SEAP a devenit masina de spalat licitatii trucate ale ARCUB pe banii bucurestenilor

O noua licitatie "cu catec" la ARCUB dupa ce Ziuanews a dezvaluit aranjamentele de la repartizarea proiectului pentru iluminarea Bucurestilor de luna trecuta, cand subordonatii imperturbabilei sefe Mihaela Paun (in foto) au scos pe SEAP o "lucrare" fulger "cu dedicatie" spre firmele fugarului Sebastian Ghita.

Acum, fata de articolul in care acuzam ingineria Firea-Paun, o noua manevra pe SEAP a Mihaelei Paun: 9 mai - Ziua Europei. Nu numai ca s-a dat ca si in cazul precedentei un termen foarte scurt, care culmea a mai si picat peste minivacanta de 1 mai, asa ca sa fie clar ca numai o firma "de casa" poate lua lucrarea, dar in caietul de sarcini apare formularea concreta ca licitatie se desfasoara dupa un regulament propriu, denumit "procedura simplificata proprie", deci ce mai conteaza ce spune SEAP, care are un alt regulament de functionare, care - e-adevarat, prevede si proceduri de urgenta - dar in niciun caz precum cele stipulate in proiectul ARCUB. Ziuanews a apreciat inca din articolele precedente ca SEAP a devanit o mare "spalatorie" de licitatii trucate pe bani publici. E cazul ca procurorii sa intervina!