Statul a cheltuit 53 de milioane de lei pe un portal online care nu functioneaza

Statul a cheltuit aproape 53 de milioane de lei (adica peste 11 milioane de euro) pentru a crea si intretine e-Romania, un portal care - de-a lungul celor 4 ani in care a putut fi accesat - a trezit interesul a doar 1% dintre romani. Desi nu mai e online deja de jumatate de an din cauza unor disfunctionalitati tehnice, portalul continua sa fie intretinut din bani publici. Iar statul inca nu stie cum l-ar putea folosi, in interesul romanilor.

Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) anunta, in 2009, ca urmeaza sa creeze e-Romania, un portal care avea sa reprezinte primul pas spre digitalizarea integrala a administratiei din tara noastra. Pe langa faptul ca trebuia sa ofere informatii actualizate despre 3.188 de localitati din tara, portalul isi propunea sa devina un spatiu virtual in care cetateanul sa poata urmari activitatea curenta a institutiilor statului si chiar sa poata dialoga cu functionarii acestora. In timp, prin intermediul portalului, urmau sa se poata face si plati online.

Ministrul Comunicatiilor de la acea vreme, Gabriel Sandu, sustinea ca portalul va sta la baza modernizarii intregii administratii romanesti, care in scurt timp ar fi trebuit sa ajunga cel putin la fel de performanta ca cea din Austria sau din Marea Britanie. Aproape ca suna prea frumos ca sa fie adevarat. Din pacate, chiar asa si era. In cei opt ani care s-au scurs de la momentul in care MCSI anunta inceputul reformei, statul roman a demonstrat ca n-are habar despre modul in care ar trebui sa informatizeze administratia. In schimb, se pricepe de minune sa iroseasca sume uriase de bani pe proiecte inutile, printre care se numara si e-Romania.

Statul a atribuit, pe 20 martie 2010, in urma unei licitatii, contractul de realizare a portalului e-Romania societatii Omnilogic SRL, fondata si condusa de omul de afaceri Gabriel Marin. In urmatorii ani, MCSI i-a platit societatii Omnilogic SRL, in 13 transe, suma de 52.057.628 lei (11.171.164 euro, la cursul de astazi). Potrivit MCSI, desi Omnilogic a realizat in perioada 2010-2012 portalul, acesta a devenit functional abia doi ani mai tarziu, in 2014.

Portalul e-Romania a fost online si a putut fi accesat vreme de aproape 4 ani, din 2014 pana in noiembrie 2017. Din pacate, in tot acest timp, portalul nu le-a oferit romanilor aproape nicio informatie utila sau macar interesanta, asa cum ar fi trebuit, in mod normal, sa faca. De vina a fost statul care s-a grabit sa plateasca o avere pentru un portal, fara sa se gandeasca si la faptul ca cineva ar trebui sa-l si alimenteze cu informatii, ca sa le fie folositor utilizatorilor.

In loc sa stabileasca obligatii si reguli clare privind cine, ce si cat de des trebuie sa posteze pe portalul e-Romania, statul a preferat sa lasa totul in voia sortii. In consecinta, primariile si consiliile judetene din tara, care au vrut sa scrie cateva vorbe despre orasele si judetele pe care le reprezentau, au facut-o. Altele, insa, nici macar n-au vrut sa auda despre asta, asa ca e-Romania s-a umplut de informatii copiate de pe Wikipedia.

Primii care s-au simtit luati in ras au fost utilizatorii, care n-au dat doi bani pe proiectul de peste 11 milioane de euro al MCSI. Potrivit informatiilor ministerului, in aproape 4 ani, e-Romania a avut doar 284.958 de vizitatori (adica putin peste 1% dintre romani - n.red.) dintre care numai 900 si-au facut conturi. "Actualizarea informatiilor din portal este lasata la aprecierea autoritatilor, prin urmare nu exista cadrul legal care sa reglementeze astfel de obligatii", se arata in raspunsul dat de MCSI la solicitarea Ziare.com.

Ulterior, conform contractului, la data de 10.01.2015 s-a incheiat si perioada de monitorizare si de asigurare a bunei functionalitati in regim 24/7 a intregii platforme e-Romania de catre societatea noastra, iar la data de 10.01.2017 s-a incheiat si perioada de asigurare a garantiei, mentenantei si serviciilor post-implementare exclusiv pentru aplicatia e-Romania", se arata in raspunsul remis redactiei de directorul de PR al Omnilogic, Claudia Beimel.

La acest moment, specialistii Omnilogic SRL nu mai sunt la curent "cu situatia tehnica a portalului decat la nivel informal, prin discutiile avute pe marginea subiectului cu reprezentanti ai M.C.S.I." se mai arata in raspunsul dat firma. Din pacate, angajatii statului nu par sa se descurce prea bine la mentenanta, de vreme ce portalul nu mai poate fi accesat incepand cu finele lunii noiembrie.