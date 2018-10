Blestemul lui Daum și milionul lui Halep

De ce mi-era frică, n-am scăpat și doar o minune cerească ne mai poate oferi calificarea la Euro 2020! După dubla cu Lituania și Serbia, de la care așteptam să ne propulseze în poziția de lideri ai grupei, suntem tot pe locul trei, cu speranța deșartă că am putea devansa Muntenegru la potou, în meciul de la Podgorica, pentru a prinde măcar treapta secundă din Grupa C.

Cum spune Cornel Dinu, e blestemul care ne urmărește după Christoph Daum, reamintindu-ne că și în preliminariile Cupei Mondiale tot de Muntenegru ne-am împiedicat, cu un 1-1 acasă și un 0-1 în deplasare. Or, dacă sub Daum am înscris totuși un gol pe propriul teren, acum am făcut cu ei doar o remiză albă, la Ploiești. Bașca detaliul că duminică seară muntenegrenii s-au impus la Vilnius cu...4-1, pe același gazon sintetic pe care noi ne-am scremut joi să obținem acel 2-1 din minutul 93!

Acestea sunt datele esențiale ale cursei păguboase în care aud că ne putem mândri că, după patru jocuri, suntem...neînvinși! Îi las pe alții să se bată cu pumnul în piept pentru această performanță, menţionând că, totuși, fotbalul se joacă pe goluri, iar calificările se obțin doar cu victorii. De care nici selecționerul Contra nu prea are parte, ca o veritabilă umbră a lui Daum. Că la mijloc ar putea fi lipsa lui de experiență e foarte posibil, dar că bramburește jucătorii e la fel de adevărat. De astă dată a greșit-o grav cu Gabi Tamaș, pe care l-a preferat lui Nedelcearu și care ne-a costat nu numai penalty-ul dăruit sârbilor în minutul 44, ci mai ales o a doua repriză jucată în 10 oameni, după eliminarea sa. O repriză în care ne-am apărat din răsputeri ca să nu pierdem, în fața unei echipe a Serbiei net superioară, sosită la București să învingă și care chiar putea învinge, fie în ocaziile uriașe irosite de Mitrovici și Gacinovici, fie prin penalty-ul pe care Tadici l-a trimis în bălării!

Mă doare sufletul pentru tribunele populate cu peste 48.000 de spectatori, care veniseră cu entuziasm și încredere să susțină naționala, dar cărora tricolorii nu le-au oferit altceva decât strădania, altfel lăudabilă, de a nu părăsi terenul învinși. Puțin, mult prea puțin pentru atâția suporteri și pentru cei și mai mulți aflați în fața micilor ecrane, care așteptau o victorie a României și perspectiva unei calificări după care tânjim de atâta vreme! N-a fost să fie nici de astă dată, drept care ne vom amăgi în continuare că șansele teoretice și calculele hârtiei ne mai surâd la jocurile din noiembrie, când vom mai avea de întâlnit Lituania acasă și Muntenegru în deplasare. Or, dacă urmărim și celelalte partide din grupă, e greu de crezut că Serbia nu va câștiga la Belgrad cu Muntenegru și Lituania, după ce le-a învins pe ambele în deplasare. Deci, pentru un posibil loc doi în grupă, mai trebuie să batem Lituania acasă, ceea ce n-ar trebui să fie o problemă, după care ne așteaptă decisivul meci de la Podgorica. Q.E.D.!

În urmă cu două săptămâni, explicam în această pagină că, în ciuda accidentării acuzate, Simona Halep va fi prezentă la "Kremlin Cup" și apoi la Singapore, la Turneul Campioanelor. Așadar, s-a refăcut miraculos (cu terapia RegentK, practicată de kinoterapeutul bucureștean Gelu Cosma) și va putea încasa bonusul de un milion de la WTA și-apoi Mercedesul de la Singapore, pentru nr.1 mondial. Bravo ei, dar în privința posibilelor rezultate de la aceste ultimele două turnee, prefer să reiau comentariile lui Ion Țiriac: "Pregătită nu este, în special după ce vine după două turnee în care a abandonat aproape de fiecare dată. Plus că de la US Open nu a mai avut un antrenament ca lumea absolut deloc. Ea pregătită nu e, nu are cum să fie, chiar dacă vrea ea să spună, aşa gândesc eu. Că încearcă e meritoriu. Are garanţii că nu i se agravează (n.r. - hernia de disc)? Nu ştiu, eu nu am vorbit cu Sf. Petru să îmi garanteze ceva, dar aşa să fie! Însă nu ştiu dacă într-adevăr este atât de important să mai joci un turneu ca Moscova şi de acolo să sari direct la Singapore. Că la Singapore trebuie să se ducă, să dea bună ziua, să îşi ia premiile, meritul, să îşi ia maşina - sper că şi Mercedes îi mai dă încă una şi cu asta face parc de maşini până la urmă. Să sperăm că are mintea la ea şi în momentul în care e numai 99% nu intră pe teren. Sau cel puţin aşa gândesc eu", a declarat Ion Țiriac.

Horia Alexandrescu

(preluat din Romania literara)

P.S. - (Update): Pentru mulţi, retragerea Simonei Halep de la Moscova nu este o surpriză. Sportiva a anunţat că suferă de hernie de disc şi era aproape imposibil să se refacă într-un timp atât de scurt. Totuşi, Halep a anunţat că încearcă să participe la turneul din Rusia. Aşa cum era de aşteptat, Halep n-a trecut peste problemele medicale şi a renunţat. Pe reţelele de socializare au apărut deja primele variante pentru modul în care Halep a ales să "joace" această carte. Pentru a fi pe tabloul de la Kremlin Cup, Halep a apelat la un wildcard, singurul disponibil. Organizatorii au acceptat cererea, iar Simona a fost astfel sigură că a blocat accesul Carolinei Wozniacki. Aceasta ar fi dorit şi ea să participe, dar wildcard-ul îi fusese deja acordat liderului WTA. Înainte cu o zi de a intra în competiţie, Halep a anunţat că nu poate evolua, iar locul său a fost luat jucătoarea greacă Valentini Grammatikopoulou. În aceste condiţii, cu Wozniacki neparticipând la Moscova, Halep a devenit sigură de locul 1 WTA la final de 2018 şi va încasa un bonus de un milion de euro pentru această performanţă.