Un nou tun marca Robert Negoită. Parcarile de pe bulevardele Burebista si Decebal se fac la preturi extraterestre

Robert Negoita, primarul Sectorului 3, are in vedere un nou tun pe banii contribuabililor. A demarat un proiect de reamenajare peisagistica a bulevardelor Burebista si Decebal, in urma caruia vor rezulta mai multe parcari locale, piste de biciclete etc., sacrificand spatiul verde din zona.

Faptul ca face parcari nu ar fi un lucru rau, ci o necesitate, mai ales ca in zona s-a cerut acest fapt de catre locatatri, dar si de catre firmele care activeaza in blocurile respective. Chestiunea e ca se distruge o mare suprafata de spatiu verde (in locul acestei suprafete alveolare fiind plantati cativa copaci), iar, cel mai important, se aloca de la buget peste zece milioane de euro din care pe ambele bulevarde se vor face doar 5000 mp de parcari, in vreme ce pistele de biciclete vor cuprinde peste 8000 mp. Or, s-a dovedit ca deocamdata bucurestenii indiferent de sector prefera sa mearga cu masinile si nu cu bicicletele, ai ales pe bulevardele principale ca Decebal si Burebista. Numai ca firmele acreditate, firme din clientela politica a lui Negoita, nu au mult de lucru la pistele de biciclete, doar trasarea acestor spatii pe asfalt cu vopsea, insa incaseaza milioane de euro pentru acest lucru. Iar pisetele de biciclete sunt in detrimentul parcarilor.

Ca sa nu mai vorbim ca din cei 5000 de mp, necesarul unui loc de parcare este de 10 mp (cat ocupa masina plus spatiul aferent al deschiderii portierelor). Ceea ce inseamna numai 500 de locuri de parcare. Daca din fondurile alocate pentru constructii/ montaj (unde intra si locurile de parcare) se aloca suma totala de aproximativ 25 de milioane de lei, din care 20 de milioane de lei sunt efectiv pentru parcari, rezulta ca un loc de parcare costa aproximativ 40.000 de lei, sau aproximativ 9000 de euro, un cost imens. Sa tinem cont in apreciere ca la o parcare subterana, la care constructia presupune escavatii ample, devierea conductelor principale de gaze, apa si curent, plus turnari de betoane pe structuri de rezistenta foarte mari, un loc de parcare e de aproximativ 25-30.000 de euro, iar la o parcare supraetajata, unde se toarna fundatie, structuri de rezistenta, o semi-cladire pe mai multe nivele, un loc de parcare ajunge la 10-12.000 de euro. Ca atare, pentru o simpla alveolare si trasarea cu vopsea a unor separatoare pentru 500 de locuri de parcare in spic, Negoita ofera firmelor de casa 9000 de euro pentru locul de parcare.