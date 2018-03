Cum l-a umilit Toader pe Lazar

Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a dat un semnal pe care putini l-au inteles cum trebuie: a iesit la atac frontal! Pentru prima data si-a folosit autoriatea profesionala si l-a umilit pe Augustin Lazar, Procurorul General! I-a predat lui Lazar o lectie de drept, executandu-l cu cinismul profesorului pe repetentul obraznic. Sa explic scurt pentru necunoscatorii in drept:

Lazar a iesit cu o pozitie asa-zis "stiintifica", pentru care CSM ar trebui, intr-un stat normal, sa-l excluda din magistratura: omul nu are cunostinte elementare de drept si reprezinta, chiar prin aceasta, un "pericol la adresa sigurantei nationale"! Si incompetenta este o forma de coruptie, de multe ori cu mult mai grava atunci cand paralizeaza sau conduce institutiile statului in afara ordinii de drept!

Ce spune Lazar? Ca Toader, ca ministru, NU avea dreptul sa-i ceara revocarea lui Kovesi; ca trebuia sa se adreseze inspectiei judiciare care, cand o fi dorit (ca si acolo sunt tonomate tot gen Lazar), urma sa faca ancheta, apoi sa sesiseze CSM, care trebuia sa dea o solutie, solutie pe care Kovesi urma sa o conteste la instanta de judecata... si abia dupa aceea, daca, poate, cumva, parca, aoleu, vai, ministrul ar fi trebuit sa solicite revocarea! Ca asa ar spune Regulamentul intern al CSM! Ca ministrul s-a erijat si in "denuntator" si in "evaluator"! Ca nu e posibil ca un membru al executivului sa se interpuna, de fapt, in sanctionarea unui procuror!

Bineinteles, eu nu cred ca Lazar este atat de prost si prost pregatit! Pentru ca, in ticalosia lor, ticalosii au o forma de prostie mai sofisticata, la ei prostia ia forma minciunii; un prost simplu ar fi, in orice caz, mult mai putin periculos. Lazar n-ar fi putut ajunge in scaunul Procurorului General ca un prost simplu, ci in forma de prostie a ticalosului mincinos.

Toader i-a spus sa citeasca legea, un Regulament intern al unei institutii neputand nici sa amendeze, nici sa interpreteze textul de lege - norma juridica superioara. Pe scurt, ca nu intelege pur si simplu textul de lege! Profesorul a fost sumar. Spun eu cateva lucruri in plus:

1. Lazar nu intelege ca procurorii NU fac parte din puterea judecatoreasca - rezervata numai judecatorilor -, CI din puterea executiva: de aceea sunt si organizati intr-un minister - Ministerul Public; de aceea sunt si supusi controlului ierarhic si autoritatii ministrului Justitiei, vai, chiar de catre Constitutie; 2) Lazar nu pricepe ca revocarea procurorilor-sefi se face printr-o procedura distincta de procedura sanctionarii disciplinare - de care vorbeste el - procedura prevazuta expres de lege; cele doua proceduri n-au nicio legatura una cu alta; revocarea NU este o sanctiune disciplinara; 3) Cand il acuza pe Toader ca se interpune - ca executiv si om politic - in activitatea procurorilor - de ce nu spune la fel despre Iohannis, ca si Presedintele face parte tot din executiv si este om politic?; 4) Si, de cand politica este o crima pentru Lazar, el n-a fost numit tot politic? Ce examene a dat si cu cine sa ocupe functia lui grasa? Mai avea si un dosar penal pentru coruptie pe la Alba! Acum iti pute politica, d-le Lazar? Ai fi devenit peste noapte vreun sfant al dreptatii! D-voastra faceti un fel de politica, d-le, dar nu politica, ci conspiratie de stat! In locul lui Toader ti-as fi cerut imediat revocarea!

Aurelian Pavelescu