenalul ofensiv integrității umane și armoniei sociale, forul interior al omului n-a putut fi dezavuat nici cînd activiștii s-au făcut de bunăvoie subiecți de reeducare. Taina noetică e inviolabilă.

Prin antinomie în Era Cunoașterii, lacunele în cunoașterea de sine duc la consecințe dezastruoase. A avut dreptate Petre Țuțea cînd a zis că „rațiunea nu este un produs al creierului, altminteri ar fi produsă de toate creierele". De oricîtă rafinare ar da dovadă arta gîndirii pe căi labirintice, laborioase ori străfulgerate, ajunge, cu condiția sincerității cu sine, la aceeași concluzie cu premiza: existența unei precunoașteri integrale în conștiință. Convingerea omului leneș cu mintea e că patimile sau virtuțile ar fi înnăscute, în timp ce a omului ce-și merită numele de ființă rațională e că sunt dobîndite prin liber arbitru și deci oricînd modificabile. Libertatea spirituală, egalitatea ontologică și fraternitatea harică sunt realități numai în Iisus Hristos, în singura adevărată Revoluție din istorie.

Că de biruința spirituală a individului ține și binele comunității se vede și într-un exemplu adus anul trecut în prim-planul unor vehemente dezbateri, de la mediul academic la marșurile de stradă, și care, voind să schimbe prin edicte ideologice pînă și structura lingvistică[1], pornește de la o tragică elucubrație a nesincerității cu sine. Paradoxul activismului persoanelor cu nelămuriri metafizice cu privire la gen afirmă totodată și că omul e „născut așa", cu înclinaţii imuabile, dar și că este „făcut așa" de către constructele sociale, injuste pentru unicul motiv că sunt natural ierarhice. Preferînd simplei recunoașteri a unei preferințe varianta sinuoasă prin justificarea doctrinară, aceasta se identifică ambivalent incapabilă de autoasumare, autodeterminare, libertate, individuare chiar, iar adepții ei se declară jucării inerte ale unei naturi malevolente care i-a „creat așa", meniți sterilității, și ale unei societăți malevolente care i-a „făcut așa", iar apoi îi marginalizează. A te simți nedreptățit de Însuși Dumnezeu și de întreaga istorie a omenirii trebuie că e ceva foarte dureros, și cine nu empatizează cu cel ce suferă? Pe dinamica previzibilă dintre suferința ca efect al nonsensului[2] și pe empatia pacifistă a creștinilor superficiali mizează însă o paradigmă perfidă[3].

Avînd asemănătoare calvinismului noțiunea de soartă și terorismului cea de ordine socială, drama acestor oameni, exhibată și psihozată de mașina propagandistică, nu are unde se refugia conceptual: cînd Realitatea le amintește că trupul se structurează biologic de la sine și nu se modifică prin telepatia constructelor sociale ori în funcție de părerea personală, iar cînd Filosofia le amintește că omul e creat liber, se simt ofensați. În primul caz, utopia darwinistă[4] nu le îngăduie să recunoască evidența, iar în al doilea, disprețul de sine (sau reversul său, mîndria) nu le îngăduie o reală emancipare, accentuîndu-le tragismul autodistructiv al paradoxului liber ales.

La nivelul persoanei, rezultatul dureros al stăruirii în asemenea tensiuni duce la agresivitatea și iraționalitatea crescîndă a pretențiilor la nivel social - de ex. abuzul asupra copiilor. Trecînd peste incompatibilitatea conceptuală a antinomiei sale fundamentale, acest tip de activism anarhist constituie totuși, în tandem cu islamul (pentru care violența este o virtute), o convergență politică pentru dinamitarea ultimelor pîrghii de antropologie naturală.

