A inceput arabizarea României

Cică România a semnat Pactul global cu privire la migranți, de la Marrakesh. Nimic mai greșit, nu biata Românie ci vânzători de țară precum presedintele Klaus Iohannis, ministrul de externe, Teodor Meleșcanu și premierul marionetă, Viorica Dăncilă. Aceste sinistre personaje, în numele românilor, au dat liber la frontiere pentru migrația arabilor și africanilor, fără număr, în țară.

Pactul, prevede că noi ne asumăm, pentru aceste persoane, să îi cazam, să le oferim masă, școală, tratament medical, pensii și alte și alte facilități de care mulți dintre românii neaoși nu se bucură. În principiu, facilitățile sunt peste beneficiile pe care le are un cetățean născut în România. Asta fără a mai spune că nu am fost consultați, mai mult, Constituția României la articolul 3 prevede expres că „Pe teritoriul statului român nu pot fi strămutate sau colonizate populaţii străine". Destul de clar pentru o persoană posesoare a măcar unui neuron. Se pare că Iohannis, Dăncilă și gașcă lor nu intră în această categorie.

La reuniunea din Marrakesh au decis să spună pas, SUA, Italia, Austria, Bulgaria, Ungaria, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Estonia, Letonia, Elveţia, Australia, Israel şi Republica Dominicană. Țări la cârma cărora se află persoane responsabile și care își reprezintă demn, propriile popoare.

Avem deja exemplele Germaniei, Suediei, Belgiei, Franței, etc unde migrația islamică nu are șanse de integrare în popoarele gazdă. Ce au adus migranții în aceste țări? Crime, războaie stradale, nesupunere civică, violențele contra populației gazdă și a poliției, impunerea legii islamice Sharia în multe cartiere din orașe europene, violuri în masă, interzicerea unor obiceiuri creștine, alimentație etc. Multiculturalismul atât de invocat de birocrații mai mult sau mai puțin consumatori de alcool (vezi sciaticul Juncker) de la Bruxelles, vizează destructurarea națiunilor într-un ghiveci internaționalist ușor de guvernat.

Planul Kalergi pus în schema la Viena de un obscur personaj numit Richard Coudenhove Kalergi, încă din 1920, prevedea ca o viitoare Europă unită, spre care se milita și care a devenit realitate, să devină o masă amorfă de indivizi. El afirmă fără jumătăţi de măsură că e necesar ca popoarele europene să se amestece cu rase asiatice şi de culoare pentru a crea o turmă multietnică fără calitate şi uşor de dominat de către elita la putere. Iată că a venit și această zi.

Cateva asociații civice, românești au ieșit în stradă, protestând în fața Ministerului de Externe și Palatului Cotroceni împotriva vânzării neamului românesc de către o mână de antiromâni.

Mihnea Tălău