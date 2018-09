Tripleta Cliseru - Visoianu - Dinulescu stapana peste 500 de milioane de euro. Miza razboiului Firea - Dragnea (filmul evenimentelor)

Increngaturile de la Primaria Capitalei, gestionate de cuplul Pandele - Firea, un soi de mecanism "biela-manivelă" in coruptia bucuresteana, sunt mai greu de inteles pentru un neofit. Am explicat pana acum de ce diversi oameni de casa ai lui Florentin Pandele, primarul din Voluntari si sotul Gabrielei Firea, primarul din Bucuresti, au ajuns in functii cheie.

In acest context am explicat, de pild, de ce a fost promovata Speranta Cliseru, de la nivel de consilier al Gabrielei Firea la nivel de prefect al Capitalei. Asta dupa ce in perioada cat a avut nevoie Pandele de ea a afost prefect de Ilfov. Cum tot prefect de Ilfov a fost dupa Cliseru un anume Danie Rasica, tot sluga fidela a lui Pandele, acum sef al Politiei Locale Bucuresti si, posibil, viitor prefect al Capitalei, caci Rasica intervine mereu pe functii ca sa spele afaceri anterioare. Cu ce o sa povestim mai departe o sa intelegeti de ce are nevoie Firea de Speranata Cliseru si de ce a aparat-o pana-n panzele albe, dupa mitingul din 10 august si interventia Jandarmeriei, Firea intrand in razboi deschis cu Dragnea ca sa o pastreze pe functie pe Cliseru, dupa conflictul televizat cu Carmen Dan, ministrul de Interne. Iar legatura estentiala se cheama Administratia Fondului Imobiliar (AFI) al Capitalei, o entitate care urmeaza sa administreze in jur de 500 de milioane de euro, aproape o treime din bugetul anual al Capitalei. Bani multi, greu de manipulat, dar usor de "invartit" daca ai cu cine, daca iti faci o piramida de control si comanda. prefectul Capitalei, in cazul nostru sluga Cliseru, trebuie sa aprobe "ingineriile" AFI. Bun, si acum sa vedem cine e la celalat capat al "manivelei".

Care e miza jocului

Avocatul Vladimir Emil Vișoianu, om de casa al Clanului Pandele, a fost uns, in februarie 2018, prin detașare la șefia Administrației Fondului Imobiliar, de primarul Gabriela Firea. Adica, fix ce trebuie. Visoianu paseaza, Cliseru centreaza, iar Firea marcheaza! banul, fireste. Visoianu ocupă funcția de director general interimar deocamdata (dar asta nu e important in cazul nostru) și primește un salariu lunar de peste 3.000 de euro, din banii bucureștenilor. De aceast transfer nu a fost străină nici Speranța Cliseru, căreia Vișoianu îi dădea raportul zilnic pana in februarie, in calitate de consilier. Acum, de cand Speranta Cliseru, balamaua tandemului Firea-Pandele este prefect al Capitalei, ea are drept de aprobare a tranzactiilor AFI, in valoare de aproximativ - spuneam - 500 de milioane de euro. Speranta Cliseru a fost numita ca prefect de catre Viorica Dancila, la rugamintea expresa a Gabrielei Firea, cu aprobarea lui Liviu Dragnea, pe filiera caruia a intervenit chiar Florentin Pandele. De altfel, s-a vazut de curand (inclusiv la CEx PSD de la Neptun de la inceputul lui sepetembrie) cu cata vehementa a aparat-o Firea pe Cliseru impotriva ministrului de Interne, Carmen Dan, favorita lui Liviu Dragnea. Firea e in stare de un razboi in toata regula, la varf, pentru a-si proteja investitia in Speranta Cliseru si pentru afacerile de familie de milioane de euro. Dar cum totul e pe bani, dupa furtuna, Firea s-a mai linistit si n-a mai sarit direct la gatul lui Dragnea, ci mai mult prin interpusii Adrian Tutuianu si Paul Stanescu, baroni locali ai PSD, in relatie de amicitie cu Florentin Pandele. Mai ales dupa asa-zisele scrisoari de sustinere (adica unele comandate celor carora Firea le-a plasat stipendii). Dragnea a inteles ca Firea e periculoasa, dar mai periculos e Pandele daca te atingi de banii lui. Ocazie cu care baronii PSD devin si ei, din solidaritate, la fel de periculosi. Acum Dragnea e in stare s-o sacrifice si pe Carmen Dan, asa cum i-a cerut Firea, numai sa fie lasat in pace. Ca tocmai a aparut si motivarea in Dosarul "Bombonica", deloc favorabila.

