Toni Grebla si George Maior au fost rezolvati de Florian Coldea. Unul a ajuns la puscarie si celalalt si-a dat demisia

Sebastian Ghita a afirmat ca a fost martor la o discutie dintre George Maior si Florian Coldea. Dupa aceasta discutie, chiar a doua zi, Toni Grebla a fost arestat.

"I-am reprosat, i-am spus lui Coldea direct: "Eu cred ca tocmai ti-ai zburat directorul din serviciu. Si cred ca ai facut-o intentionat. Si pe mine nu ma pacalesti. Ca nu se poate sa nu stie nimeni din serviciu nimic de faptul ca presedintele il cheama pe director si ii cere demisia. Le spunem altora ca presedintele n-a stiut nimic si tu, Coldea, n-ai stiut nimic iar Maior s-a dus la presedinte fara sa stie nimic, luat de la Bilantul MAI-ului. Nu, eu cred ca, cu toata prietenia, punandu-se la dispozitia Cotrocenilor si avand nevoie ca un director apropiat Cotrocenilor sa vina la SRI, eu cred ca, starnindu-se acea dezbatere in societate si vazand interviul lui Maior, in mintea lui Florin Coldea a aparut aceasta oportunitate. Si a produs evenimentul cu Toni Grebla si cu strutii care a curs in defavoarea lui Maior," a spus Sebastian Ghita in interviul acordat lui Ion Cristoiu.

"Si a aparut imediat o zumzaiala in ziare.com, pe la Dogioiu, la tot felul de avertizori de astia, ca, vezi Doamne!, Maior intinde coarda, "cum adica isi permite sa se lege de judecatorii Curtii Constitutionale?", pe vreme aceea ii placea Doamnei Dogioiu Curtea Constitutionala! Si dupa aceea, eu asist la acea discutie dintre Maior si Coldea: "sa nu indrazniti sa arestati vreun judecator al Curtii... e ultima oara cand va spun ca vad ce faceti, simt ce faceti"... Si, a doua zi, hop, breaking news la televizor, Grebla arestat si apoi iar aceleasi zumzaieli impotriva lui Maior,"

O parte din presa tot timpul a spus ca Toni Grebla a fost acuzat pe nedrept de faptul ca a primit mita struti, capre si alte prostii (printre care si rochia sotiei) dar opinia publica a fost indusa in eroare cu buna stiinta prin site-urile specializate in fake news si de presa controlata de serviciile secrete. Tot timpul am spus cititorilor sa urmareasca site-uri ale trusturilor de presa care au redactii si o organizare, raspunzand pentru stirile redactate de autori reali, adica cu nume si prenume, si nu de site-uri ce utilizeaza identitati false sau pseudonime.