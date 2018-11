Benjamin Netanyahu îi bate obrazul lui Klaus Iohannis

În fine. După atât de mulți ani în care politica externă a României părea că a înțepenit în proiect, iată că acum, în al doisprezecelea ceas, când furtuna ne amenință, începem să ne mișcăm. Și ne mișcăm bine. O ultimă dovadă este întâlnirea de la Varna a celor mai înalți reprezentanți ai României, Bulgariei, Greciei și Serbiei, la care, surpriză, a fost invitat și premierul statului Israel, Benjamin Netanyahu. Care i-a transmis și un mesaj tranșant președintelui României.

România iese din izolarea din ultimii ani la care s-a autocondamnat. Participă din ce în ce mai vizibil la viața internațională, prin intermediul Grupului Visegrad lărgit, care se cristalizează într-n pol de putere în interiorul Uniunii Europene și NATO. Visegrad lărgit reprezintă din ce în ce mai consistent intereselele statelor din Europa Centrală și de Est , opunând rezistență nucleului dur UE și determinându-l să țină cont și de interesele țărilor mai puțin puternice. Visegrad lărgit este spijinit pe față și ocult de axa Londra-Washington. Iar România bine face că acționează și din interiorul acestui grup. În plus, România susține deschis o viitoare aderare și integrare europeană a statelor din Balcani.

În acest context s-a desfășurat la Varna și întâlnirea premierilor din România, Bulgaria, Grecia și Serbia. La care, deloc întâmplător, a fost invitat și premierul Israelului, Benjamin Netanyahu. Israelul, la fel ca și Londra, este un aliat important al Statelor Unite, iar prezența lui este de natură a sugera opiniei publice internaționale faptul că demersurile acestor patru state sunt susținute și de Casa Albă.

Dar asta nu este tot. Dincolo de țintele noastre internaționale și de recentele deschideri pe care România le face către jocuri politice care au cu adevărat relevanță, la Varna s-a mai petrecut un eveniment, de astă dată cu o semnificație deosebită în ceea ce privește raporturile dintre Executivul de la București și Președinția României. Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, i-a bătut obrazul lui Klaus Iohannis, acuzându-l că are o atitudine retrogradă spre deosebire de Guvernul Dăncilă, în ceea ce privește recunoașterea Ierusalimului în calitate de capitală a statului Israel. Monumentalele gafe prezidențiale legate de acest subiect sunt cunoscute. Premierul Israelian a ținut însă să puncteze. Mai mult chiar, l-a informat prin declarația sa publică pe președintele Klaus Iohannis că intenționeză să aibă cu el o discuție pe această temă. Iar momentul se apropie.

De peste doi ani de zile, România nu are un ambasador în Israel. Nici la Tel Aviv, nici la Ierusalim și nici în altă parte. Și asta în condițiile în care statul Israel face parte dintre primii cei mai importanți aliați ai României. În plus, în Israel trăiesc sute de mii de români, iar în România roiesc mii de investitori israelieni. Cine le reprezintă interesele? Cine și pe ce canale transmite cele mai discrete și importante semnale între cele două state? Responsabil pentru inexistența unui ambasador al României în Israel este în mod evident Klaus Iohannis. Pentru că acesta face numirile. Adepții președintelui, adversarii Guvernului și ai frontului PSD susțin însă contrariul. Și anume că responsabil este Guvernul, întrucât nu a făcut o nominalizare. Iar președintele nu are ce să aprobe sau ce să nu aprobe în această privință. Total fals. Minciuna a fost dezumflată. Guvernul PSD-ALDE a făcut o nominalizare cu mult timp în urmă, pe care Klaus Iohannis fie a ignorat-o, fie a respins-o. Este mai puțin important. Esențial este că mingea a fost în terenul lui și nu a jucat-o. Acum sunt în măsură să ofer opiniei publice o știre în premieră.

Klaus Iohannis se confruntă cu o nouă nominalizare a unui diplomat pentru poziția de ambasador al României în Israel. Eu unul sper că nu la Tel Aviv, ci la Ierusalim. Guvernul Dăncilă a acționat, iar Ministerul de Externe a lucrat în acest sens. Președintele Klaus Iohannis va trebui să decidă. A doua oară consecutiv și legat tot de statul Israel, nu-mi imaginez că poate risca din nou să se facă că plouă. Știu și numele celui nominalizat.

Cred că legat de acest eveniment, va avea loc și discuția telefonică Iohannis-Netanyahu, care va fi inițiată de cel de-al doilea în scopul de a confirma agrementul statului Israel pentru ambasadorul propus de Guvern, ocazie cu care îl va întreba tranșant pe președintele României pe ce bază refuză cu obstinație un lucru pentru care nu are caliatea constituțională de a acționa, și anume mutarea ambasadei României dintr-un stat, acolo unde respectivul stat gazdă dorește.

Sorin Rosca Stanescu