De ce zic ce zic: Hellvig vs. Kovesi

SRI suspendă Colegiul Național de Informații (CNI), a scris Emilia Șercan, ieri. Super știre. Atenție, nu e vorba despre Academia SRI, ci despre o școală postuniversitară, pe care o absolveau toți cei care doreau sau erau doriți să intre în siajul SRI. Mulți politicieni, mulți trepăduși, pe scurt, multă lume, puțini oameni.

Pasul e unul deosebit de important, care arată diferența majoră dintre Eduard Hellvig și cuplul Laura Codruța Kovesi - Augustin Lazăr. "Părerea mea!". Bine, Hellvig e om politic vechi, Kovesi - poate doar aspirantă, iar Lazăr, nici măcar atât. El e ancorat mental în epoca trecută. De ce zic ce zic.

Hellvig l-a extirpat din fruntea SRI pe Coldea, imediat ce a fost convins că devine o piatră de moară de gâtul Serviciului. Așa a scăpat de presiunea mediatică, ce s-ar fi transformat într-o sursă de decredibilizare uriașă a SRI. Kovesi l-a protejat până în ultima clipă de Portocală, în ciuda riscului pierderii de credibilitate a DNA. Hellvig a denunțat protocoalele secrete cu sistemul judiciar, deși, culmea, denunțarea ar fi trebui să aparțină procurorilor șefi, adică lui Lazăr și lui Kovesi, căci ei erau păzitorii respectării legii, deci ei ar fi trebuit să sesizeze că sunt ilegale aceste protocoale, nu SRI.

Hellvig renunță la balastul CNI, ca urmare a scandalurilor generate de media, Kovesi și Lazăr se victimizează că îi atacă presa. Păi, domnilor procurori șefi, când presa scoate la iveală gunoiul pe care instituțiile publice îl ascund sub preș, nu se cheamă atac. Atacul ar putea fi reclamat dacă s-ar orienta către viața privată a magistraților, or acum nu este cazul. Nici măcar insistențele cu privire la petrecerile din vilele SRI, via lui Ghiță și sufrageria lui Oprea nu pot fi catalogate drept atacuri, dar, mă rog! Înțelegem diferit noțiunea de misiune a presei.

Revin. Din punctul meu de vedere, are dreptate Cezar Preda, dar numai pe zona când spune că trebuia desființată ASSN, instituția aceea înființată de Gabriel Oprea și care oferă indemnizații viagere tuturor țuțerilor SRI. Nu cred însă că cele două decizii, de suspendare a CNI, și desființarea ASSN, se exclud. Faptul că Cezar Preda a amintit de ea, ar putea fi un buzdugan aruncat de SRI înainte de decizia lui Hellvig, pentru a testa reacțiile publice. Ar fi necesară desființarea și a acestui monstru cu pretenții academice, dar care a denaturat complet noțiunea. Doar că ASSN e înființată prin lege, iar cei care ar trebui s-o desființeze sunt în subordinea lui Dragnea. Nu mi se pare că Dragnea ar lupta cu sistemul. Dimpotrivă.

Narcisa Iorga