Teapa data de Firea bucurestenilor cu niste porcarii de masini de topit zapada

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a prezentat joi 12 masini pentru topit zapada, care actioneaza "in toate sectoarele Capitalei", mentionand ca utilajele au o mare capacitate de topire si sunt prevazute cu filtre antipoluante.

"Pe platforme betonate din Capitala strangem mormanele de zapada si, in premiera, avem 12 utilaje pentru topit zapada, care vor functiona pentru a o topi inainte sa capete un aspect inestetic. Sunt trei in Piata Constitutiei, una in Piata Victoriei, pe bulevardul Timisoara, la Parcul Carol si la Bucur Obor. Capacitatea este de 10 metri cubi pe ora, avem filtre, nu e posibilitatea de a ingheta canalizarea, apa este calda", a declarat Firea in Piata Constitutiei, unde a avut loc prezentarea.

In data de 11 septembrie 2017, CGMB a votat mai multe rectificări bugetare, printre care şi o alocare a PMB a 2,8 milioane de euro pentru achiziţionarea a 12 utilaje de topit zăpada. "Acestea vor avea capacitatea de a topi o cantitate totală de aproape 1.300 de metri cubi de zăpadă pe oră.", spunea atunci Gabriela Firea, ca sa-i convinga pe membrii Consiliului General sa voteze.

Remarcam o prima inadvertenta, ca sa nu-i spunem, direct, minciuna. 12 masini care topesc 10 mc de zapada pe ora, inseamna 12 x 10 = 120 mc pe ora si in niciun caz 1.300 mc pe ora. Adica de mai mult de zece ori mai putin. E adevarat ca la zona asta de pret, se pot achizitiona masini care topesc, fiecare in parte aproximativ 100-150 mc de zapada, numai ca Firea ne-a prezentat niste caricaturi, total inadecvate pentru o capitala europeana, la nivel de suprafata ce trebuie dezapezita. Lasand la o parte faptul ca la 5 grade la cat ajunge apa in canalizare nu e vorba despre "apa calda". Masina, e-adevarat, poate topi si la 10-15 grade apa, dar cu costuri duble si pentru o iarna in conditii extreme, la care cele 5 grade in sarcina nominala nu sunt suficiente pentru ca ar ingheta la loc pe traseu pana in canalizare. Dar nu a fost cazul la noi in exemplul de fata.

Ieri, pe 28 februarie 2018, Firea a prezentat 3 astfel de masinarii, de 240.000 de euro bucata, conform unui calcul simplu: 2.800.000 € / 12. In realitate, este vorba despre niste cuve (cazane), dotate cu generator diesel si care topesc zapada cu ajutorul unor rezitente electrice a cate 24 de kW, zapada care apoi, transformata in apa "calda" la o temperatura de 4-6 grade, conform specificatiilor, este deversata la reteaua de canalizare. O astfel de masina este printre cele cu capacitate mica de topire, de 8-10 mc/h si care nu are eficienta in orase mari, la ninsori abundente. Plus ca pretul pe piata internationala este de aproximativ 30.000 de euro/ bucata, pentru cele de firme consactare in domeniu. Ca atare, 12 astfel de masini ar fi costat 360.000 de euro toate la un loc si in niciun caz 2,8 milioane euro. De acesti bani s-ar fi putut achizitiona 10 masini performante cu cel putin 130 mc de zapada pe ora capacitate de topire (de pilda de la compania Trecan, lider consacrat in domeniu, conform preturilor afiate pe siteul producatorului). Atunci, intr-adevar, cum spunea Firea anul trecut in septembrie cand i-a "aburit" pe consilieri, am fi avut o capacitate totala de topire de 1300 mc/h, destul de mica si aia, dar se mai putea lua in considerare.

Si acum sa facem calcule. Conform normelor internationale pentru astfel de masini, precum cele achizitionate de Firea, pentru un mc de zapada este nevoie de aproximativ 5,5-6 litri de motorina, adica la pretul actual aproximativ 35 de lei pentru 1 mc zapada, sau 350 de lei pentru o ora de functionare. Cu alte cuvinte, cele 12 masini consuma 4.000 de lei pe ora, iar in 12 ore de functionare (medie) topesc 1.500 de mc, cu 50.000 de lei. Daca functioneaza non-stop, 24 de ore, atunci consuma combustibil de 100.000 de lei si topesc, toate la un loc aproximativ 3.000 de metri cubi de zapada. Aici mai trebuie adaugat si combustibilul masinilor care aduc zapada, care deservesc aceste masini (camioane care cara zapada, Bobcat-uri cu escavator care alimenteaza cu zapada masinile etc.), pretul initial dublandu-se, ajungand la aprape 200.000 de lei pentru 24 de ore de functionare a celor 12 masini de topit zapada.

De ce sunt ineficiente, fiind vorba de masini mici, in fapt niste "jucarii" care in occident de folosesc la nivel de orasele, de comune, sau sate. Astfel de masini mici sunt folosite si de cluburile mari de fotbal ca sa topeasca rapid zapada de pe teren, in paralel cu infrastructura de incalzire de sub gazon. Stratul total de zapada a fost de 30 de cm in Capitala, ceea ce inseamna ca 1 metru cub de zapada = 3 metri patrati, suprafata desfasurata. Ca atare, daca functioneaza 24 din 24 de ore, toate masinile, ele topesc zapada de pe o suprafata de 3000 mc = 3000 x 3 = 9000 mp. Adica o suprafata aproximativa de 90m x 100 m, sau doua terenuri de fotbal. Nici mai mult, nici mai putin. Iar asta in 24 de ore cu un cost de 50.000 de euro/ zi. Abia daca putem spune ca toate masinile de zapada, cele 12, topesc in 24 de ore zapada din centrul Pietei Victoriei, acea zona in care nu circula autoturisme.

Nici nu e nevoie de altceva, decat acest calcul simplu, pentru a arata ca este vorba despre o teapa uriasa pe care primarul Gabriela Firea a tras-o bucurestenilor, din bani publici, a achizitionat cu 2,8 milioane de euro 12 masini de topit zapada, total inadecvate pentru o capitala europeana precum Bucurestiul, la un pret umflat cu pompa, supradimensionat fata de valoarea reala a unor astfel de masinarii. Spre edificare, prezentam mai jos o masina mobila de topit zapada (de 180 mc/ora), care costa aproximativ 200.000 de euro adica sub valoarea platita de Firea pentru o porcarie de cazan cu aburi.