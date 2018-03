Congresul PSD

La 10 martie PSD are un congres extraordinar - cerut de Liviu Dragnea. Se simte tare pe poziție și dorește să-și consolideze poziția de lider suprem. În PSD totul se subordonează voinței lui. A fost deja obligat să facă față unor rebeliuni, cea mai serioasă fiind cea condusă de Mihai Tudose, ex-premier.

Odată scoși din joc adversarii, s-a considerat sigur de partid și este gata să-și depună mandatul pentru a fi reconfirmat în funcția în care a fost ales prin referendum în interiorul PSD. Depunindu-și mandatul, nu risca nimic. Va putea - odată confirmat nr 1 - să mearga pină în 2020, după terminarea alegerilor. Atunci, în funcție de rezultatele la locale, prezindențiale și parlamentare, va fi judecat din nou.

Acum este considerat în partid cel mai mare strateg politic si electoral - după victoria la scor din decembrie 2016 cind liberalii au fost zdrobiți. E drept PNL a pierdut mai mult pe mina lui decît din cauza bravurii si istețimii lui Dragnea. Dar așa se scrie istoria. Acum Dragnea nu are rivali seriosi in PSD, nu se intrevede nicio amenințare pe termen scurt. Mai mult, la congres Dragnea va face curățenie, va scoate în tușă pe toti cei care au mișcat în front si l-au contestat în ultimul an. Manevra va fi prezentată ca nevoia de a improspăta cadrele partidului, etc . Se știe, nimic nou. Dar de schimbat vor fi schimbați numai constestatarii lui nu și vasalii.

Totusi nu s-ar spune ca Dragnea nu are nici un fel de probleme. Una apărut chiar în aceste zile și este una serioasă. A promis cadrelor PSD de la comună pina la primari, de la parlamentari la cadrele de vîrf că le va aduce liniștea. Că îi va scăpa pe toți liderii de jos pină sus de amenintarea proceselor, demiterii, a a puscariei, de dosare, de Kovesi&DNA. Acesta a fost pactul incheiat, trocul cu cei care l-au susținut să ia puterea in partid si sa se mențină apoi ca șef suprem.

Cum se vede acum, Dragnea nu s-a tinut de promisiune și va trebui să dea explicații la congres. Probabil va da vina pe statul paralel si va lua o poză eroica. Se va autovictimiza, va face pe eroul. Cum ar veni - Dragnea luptă cu balaurul DNA avind un cap Iohannis si celalat cap, Kovesi. Dar nu va fi de ajuns. Cei cu dosare sunt ingrijorați foarte de soarta lor și nu se vor multi numai cu atît. Cu vociferari, cu ridicatul pumnului și nici cu zeflemele. Dragnea, pe acest front, va trebui să fie pregatit să dea o bătălie - mai ales în culise. Să cumpere cu fonduri pe cei mai gălăgiosi și mai influenți. Cum controleaza guvernul, are sanse să reușească. Miza e, asadar, cum sa pacifice partidul, cum sa îi potolească pe nemultumiți. Va fi interesant de văzut cum se va descurca.

Deocamdată nu are un rival in PSD. Acesta este emotivul pentru care a și convocat congresul. Ca să rupa mîța pină nu incepe caftul pentru alcătuirea listelor și nu se conturează o opoziție în partid. E un atac preventiv lansat cu un an înainte de inceperea campaniei electorale.

Stelian Tanase