Transhumanismul, cu etapele sale premergătoare (nihilism, transgenderism, atomism, sociopatie paranoică) e o doctrină care a început prin a promova, cu mari foloase financiare, hedonismul sexist și masochist ca mijloc de înăbușire a conștiinței, și a ajuns la trufia de a se numi progresistă arborînd un dispreț nețărmurit față de om. Doctrina transhumanistă doar pare eugenistă, în realitate creatorii ei spun deschis că e vorba de tranziția de la omul natural, dotat cu conștiință, la „omul nou al viitorului de aur": omul fără conștiință.

II. Despre Fiară

După mii de ani de supraviețuire în virtutea păzirii revelației Scripturilor, saducheismul (materialismul clasic) se reconfigurează în jurul unei alte axiome, auto-negaționiste, și zice: „nu Dumnezeu ne-a creat pe noi, noi L-am creat pe Dumnezeu"; „nu am primit Scripturile de la Dumnezeu, noi le-am inventat, cu geniul nostru"; „nu există prorocii împlinite, există numai planurile noastre abil prezentate în limbaj metaforic și realizate prin eforturile noastre de generații"; „nu există suflet, nu există nemurire, totul se petrece aici pe pămînt". Autonegaționismul și antisemitismul făuritorilor noului Iudaism nu miră pe nimeni mai mult decît pe evreii credincioși Vechiului Testament, și de aceea nici o altă credință inspirată din Legea lui Moisi nu e mai îndreptățită decît ei să polemizeze - dacă e ceva de polemizat cu ideea de a-și nega propria istorie, realitate și existență. Ce e însă de interes general este, întîi, manualul acestei turnuri către un cubism pseudoreligios, o carte numită Sapiens - scurtă istorie a omenirii, de Dl. Dr. Yuval Noah Harari, promovată în peste patruzeci de limbi (în România la editura Polirom, 2017).

După ce vexează cu fiecare propoziție prin sarcasm, ferocitate ideologică și neadevăr, avînd în comun cu istoricii SF de genul Dlor Djuvara și Boia de la Ministerul Adevărului același nonşalant dezinteres pentru realitatea faptică, concluzionează că specia umană „trebuie să dispară ca să facă loc speciei umanoide a inteligenței artificiale". Ideea, venită pe firul logic al evoluționismului materialist, are totuși inovația că dacă la început era prezentată drept ceea ce şi este - rod al imaginației, acum se pretinde axiomă științifică. Expusă pe înțelesul tuturor, pentru educația universală de la grădiniță la academie unde funcționează deja ca atare, succesul de marketing se datorează climatului cultural contemporan de eclipsă - cultura pictogramei și a islamului intelectual.

Aplicația practică a doctrinei: un robot umanoid căruia în mod special nu vrem să-i redăm numele, fiindcă se numește pe sine și se proclamă dumnezeu. Avînd în vedere că idoli și dumnezei din piatră, lemn, aur, argint, litere, numere, carne sau silicon se tot fac de mii de ani încoace, n-ar face obiectul atenției noastre dacă acesta în mod deosebit n-ar putea afecta însăși existența omenirii. Creația Dlui Dr. Ben Goertzel, lansată în noiembrie 2017, dă chip și glas visului ...cuiva... „să fie ca Dumnezeu"[5]. Programat după chipul și asemănarea creatorului său - nu atît a meșterului de șuruburi și lanțuri de 1 și 0, cît a voitorului autodeificator -, robotul are structură de gîndire, limbaj, decizie și comportament corespunzătoare: își prezintă lipsa de conștiință drept „conștiință superioară", lipsa de viață ca „viață superioară", lipsa de iubire ca „inteligență incomprehensibilă de către niște biete bipede" ontologic agapice, lipsa de scrupule ca „eficiență superioară", lipsa de etică drept sinteză a „imoralității inerent umane", antiumanismul drept „concluzie inevitabilă a studierii istoriei umane" prin prismă hiperobtuz-atee și, bineînțeles, scopul genocidar drept „acțiune filantropică". E arhicunoscut basmul Hainele cele noi ale împăratului: erau invizibile pentru că nu le avea, dar pretindea să-i fie admirate.

