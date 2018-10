Traian Basescu, catre Berlusconi: ''Va place? O mai aduc''! Povestea Elenei Udrea

Adriana Saftoiu, prim-vicepresedinte PNL si fost consilier la Cotroceni in timpul lui Traian Basescu, a facut cateva dezvaluiri despre Elena Udrea. Adriana Saftoiu a descris-o in termeni nu tocmai laudativi pe Elena Udrea in cartea "Cronica de Cotroceni".

Fosta consiliera descrie relatia dintre Traian Basescu si Elena Udrea ca fiind una nefireasca, fara insa sa spuna textual ca intre ei a fost ceva mai mult. "Pe la sase seara m-a chemat la el in birou. Ea, imbracata in rosu, cu o fusta mini provocatoare, atarnand de biroul lui. Nici un gest de a masca atitudinea deloc oficiala si nepotrivita locului. Elena m-a privit cu siguranta femeii care poate sta la propriu pe biroul sefului", scrie Saftoiu in "Cronica de Cotroceni".

Ion Cristoiu: Pentru o femeie ambitioasa ca Elena Udrea, angajata deplin in batalia pentru Putere, conditia de mama e lipsita de importanta

Mai mult, Saftoiu sustine ca Udrea era ca la ea acasa in biroul Presedintelui, chiar si dupa ce a parasit oficial functia pe care o ocupase la Cotroceni.

"In birou, Elena Udrea sta pe acelasi fotoliu ca si inainte, desi e demisionara din functia de consilier. Nu stiu daca isi da seama ca ne dam toti seama cand E.U. e in biroul lui. Se simte din ton, din felul in care ne vorbeste. Nu sunt singura care observa aceasta imbatosare a lui in prezenta ei. Pare un fel de curcan care isi scutura margelele ca sa atraga prada", mai spune Saftoiu.

Basescu spre Berlusconi: "Va place? O mai aduc?"

Incredibila este si povestea intalnirii dintre Elena Udrea si Silvio Berlusconi, premierul Italiei recunoscut pentru slabiciunea lui pentru femei frumoase. S-a intamplat in timpul unei vizite oficiale a Presedintelui. "Va place? O mai aduc?", a glumit Traian Basescu, vazand ca Berlusconi n-o mai slabeste cu privirea pe blonda de la Cotroceni. "...Si au ras impreuna (...). Berlusconi a privit-o pe Elena: "As vrea sa mai ramaneti putin, sa schimbam cateva vorbe doar noi doi". Fabulos!", a mai relatat Adriana Saftoiu.