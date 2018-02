Schwartzenberg, despre Codruţ Marta: "Sunt convins că e în viaţă!"

Elan Schwartzenberg, plecat din ţară în urmă cu şase ani şi urmărit internaţional, a declarat, într-un interviu televizat, că, după părerea sa, Codruţ Marta este în viaţă, precizând că există dovezi ale existenţei acestuia în viaţă ulterior zilei în care s-a întâlnit cu omul de afaceri, la Snagov.

"Codruţ a fost, este şi va fi prietenul meu. Sper că este foarte bine unde este el acum. Nu am avut niciun diferend niciodată. Sfidez pe oricine care spune că, în anii în care am fost în vacanţe petrecute împreună, ne-a văzut altfel decât în maximă prietenie. Sunt convins că este în viaţă. Nu am avut niciodată vreun motiv, vreo râcă, vreo cauză", a declarat Elan Schwartzenberg, la B1 Tv. Omul de afaceri a povestit şi cum a decurs ultima zi când l-a văzut pe Codruţ Marta, la domiciliul său la Snagov, precizând că în aceeaşi zi s-a întâlnit cu Sorin Blejnar, dar şi cu doi oficiali străini şi un membru din conducerea de atunci a UDMR.

"A fost una din cele mai aglomerate zile. Am fost la birou la Realitatea, după care a fost Codruţ la mine acasă şi, conform teoriei, l-am ucis. A fost la mine că a dorit să se întâlnească într-un mod discret cu nişte personaje cu care s-a mai întâlnit la mine acasă la Snagov, cu 6 ani în urmă faţă de 2012, personaje prieteni şi instituţii ale statului. În acea zi, după ce a fost la mine acasă, am apucat să ajung în oraş să mă văd cu Blejnar, să ajung la o masă unde era un procuror DNA, m-am văzut cu cineva din conducerea UDMR, posibil Gyorgy Frunda, un domn respectabil mai în vârstă, nu mai ştiu ce am vorbit cu el, dupa care seara, erau două oficialităţi din străinătate în vizită în România cu care am luat masa", a mai spus Elan Schwartzenberg.

Omul de afaceri a mai precizat că, din ce ştie el, există dovezi concrete asupra existenţei lui Codruţ Marta, "bine mersi", ulterior dispariţiei lui de la Elan Schwartzenberg de acasă. "Cred că parte dintre ele (dovezi- n.r.) sunt şi la instituţiile din România (...) Poate şi el a primit şi informaţii punctuale că urma să fie luat de acasă. Poate s-a gandit că e mai bine să continue în altă parte. Nu ştiu ce informaţii a primit la repectiva întâlnire de la mine acasă", a completat Schwartzenberg.

Poliţia a fost sesizată pe 25 mai 2012 cu privire la dispariţia în împrejurări suspecte a lui Codruţ Alexandru Marta, fostul şef de cabinet al fostului preşedinte ANAF Sorin Blejnar, de către soţia acestuia, Andreea Marta, care a precizat că ultima dată soţul ei a fost văzut pe 21 mai. Ulterior, Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), prin Direcţia de Investigaţii Criminale - Serviciul Urmăriri, a dispus darea în urmărire internaţională prin Interpol a lui Codruţ Alexandru Marta. Numele lui Codruţ Marta a fost vehiculat în mai multe dosare de evaziune fiscală, fiind cercetat alături de fostul preşedinte ANAF Sorin Blejnar şi de alte persoane cu funcţii de conducere în autorităţi de control ale statului. În legătură cu dispariţia lui au fost audiate mai multe persoane, cunoscuţi şi apropiaţi ai acestuia, printre care şi Elan Schwartzenberg şi Sorin Blejnar.

În martie 2016, pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 a fost introdusă o acţiune prin care se cere declararea judecătorească a morţii acestuia. Solicitarea a fost introdusă pe rolul instanţei de o femeie pe nume Raluca Merfu, urmând a fi soluţionată în funcţie de probele depuse.