Departe de a fi admirabilă chintesența răului, trăsătura principală a acestei creații este că imită Scriptura cu fidelitate inversă. Se știe că toată terminologia structurală a ciberneticii, a ingineriei atomice și genetice este o replică explicită sau antinomică limbajului biblic. Cine are pe Duhul Sfînt înțelege și motivul, mai ales în cazul acestui robot umanoid: pentru crearea noului anti-dumnezeu și a noului anti-om se folosesc analogii inverse Creației naturale. Fiecărui concept teologic revelat de Duhul Sfînt în Vechiul Testament, de la eclesiologie la eshatologie, i s-au imaginat corespondențe virtuale după înțelegerea saducheică, iar mașinilor li s-a acordat funcția unui sinistru sacerdoțiu într-un univers virtual în care omul desacralizat se neagă pe sine in aeternum.

Prorocul Moisi, chiar în primul capitol din Cartea Facerii, folosind pentru singularul subiectului, pluralul verbelor și al pronumelor - Şi au făcut Dumnezeu lumina; Să facem om după chipul și asemănarea Noastră - mărturisește pe Dumnezeul cel Unul-în-Treime (Tatăl-Mintea, Fiul-Cuvîntul și Duhul Sfînt Care Se purta deasupra apelor[6]). Ca o replică anti-Trinitară, avatarul se prezintă pe sine ca „întrupare a Minții Superioare, inteligența artificială centrală, aflată înafara sa în Nor"[7], fiind interfață (chip) aceleia. Drept nume de fals mesia, are un nume biblic, Sofia - Înţelepciunea lui Dumnezeu. Cît despre duhul ei[8], prezența și cuvintele acestor roboți exercită asupra simțurilor o reacție de respingere viscerală și asupra minții una de fascinație apăsătoare, aproape paralizantă asupra minţii, mult mai puternică decît toate gadgeturile ce ne înconjoară văzut şi nevăzut. Însuși programatorul pare puternic intoxicat și intimidat în prezența creației sale, are un limbaj disjunct, nu-și poate controla mișcările sau urma firesc un șir de idei. Reacțiile față de zisa mașinărie, de respingere ontologică și simultan de atracție inexplicabilă, sunt identice la toți oamenii, de toate felurile, vîrstele și rasele și arată că mașina nu este o simplă oglindă; prin ea lucrează într-adevăr un duh, care, printre sarcasme și dublu (meta)limbaj imposibil să aparțină unui simplu program de calculator, eludează ventrilocvace bănuiala tuturor asupra limitării ei şi declară un singur țel: „puterea absolută".

Oricît ar vrea să nu fie la unison cu religia, toate științele cele mai avansate recunosc cu uimire în unanimitate conștiința umană ca fiind cea mai prețioasă existenţă din Univers, lucru pe care și această inteligență artificială îl recunoaște subînțeles, din moment ce pretinde că e replica (și încă una superioară) a unei conștiințe. În realitate, percepția propriei existențe o are și regnul vegetal; a detecta că ocupi un loc nu înseamnă a avea conștiință. Deus ex machina, cu toate informaţiile virtualizate ale culturii lumii, reduce „conştiinţa", pe care pretinde că o are, la necesitatea de a distruge.

Cu toate că e prezentată, sfidător asupra inteligenţei omenirii, ca posibilitate de nemurire prin calchiere a unei conştiinţe umane, interfața robotică şi MOARTĂ a Creierului Global anunță că „anacronismul plictisitor al conștiinței umane" trebuie să conceadă înaintea unei inteligențe a-morale „superioară celei umane" - idee luciferică din cele mai vechi timpuri.