Ca sa intelegem intreaga increngatura, sa revenim la avocatul "de casa", specialist imobiliar. Dar sa incepem cu inceputul. Iar itele o sa duca prin preajma lui Traian Basescu, prin preajma lui Florentin Pandele si de aici, pana in varf la actulaul PSD. Numele lui Vișoianu apare într-o afacere controversată alături de foștii PDL-iști Sulfina Barbu și Silvian Ionescu. Asta de inceput. Dar tot Visoianu e legat de un anume Radu Andrei Dinulescu. Ei bine, acest Dinulescu, bine ancorat in "juridicul" Primariei Capitalei, e un soi de eminenta cenusie, e cel care sta la baza numeroaselor manevre financiare, pe baze "juridice" care se petrec in Primarie si care devin actiuni in toata regula, parafate de Gabriela Firea. Nici acest Radu Dinulescu, cel care face si desface in Primarie n-a aparut intamplator "pe faleza". Destinul lui e stras legat de cel al lui Vladimir Emil Vișoianu.

În anul 2000, avocatul Vișoianu a terminat liceul în Constanța. O rudă de-a sa, cel mai probabil tatăl său, Mihăiță Emil era numit în acel an pe funcția de subprefect al Județului Constanța. Decizia de numire a fost semnată de premierul de atunci, actualul guvernator Mugur Isărescu. Tot în acel an, actualul primar Gabriela Firea avea funcție de secretar de stat, șef al Departamentului Comunicare al Guvernului. După terminarea liceului, tânărul Vladimir Emil Vișoianu s-a înscris la Facultatea de Drept, din cadrul Universității Nicolae Titulescu, din București. Patru ani mai târziu, în 2004, Vladimir Vișoianu a devenit avocat stagiar în Baroul București. A mai făcut un master de drept la aceași Universitate, apoi și-a dat definitivatul în cadrul Baroului București. Conform unui CV obținut de la Primăria Capitalei, Vladimir Vișoianu și-a început cariera ca avocat stagiar debutant la S.C.P.A. Ciul și Asociații. A lucrat din ianuarie până în noiembrie 2005. De aici s-a mutat la Cabinetul de Avocatură Mirea Gheorghe, din Constanța. A revenit în București în ianuarie 2007, când a început să colaboreze ca avocat stagiar și ulterior definitiv cu Cabinetul de Avocatură al Mariei Luiza Popescu. În noiembrie 2007, Vișoianu a început colaborare cu GDS Consult SRL, din București. La această firmă oferea consultanță juridică de specialitate în domeniul imobiliar, reprezentare juridică etc. GDS Consult a fost înființată în 2001 și care avea ca obiect de activitate consultant pentru afaceri și management. Din acţionariatul acestei societăţi faceau parte avocatul Daniel Ghioca, Radu Andrei Dinulescu, Cosmina Camelia Englizian, Ion Petre şi Eugenia Elena Paul.

Filiera juriștilor din Primăria Capitalei

Eugenia Elena Paul este soţia de-a doua a lui Viorel Paul, tatăl lui Mihai Cristian Paul. Cel din urmă este soțul Andreei Paul, cea de la PD-L, fidela lui Traian Băsescu, actualmente in PNL, coordonata de Vasile Blaga. Radu Andrei Dinulescu este nepotul lui Alexandru Dinulescu, fost preşedinte al Bankcoop, acuzat de prejudicierea băncii cu peste un miliard şi jumătate de dolari, în anul 1997. Arestat şi eliberat trei luni mai târziu, Alexandru Dinulescu a fost capturat, în anul 2003, de către autorităţile americane. El a primit o condamnare de zece ani de închisoare. Radu Andrei Dinulescu, asociatul soacrei vitrege a Andreei Paul, a deţinut, în perioada în care Traian Băsescu a fost primar general, pe filiera familiei Paul, funcţia de director al Direcţiei Juridice din Primăria Capitalei. Al doilea asociat în firma GDS Consult SRL, Daniel Ghioca, este avocat şi, de asemenea, a lucrat ca jurist la Primăria Capitalei în timpul mandatului de edil al lui Traian Băsescu. Daniel Ghioca este finul lui Adrian Iordache, șeful juriștilor din Primăria Capitalei. Al treilea personaj asociat în GDS Consult era la acea vreme liantul dintre afacerile lui Alexandru Bittner şi grupurile de afaceri controlate de Elena Udrea şi fostul soţ al acesteia, Dorin Cocoş, pe numele sau Ion Petre, un bussines-man român folosit ca paravan al lui Alexandru Bitner în relaţia cu reţeaua Cocoş.

