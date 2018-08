Alte protocoale blestemate

Studentnews.info reprezinta o platforma online care are la baza un content satiric bazat pe "inside-urile" din fiecare facultate din Bucuresti.

Comitetul de Urgenţă al Federaţiei Române de Fotbal a aprobat ca echipa Rapid să participe în competiţii sub denumirea de "Fotbal Club Rapid", nu cu numele societăţii care o administrează, "SC Fotbal Club R Bucureşti SA". Citește mai departe...

Kunefe cunoscută şi sub denumirea de Konafa, Knafah, Knafe, Kenafi, Knafeh Nabulsieh, Peynirli Künefe, cadaif ori cataif este o prăjitură caracteristică bucătăriei orientale (turcă, levantină, ori grecească). Citește mai departe...

Antonia este una dintre cele mai sexy femei din România și nu se sfiește să-și arate corpul. Cântăreața a postat o fotografie cu ea aproape goală, pe marginea unui pat. Superba brunetă apare îmbrăcată doar în lenjerie intimă, încercând să-și acopere sânii cu o pătură. Cu părul răvășit și într-o poziție provocatoare, Antonia și-a înnebunit […] The post Antonia s-a pozat goală cu părul răvășit, pe marginea patului appeared first on Cancan.ro.