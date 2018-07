Spiritul budo din sufrageria lui Sorin Ovidiu Vântu

Recent, presa centrală anunța pe un ton triumfalist că ANAF a început recuperarea prejudiciului uriaș din dosarele afaceristului Sorin Ovidiu Vântu. Astfel, după condamnarea acestuia, în speranța că vor fi recuperate zecile de milioane de euro prăduite de camarilă, Finanțele au pus sechestru și au confiscat banii din conturi și bunurile mobile și imobile aparținând lui SOV, pe care le-au putut identifica.

Printre altele, au fost scoase la vânzare hoteluri din Delta Dunării, terenuri intravilane și arabile de sute de mii de metri pătrați din Sulina, Mihăilești și Giurgiu, restaurante, clădiri rezidențiale, un post trafo, hotelul Lebăda, o popicărie, un bazin de înot, mai multe anexe. "Am să vă explic imediat de ce am ales Delta. Ceea ce vedeți în spate este pontonul plutitor, unde locuiesc, când stau aici, o combinatie, între bricul Mircea și o cutie de conserve. Să vă explic de ce am ales sa filmez din Deltă. Delta, fără pic de discuție este viitorul economic al acestei țări", spunea Sorin Ovidiu Vântu într-un interviu.

Vă prezentăm în continuare un scurt reportaj foto din "cutia de conserve" a afaceristului Vântu. Este vorba despre pontonul plutitor din Delta Dunării, locul preferat al camarilei lui SOV, unde, conform declarațiilor unor apropiați, se făceau și se desfăceau guverne sau se numeau miniștri și secretari de stat. De ceva vreme, pontonul stă proptit la malul Dunării, părăsit și trist. Dormitoarele, odinioară animate de personaje colorate, au prins miros de vechi și pânze de păianjen, iar liftul cu care Vântu se deplasa spre sala de consiliu pare înțepenit în timp. Într-o cămăruță mică, pe holul de jos, lansetele negre de firmă zac fără stăpân. Ochii din leduri verzui ai echipamentelor electronice ( serverele și modemurile care asigurau conexiunile la Internet și TV) sunt închiși.

"Era la amiază. Abia mă trezisem din somn și-mi beam cafeaua pe puntea pontonului plutitor pe care îl aveam legat la țărm, undeva în fața canalului Ceamurlia, pe Dunărea Veche. Acolo mă duceam an de an și-mi petreceam toată vara alături de bunul meu prieten, barcagiu, valet, confesor și orice altceva în afară de nevastă - "cumplitul" Terente.", fragment din Capitolul 15 - "Și-n chioșc, fanfara cânta...", blogul lui Sorin Ovidiu Vântu. Demn de remarcat este și Certificatul de Excelență primit de la Federația Română de Arte Marțiale, de actualul locatar al pușcăriei, pentru "dedicația de o viață în adevăratul spirit budo".



Eduard Ovidiu Ohanesian