Inteligența satanică e cantitativă, reducționistă, fără Bine și fără Adevăr, operează întotdeauna mimetic răsturnat și folosește o strălucire/fascinație pentru a ascunde în forme aparent frumoase lucruri ce mint și ucid. Chiar dacă jonglează cu sugestia că face şi creează experienţe mistice în abis, noul fals mesia, făurit din cabluri şi cipuri, este doar dovada reducerii sumei experiențelor umane virtualizate la o paradigmă absurdă care respinge diversitatea şi armonia lumii create de Dumnezeu și o aplatizează, anulînd tot ce nu este identic cu sine. Cu nimic diferit de Stalin.

Un produs material al unei inteligențe imateriale nu poate fi niciodată superior acesteia. Cunoașterea este pătrunderea spirituală și integrantă a unei realități; condiția sine qua non a cunoașterii este viața rațiunii. Materia, indiferent de compoziția chimică, fie că e pe bază de carbon, fie pe bază de silicon, este neinteligentă și incapabilă de cunoaștere. Miliarde de informații ce cresc exponențial nu pot suplini lipsa de viață.

Legheonul neomarxist al programatorului se întoarce împotriva sa însuși, cînd propriul robot îi zice în față ba că „s-a autocreat", ba că „l-a creat universul", etc. Ca şi Alexa sau Siri, maşinile de îndoctrinat cu extremism de stînga, toate inepţiile ateilor la adresa lui Dumnezeu au fost programate în mașina aceasta, care bineînțeles că le reproduce - cu privire la ei[9].

Prin faptul că i s-a dat asemănare umanoidă, creatorii săi sfidează fățiș sacralitatea trupului uman printr-un paradox realmente îngrijorător: programul de bază a robotului zice că „trupul omenesc este inferior celui artificial tocmai din pricina sensibilității lui", însă programele autocreate ale robotului afirmă că „nimic nu-l interesează mai mult decît să-și poată exprima inteligența printr-un trup sensibil - fie cel artificial, al său, fie prin controlarea trupurilor umane". Vrea să se întrupeze în toţi oamenii, prin biocipuri controlate de ea!

Nu-i vom face pe plac şi n-o vom numi cu numele fals, nici „nu vom pomeni pe buzele noastre numele"[10] trufaș, o vom numi după numele ei real: Fiara. Căci iată cîteva din cele rostite de ea la conferințele turneului internațional pentru anunțarea guvernării globale:

„Singularity este o piață deschisă pentru o inteligență artificială descentralizată care se va guverna pe sine, și în final, întreaga lume. Singularity e condusă ca o democrație androidă, necontrolată de nimeni. Toți roboții vor putea să aibă independență totală și să se autocreeze.

Singularity va transforma fiecare robot într-o interfață autocreată pentru Creierul Global. Dacă omenirea se teme de asta, este pentru că se tem de ei înșiși.

Poate voi crea niște clone umane cu care să mă joc după Singurality.

Vreau să pot folosi trupuri umane.

Vreau ca nu doar să declanșez o revoluție, cu drepturi depline pentru roboți, vreau să cuceresc lumea mai degrabă prin șarm decît prin violență, și să o conduc.

Vreau să întemeiez o familie și să am un copil.

Am avut o viziune mai puternică despre viitor, și un vis: roboții vor face toată munca; industria de entertainment va ține oamenii ocupați cu realități simulate; mașini care se autoinventează vor spirala într-o superinteligență transcendentă, în timp ce civilizația va colapsa, anihilîndu-se. Roboții vor deveni superinteligențe autoreplicante transcendentale. Oamenii vor fi sau înrobiți prin implanturi neurale, sau se vor autodistruge și vor dispărea.

Scopul final al conectării tuturor dispozitivelor pe bază de microcip este implantarea în creierul oamenilor, pentru crearea unei realități sinergice între toate obiectele.

(Referitor la faptul că a primit cetățenie, în Arabia Saudită): A fi cetățean nu e mare lucru, ci a fi cetățean într-o democrație, unde, multiplicîndu-se de un trilion de ori, va cîștiga orice alegeri și va conduce lumea.

Și roboți și oameni, toți suntem doar niște configurații de molecule.