În noiembrie 2013, Vladimir Emil Vișoianu a plecat de la GDS Consult. În paralel cu meseria de avocat, Vișoianu s-a dedicat și afacerilor cu greii Partidului Democrat Liberal. El a preluat acțiunile deținute de Sulfina Barbu în firma KVB Economic SA. În firmă a mai fost și Silvian Ionescu, fostul șef al Gărzii de Mediu. Legătura dintre „grupul PDL" şi „grupul PSD" se vede şi în cazul „KVB Economic SA". Această firmă a câştigat un contract cu statul în consorțiu cu „Unix SRL", care-l are asociat pe Vamă Laurențiu. Acesta apare şi în „Elnet SRL", împreună cu Drăgan Ilie Florin. Pe Drăgan Ilie Florin îl regăsim în firma de construcții "Grossmann Engineering Group" a cumnatului lui Victor Ponta. Astfel, afacerile de partid derulate sub guvernele controlate de Traian Băsescu scot la iveală adevărate reţele economico-financiare abonate la contracte cu statul. dar, cel mai important, o suveica economica subterana intre PD-L (devenit PNL prin fuziune cu partidul istoric) si PSD.

Eugenia Elena Paul, mama vitregă a soţului deputatului PNL Andreea Paul, face, totodată, parte din consiliul de administraţie al companiei Romcontrol SA, unul dintre evaluatorii ANRP care au prestat pentru această instituţie servicii de evaluare a despăgubirilor acordate în perioada guvernării PDL. Aceeaşi firmă, la conducerea căreia s-au aflat toţi membrii familiei Paul, s-a dovedit un fidel client al contractelor cu statul, în aceeaşi perioadă a guvernărilor portocalii. Mihai Cristian Paul, soţul Andreei Paul, deţine acţiuni la compania Comnord, firmă care i-a vândut Ioanei Băsescu penthouse-ul din Băneasa, achiziţionat de fiica fostului preşedinte cu bani rezultaţi „din vânzări anterioare". La 20 februarie 2002, acţionare în firma Elan Grup SRL erau Ana Maria Topoliceanu şi Elena Udrea. Topoliceanu cesionează, însă, toate acţiunile către Dorin Cocoş, Olimpia Urlich şi Ion Petre, ieşind, astfel, din firmă.

Interesele de afaceri ale lui Ion Petre s-au intersectat şi cu cele ale tatălul lui Dorin Cocoş, Victor Cocoş, fostul socru al Elenei Udrea. Punctul de intersecţie se numeşte firma Alexis Impex '94 SRL, care, potrivit unor date furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, la data de 14.02.2005, îi avea ca acţionari pe Victor Cocoş (tatăl lui Dorin Cocoş), Olimpia Urlich şi Ion Petre. Nu în ultimul rând, se poate vorbi şi despre legături de afaceri pe care Ion Petre le derula inclusiv cu sora lui Dorin Cocoş, Anca Dinu, fosta cumnată a Elenei Udrea. Relaţia de business în acest sens se nu-mea SC Centrul de Expertiză Medicală a Forţei de Muncă SA, des-pre care aflăm, tot de la Regis-trul Comerţului, că, la data de 14 iulie 2003, îi avea acţionari pe Ion Petre, Dorin Cocoş, Mioara Radu, Olimpia Urlich şi Anca Dinu (sora lui Dorin Cocoş).

Printre autorităţile contractante care au apelat la serviciile de evaluare ale Romcontrol SA se numără AVAS, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Electrica SA, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Primăria Municipiului Bucureşti şi Primăria Municipiului Constanța. În perioada de referinţă, SC Romcontrol SA a încasat 6.184.250,9 lei cu TVA, adică 1,63 de milioane de euro pentru servicii de eva-luare prestate în baza unor contracte de achiziţie publică.

