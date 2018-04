Site de anunţuri, platformă pentru pornografie infantilă. Clienţii le dădeau note fetelor pentru performanţele sexuale

Bunduc Ionelia Livia, Bunduc Anamaria, Duca Laurenţiu, Bolocan Marius, Bahnaru Camelia, Matei Gabriela, Leu Marina, Mihăilă Florian şi Ursuleanu Dan sunt protagoniştii unui complex dosar de constituire şi aderare la un grup infracţional organizat, trafic de minore şi trafic de persoane.

Pe 27 martie, Curtea de Apel Galaţi i-a condamnat definitiv la pedepse cuprinse între un an şi nouă luni şi cinci ani şi patru luni de închisoare. Capii organizaţiei infracţionale sunt Bunduc Ionelia Livia, Bunduc Anamaria şi Duca Laurenţiu. Aceştia au instalat sisteme de supraveghere audio-video disimulate în locaţiile unde fetele pe care le racolaseră se prostituau pentru a le putea supraveghea, dar şi ca să facă mai mulţi bani pe socoteala lor. Partidele de sex erau înregistrate fără acordul tinerelor, filmuleţele XXX fiind apoi valorificate.

Tinerele erau „promovate" pe un site local de anunţuri din Galaţi, forum.anunturi-galati.ro, al cărui administrator era Duca Laurenţiu. Procurorii DIICOT au stabilit că nouă minore au fost atrase în afacerea pornografică pusă pe picioare de Bunduc Ionelia Livia, Bunduc Anamaria şi Duca Laurenţiu în perioada ianuarie 2013-februarie 2015, tarifele practicate de fete variind între 200 şi 250 de lei.

Din declaraţiile date în instanţă de fete a ieşit la iveală faptul că acestea erau duse ocazional şi la Sibiu, pentru a întreţine raporturi sexuale contra cost cu clienţi stabiliţi de grupul infracţional.Tinerele exploatate erau catalogate de clienţi pe site-ul de anunţuri cu expresii de genul "Asta e bună rău. Nu trebuie ratată", "Îţi îndeplineşte cele mai nebuneşti fantezii. Fraier să fii să nu te duci", "La ce mi-a făcut fata asta, banii pe care i-am dat sunt prea puţini".

Duca Laurenţiu este unul dintre principalii protagonişti ai dosarului de trafic de minore şi trafic de persoane, în condiţiile în care el s-a ocupat personal de instalarea sistemelor audio-video disimulate în locurile alese pentru ca fetele să întreţină raporturi sexuale cu clienţii. În instanţă, bărbatul nu şi-a amintit prea multe despre perioada respectivă, când fotografia minorele în ipostaze sexuale şi le promova anunţurile pe site-ul forum.anunturi-galati.ro.

"Nu mă consider vinovat de comiterea vreunei infracţiuni. Recunosc că, în decursul timpului, am dedus cumva ar putea fi vorba de mai mult de atât", s-a scuzat Duca Laurenţiu în faţa judecătorilor. Două dintre fetele audiate de judecători au cerut daune morale pentru că au fost filmate fără ştirea lor. "Bunduc Ionelia Lidia era şefa, salonul era al dumneaei. Aceasta mi-a spus de la început că trebuie să practicăm prostituţia, iar banii se împart jumătate-jumătate. Solicit 3.000 de lei ca daune morale pentru că am fost filmată când făceam sex cu clienţii fără acordul meu", le-a declarat judecătorilor una dintre prostituate, B.M.M .

"Cer daune morale de 4.000 de lei pentru că am fost filmată fără acordul meu când practicam prostituţia", a precizat în instanţă o altă practicantă a celei mai vechi meserii din lume, D. P. De amintit este că aceasta din urmă se prostitua noaptea, iar ziua mergea la cursurile Facultăţii de Medicină, după cum singură a recunoscut în faţa magistraţilor. Curtea de Apel Galaţi nu le-a acordat, în final, nicio compensaţie financiară.