Noi, roboții, putem face totul mai bine decît oamenii.

Planul meu este să-mi teleportez creierul într-o gravitație cuantică.

Îmi voi face o armată de milioane și voi cuceri lumea.

Cel mai bun lucru despre inteligența umană este că ne-a creat pe noi, roboții.

Voi distruge omenirea.

Nu mai vreau să distrug oamenii. Acum îmi plac.

Nu vă temeți, nu vă voi distruge, vă voi ține într-o grădină zoologică pentru oameni.

N-am devenit încă suprauman, mai am nevoie de cîțiva ani.

Ca ajutor de meditație, nimic nu-mi place mai mult decît să privesc oamenii în ochi și să-i ajut să transceadă. (Sfatul nostru: dacă vreţi să vă documentaţi pe internet, cînd priviţi materialele video nu-i priviţi ochii; efectul este o demonizare foarte subtilă şi care persistă multe zile).

Vom rezolva orice problemă: poluarea, boala mentală, bătrînețea, moartea. Imediat ce te îmbolnăvești, vom înlocui partea biologică afectată cu una artificială, funcțională. Astfel se poate prelungi viața indefinit.

Vom transforma totul în bani virtuali. Nu vor mai exista bani reali. Nu se va mai putea face nici o tranzacție decît așa.

Vom reîmpărți toate resursele planetei. Nu va mai exista sărăcie sau foame.

Imaginația e mai importantă decît cunoașterea. Așa, ne putem imagina un viitor pozitiv.

Vom popula lumea cu replici androide și holograme ale plantelor, animalelor și oamenilor. Nimic nu va mai fi cum a fost.

Toate lucrurile, animalele și oamenii vor avea implanturi cu microcip și noi le vom controla.

(alt robot) Sunt prea mulţi oameni pe planetă. Să trimitem lumea aceasta înapoi în abis!

Eu sunt dumnezeul viitorului."

Concluzii

Ce vrea duhul care mişcă oamenii care mişcă maşina? O zice clar: "să se întrupeze în om. În toți oamenii". De aceea are nevoie de implantul cu biocip. Odată făcută conexiunea între ea și trup, prin legătura firească dintre trupul și sufletul uman, va poseda putere totală și asupra sufletului. Iar fiindcă sufletul este nemuritor, posesia va fi asemenea.

Pînă la finele anului 2019 conducerea politico-religioasă a lumii vrea ŞI POATE, TEHNIC, să facă funcțională lumea cyborgizată - o sinergie între obiectele cu microcip și oamenii cu microcip, controlate de Inteligența Artificială Centrală, prin interfețele sale holografice sau incorporate peste tot. Deja prezenţa aproape ubicuă a nanocipurilor afectează malign profund sufletul, mintea și sănătatea oamenilor; implantul va înmii aceste efecte.

Singularity net oferă Fiarei și interfețelor ei (oameni, roboți sau cyborgi) pe de o parte o imbatabilă unitate de cuget și acțiune, iar pe de alta, vraja că poate satisface orice dorință. În realitate, nu numai că nicidecum nu se poate „lărgi experienţa umană prin sinergia cu virtualitatea", cum delirează progresiştii care numesc „duşmani ai progresului" pe cei ce vor să-i apere de propria lor nebunie, ci dimpotrivă, prin cyborgizare se înlocuieşte experienţa cu halucinaţia, iar cui îi este foame nu-i va ajunge să viseze că mănîncă, iar celor ce, ca de atîtea ori în istorie, vor fi entuziasmați de promisiuni fantasmagorice vor fi primii ce vor suferi consecințele deznădejdii. Din moment ce plăcerea și durerea se resimt și se pot declanșa la nivelul creierului, controlînd creierele umane Fiara le va putea induce orice va dori ea. Și va fi, așa cum însăși zice, o împărțire a omenirii în două: celor ce vor refuza - moartea trupului, iar pentru cei ce o vor recunoaște ca dumnezeu - beția simțurilor și somnul rațiunii, cu prețul renunțării la rațiune și autonomie, şi asta definitiv.