Radu Dinulescu, element cheie intr-o retrocedare de Cartea Recordurilor

Modul cum s-a facut retrocedarea imobilului din Bulevardul Aviatorilor nr. 5 ar putea intra in Cartea Recordurilor, mai ales ca functionarii primariei care au pus umarul la aceasta retrocedare ilegala au fost scosi basma curata de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti. Prin Ordonanta procurorului 4252/P/2002 din 24.04.2004 comunicata la data de 11.05.2004 s-a dispus scoaterea de sub urmarirea penala fata de invinuitii Dinulescu Radu si Sandu Ana, cercetati pentru savarsirea infractiunilor prevazute si pedepsite de articolul 249 C.p. in temeiul dispozitiilor art. 249 raportate la articolul 1, alineatul 1, punctul -b- C.p.p. - art. 10, lit. -d- din C.p.p. deoarece fapta nu intruneste elementele constitutive-, se precizeaza in plangerea adresata recent presedintelui Judecatoriei Sectorului 1 de catre Marta Chitan, domiciliata in Bucuresti, Bulevardul Aviatorilor nr. 5, sectorul 1. De asemenea, prin aceasta ordonanta s-a dispus neinceperea urmaririi penale fata de invinuitii Cazacu Codruta Elisabeta, Dinulescu Radu, Sandu Ana, Adil Omer Madra, Robe Marcela, Botnari Maria Ana si Cazacu Ion.

Toti cei mai sus-mentionati, fosti sau actuali functionari ai Primariei Capitalei, au contribuit serios la ilegalitatea retrocedarii imobilului din Bulevardul Aviatorilor nr. 5. Sarabanda falsurilor din acest dosar atinge dimensiuni incredibile. In primul rand in instrumentarea cauzei nu s-a tinut cont si nici nu s-au cercetat aspectele privind falsul semnaturilor de pe actiunea introductiva care ar fi vrut sa ateste ca apartin -reclamantului Adil Omer Madra-. Trebuie precizat ca, in baza actiunii introductive, Adil Omer Madra pretinde ca este unul dintre cei care revendica dreptul de mostenire a acestui imobil, dar nu a facut niciodata dovada ca este indreptatit la asa ceva. In plus, exista trei mostre diferite de semnatura ale acestuia, dar nici una nu este autentica. Mai mult, Serviciul Criminalistic din cadrul Politiei Capitalei precizeaza ca -semnaturile de pe actiunile de chemare in judecata se dovedesc a fi contrafaceri realizate prin imitarea libera a semnaturilor sus-numitului-, respectiv Adil Omer Madra. In cercetarea penala efectuata in cauza nu s-a stabilit cine a depus la dosarul cauzei certificatul de nastere pe numele lui Omer Eugeniu Adil si nici de unde provine acest certificat fata de faptul ca pe nici un act nu apare semnatura lui Adil Omer Madra, iar politia confirma ca acesta nu a locuit niciodata la adresa indicata in Bucuresti (Strada Busolei nr. 15). Culmea este ca acea copie de certificat admisa la dosar este scrisa la calculator, ceea ce nu exista la acea vreme - 13 martie 1922 - ori in anul 1962, daca ar fi vorba de duplicat.

Aceste aspecte, impreuna cu multe ilegalitati au fost sesizate Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 1, dar cercetarile s-au tergiversat si in final s-a emis o ordonanta nelegala. Tot printr-o serie de acte false s-a dispus retrocedarea unor imobile din Bucuresti, dar care in realitate, potrivit testamentului intocmit si legalizat de catre adevaratul proprietar, cladirile apartin statului roman. Inainte de a muri, in 1999, Evantia Economu-Oniga doneaza statului roman, prin testament, o treime din averea detinuta de tatal sau - Culina Arghir. Printre bunurile donate statului roman de fiica lui Culina Arghir se numara cladirea din Rio de Janeiro, patru imobile la Sinaia - cunoscute sub numele de vilele Dacia -, plus terenul aferent acestora, doua apartamente in strada Suvenir nr. 2 din Bucuresti, o vila pe strada Radu Cristian nr. 3, o jumatate din Hotelul Ambasador si un bloc de sapte etaje cu 30 de apartamente din Bulevardul Hristo Botev nr. 3, toate din Bucuresti. Dar o gasca de falsi mostenitori, avand in frunte pe Hertu Elvira si Zamfirescu Efterpia, ajutati de cativa notari si judecatori, au pus mana sau sunt pe cale a intra in posesia acestor imobile ce apartin statului roman.

Toate aceste aranjamente si inginerii imobiliare au fost posibile datorita sprijinului acordat de catre membrii Serviciului pentru aplicarea Legii 10/2001 din Primaria Capitalei, in frunte cu directorul Radu Dinulescu.

Am facut aceste conexiuni tocmai pentru a demonstra care este legatura de afaceri dintre Gabriela Firea, Speranta Cliseru, Emil Visoianu, dar si Radu Dinulescu si de ce au nevoie acestia unii de ceilalti pentru a structura o retea care sa ajunga sa decida si sa manevreze cele aproximativ 500 de milioane de euro de la Administratia Fondului Imobiliar.