Tatal Madalinei Manole face noi dezvaluiri incredibile despre fiica lui. "Pe telefon era un mesaj scris de fata mea, dar netrimis"

Ion Manole, tatal Madalinei Manole, a facut noi declaratii despre momentul in care celebra lui fiica s-a stins din viata si despre cum au decurs lucrurile ulterior.

S-au implinit opt ani de la disparitia celei care a fost cantareata Madalina Manole. Artista a decedat in 14 iulie 2010, chiar in ziua in care a implinit 43 de ani. Madalina Manole era casatorita cu Petru Mircea, din mariajul lor rezultand un baietel, Petru Mircea junior. Tatal Madalinei Manole nu-si poate reveni nici acum dupa disparitia fiicei sale. Ion Manole a intrat in direct prin telefon la emisiunea Agentia VIP, de la Antena Stars, unde a comentat din nou pe marginea mortii fiicei sale si despre cum s-a desfasurat ancheta.

„Va amintiti ca timp de opt ani de zile am spus mereu: de ce nu s-a ridicat calculatorul fetei mele, pentru a vedea cu cine s-a conversat fiica mea prin America. Am aflat urmatoarele: nu s-a putut umbla la calculatorul Madalinei si s-a cerut aprobarea SRI-ului, dar nu s-a putut vedea nimic pentru ca o firma americana se ocupa de gestionarea lui. Le-am zis: nimeni nu a fost curios sa vada ce continea calculatorul fiicei mele? Daca fiica mea era o spioana sau ceva? Deci nu ne-a lasat SRI-ul...

...M-am gandit ce anume s-a luat din casa fiicei mele...telefonul nu, calculatorul nu. Acolo pe telefon era un mesaj scris de fata mea, dar netrimis. Am fost cu un pas in fata lor si am mers la firma de leasing de la care avea Madalina telefonul. Ultimul mesaj a fost la 2:30, iar pana la ziua, liniste. Iar la ziua, cand ea era moarta in hol, cineva a dat telefon pe un numar.

Telefonul ala se ia in laborator, pentru a se vedea amprentele, pentru a vedea daca sunt ale fiicei mele, daca s-a vorbit dupa el, dar nu au facut-o. Nu am nicio incredere ca fata mea a scris asa ceva! In asa-zisul testament ne ruga pe noi sa il iubim pe sotul sau, ca nu e el vinovat pentru ceea ce s-a intamplat, ne spunea sa vindem tot, casa, terenuri, tot ce se poate vinde, pentru a avea noi bani pentru cresterea copilului. Astia nu au gasit acest testament!"