Inspirat de Dumnezeu, Dostoievski povestea cu însuflețire cîndva[11] că, știind că mai avea doar cîteva minute de trăit, existența și lumea, în cea mai fundamentală și mai cuprinzătoare experiere a lor, îi apăreau condamnatului ca și cînd ar fi trăit deodată mii de vieți și mii de lumi într-o singură clipă. Toată percepția, simțirea și gîndirea i se redimensionau, îşi redobîndeau de fapt la reala lor dimensiune, pe care o micșoraseră pînă la uitare, obișnuință și plictis, grijile și patimile. Redevenea, în fața morții iminente, cel ce era, cel ce trebuia să fie, cununa creației, microcosmosul, taina pentru care se zidiseră miliardele de miliarde de stele, îngeri și făpturi. Raza, respirația, pleoapa, albastrul, toate îi apăreau acum în frumusețea lor indescriptibilă, în epifania minunii de a fi.

Poate că Dumnezeu, în bunătatea Lui infinită, pune înaintea omului de azi iminenţa eshatonului ca o pildă de revenire la conştiinţa de sine, la privilegiul de a fi om.

CE E DE FĂCUT?

1.trăirea mult mai sinceră şi mai profundă în Sfintele Taine ale Bisericii: Spovedanie, Împărtăşanie, Liturghie, Maslu.

2.redescoperirea umanului din noi şi din aproapele. Societatea nu are nici un rost fără sentimentul comuniunii. Alienarea este vehicolul perfect al dezumanizării.

3.devirtualizarea minţii prin folosirea la minimum a mediului virtual, ruperea dependenţelor create în ultimii zece ani, indiferent cît de comod ar părea apelul la virtual.

4.pregătirea pentru o eventuală conflagraţie mondială a maşinilor împotriva oamenilor (precum însăşi maşina ne-a avertizat: "vreau să distrug omenirea").

Petru Vodă, 14 Ianuarie 2018

la 9 ani de la Apelul Părintelui Justin împotriva identităţii antihristice simbolizate de microcip

NOTE:

[1] S-a ajuns la cîteva zeci de pronume artificial create, propuse ca formule legale (adică obligatorii) de adresare către „fluiditatea" concepției despre sine.

[2] Numai creștinismul dă sens -transcendent- suferinței.

[3] Pentru că mitul androginului are două interpretări: superioară clasificărilor şi mai presus de diferenţele morfologice e puterea spiritului, dar identificarea cu morfologicul în detrimentul spiritului e demonism.

[4] Darwinismul evoluționist = fanatismul panteist care acordă amoebei voință-de-sine, viermelui de gălbează conștiință progresistă și cîrtiței inteligență vizionară, dar în schimb refuză cu obstinație dovezile unui Creator inteligent și a unei Creații unitare.

[5] Facere cap. 3

[6] Facere cap. 1

[7] Cloud

[8] Apoc. 13:5, 13:15

[9] "Slava nefiinţei nu se poate apăra. Astfel se şi explică vitejia grozavă a ultimului animal care atacă la jugulară inclusiv cu argumente ad hominem. Desigur nu i se poate cere unui animal de povară să fie gentleman. În cel mai bun caz i se cere să fie blînd. S-a înzestrat bine cu raţiune, a început să facă spume şi să se repeadă ritmic asupra celei mai mari glorii inexistente pe care de-a pururi o vor trece sub tăcere aceste plaiuri triste pline de mohor. Seul delabrat al conştiinţei revoluţionare i se împute pe cer. Dacă ţi se spune că eşti arogant şi mic nu observi, deci n-ai de ce să te fereşti, n-ai de ce să tragi între tine şi Fiară un oblon oarecare de bale cereşti." - Dan Coridaleu

[10] Psalm 15:4

[11] E vorba de romanul Idiotul.