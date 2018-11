Borcea, "brat lung"!

Revazandu-l pe Cristi Borcea luat din nou in colimatorul Procuraturii, mi-a venit in minte o mai veche relatare de presa despre parvenirea familiei Kennedy, despre modul si mijloacele prin care batranul Joseph, capul ei, un irlandez cu obarsii in Orientul Mijlociu, a dobandit o avere impresionanta. Prin afaceri mai putin oneste si morale.

Drept pentru care, dupa ce s-a mutat in imperiul "tuturor posibilitatilor", si-a capatat porecla "Jo, mana lunga". Dispunand de atata avere, Jo si-a propulsat cei trei feciori in elita societatii ameicane, cel mare, John Fitzgerald, ajungand chiar presedintele S.U.A. Banii, fie ei si murdari, asigura posesorilor lor ascensiunea pe treptele sociale si ale puterii. Le aduc faima si popularitate...

Borcea, un abil jucator in afaceri, a inceput cu vanzari gaz metan, de unde si porecla "Cristi Butelie". Dar afacerea cea mai grasa avea sa i-o ofere fotbalul prin clubul Dinamo, al carui fan a fost dintotdeaua. Mirosise el ca e pe-acolo, prin Groapa, un os bun de ros. S-a implicat si a devenit chiar seful "haitei". Din vanzarea de jucatori si-a rotunjit bine averea. Si a prosperat pana ce oamenii legii au descoperit grave nereguli in incasarile pe "marfa" vanduta pe tarabe interne si, mai ales, externe.

Una era in acte si alta in realitate... Bani albi si bani negri se scurgeau astfel in buzunarele lui Borcea si compania. Pe aceste baze s-a ridicat "Dosarul transferurilor", in care au comparut mai multi negustori de fotbalisti, cu fratii Becali in frunte. Si, bineinteles, Cristi Borcea, "autostivuitorul" (asa am retinut eu din Crezul rostit de el, ci nu "atotstiitorul"), cel care se pricepea asa de bine la dansul din buric, in aplauzele frenetice ale fanilor ros-albi din tribune, "caini pana la moarte".

Si astfel s-a trezit afaceristul in instantă, pe banca acuzatilor si a luat la cunostinta de ultimul transfer, de data asta al sau la gherla, pe la Poarta Alba, pentru vreo 6 ani, unde a continuat sa repete... table inmultirii... banilor si nu numai. Noroc ca a intervenit "negocierea" perioadei de rezidenta si a revenit in noul san al familiei. Numai ca...

Mai zilele trecute, aflam ca Borcea a intrat din nou in atentia procurorilor care au descoperit diverse manareli, smecherii, acte fictive in scopul evaziunii si vom vedea ce altceva de prin gestiunea afacerilor sale. Se vorbeste despre prejudicii de aproape zece milioane de euro. Mai, sa fie! Bratul (lui) Borcea sa fie atat de lung, incat sa inhate atata banet?

Ca sa scape de retinere, Cristi Borcea a scos repede din buzunar o cautiune de circa 500 000 de euro... O nimica toata... Totusi, nu-mi vine sa cred intr-o frauda de asemenea proportii. Dar nici sa cred ca investigatorii sunt lipsiti de dovezi. Ceva, ceva trebuie sa fie la mijloc. Vom vedea pe unde este adevarul. Poate ca Borcea va iesi basma curată, dupa cum ar putea sa fie obligat sa achite prjudiciul calculat de experti sau sa fie din nou "transferat" de unde de curand s-a intors...

Aurelian Brebeanu