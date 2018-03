7 lacuri Herastrau!

Inspirat de raportul asupra intentiilor Duamnei, nu si al realizarilor, de la preluarea mandatului si pana la zi, fac urmatoarea propunere:

Daca din reteaua RADET se scurge in pamant o cantitate medie de apa fierbinte de aproximativ 1200 mc/ora, in 365 zile se scurge o cantitate de peste 10,5 milioane mc. Avand in vedere ca volumul lacului Herastrau este de 1,5 milioane mc, Duamna mult iubita si stimata de poporul bucurestean, puteti face si propunerea infiintari cate unui lac termal Herastrau in fiecare sector si va mai ramane apa fierbinte si pentru un lac Herastrau in Voluntari.

Avantajele vor fi multiple: pentru fiecare lac faceti cate o societate de administrare cu consiliu de administratie, directori, secretare, soferi etc; puteti face in regim de urgenta achizitii de milioane de euro de pesti exotici, pasari flamingo, crocodili si cocotieri; nu in ultimul rand, dispar reclamatiile ca nu avem apa calda, o sa dati apa calda la tot poporul, la discretie si gratis.

Va place? Am si propuneri serioase, dar mi-ati demonstrat in doi ani de mandat ca lucrurile serioase nu-si gasesc locul in practica dumneavoastra. Adio Duamna! Asa incepe refrenul unui cantec interbelic, pe care-l fredonez de cate ori va vad.

Gabriel Dumitrascu