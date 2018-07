De la Lukaku la Llullaku

...Cam așa stau lucrurile acum, când a trebuit să trecem de la Turneul Final al Cupei Mondiale, la debutul meciurilor noastre din Liga I! O trecere cam brutală, care ne readuce cu picioarele pe pământ, obligându-ne să recunoaștem că suntem departe, dar departe rău, de nivelul de vârf al fotbalului lumii.

E drept, o recentă analiză făcută de BBC ultimei ediții a "World Cup", pe baza statisticilor rezultate, a confirmat concluzia trasă de FIFA, care etichetase Turneul din Rusia drept cel mai valoros din toate timpurile! Subscriu fără ezitare, mai ales că regăsesc și în analiza britanicilor ideea că meciul Spania-Portugalia a fost cel mai spectaculos dintre toate. Era normal, zic eu, să așteptăm reluarea Ligii I cu speranțe și pretenţii crescute față de sezonul precedent, pentru a vedea cum i-a stimulat fotbalul mare pe jucătorii noștri. Dar răspunsul venit după etapa inaugurală, extinsă de-a lungul a patru zile, a fost bulversant: CFR Cluj, campioana, a remizat acasă cu Botoșanii (1-1), semn că înlocuirea lui Dan Petrescu cu Edy Iordănescu nu sună a bine; și mai rău a pățit-o apoi Viitorul lui Hagi, învins pe propriul teren de debutanta Dunărea Călărași cu 1-0, după ce Ianis a și ratat un penalty!

Cea mai comentată a fost însă înfrângerea suferită de FSCB în fața giurgiuvenilor de la Astra, prin golul frumos înscris de kosovarul Llullaku, care l-a scos din minți pe Gigi Becali. El a trecut cu vederea că îi ordonase lui Dică să joace în formula 4-3-3, după ce acceptase și nefolosirea lui Harlem Gnohere, pedepsit pentru că avea...un kilogram în plus! Amestecul lui Gigi în formarea echipei și, mai ales, în tactica de joc a fost criticat de mai mulți oameni de fotbal, dintre care prietenul său, Mitică Dragomir, a fost și cel mai dur, cerându-i public să rămână finanțatorul generos care este, dar să nu se mai bage unde nu-i fierbe oala! Că a înțeles sau nu rămâne de văzut, dar prima măsură luată de Gigi după jalnicul debut de sezon a fost să anunțe că echipa va intra de-acum în cantonament cu două zile mai devreme. Oricum, plecarea lui Budescu, ținerea lui Alibec în afara lotului și sancționarea Bivolului se simt dramatic în jocul steliștilor. Pe care-i așteaptă chiar duminică derby-ul cu Dinamo ...

În fine, luni seară s-a chinuit inutil și Craiova să treacă de ieșeni, ceea ce completează tabloul sumbru al unui start de sezon în care, iată, formaţiile de top ale Ligii I dau semne mari de slăbiciune. Și, ca să clarific lucrurile, chiar nu mă deranjează că începem campionatul trecând de la Lukaku la Llullaku, dar mă uit la ce adversare le așteaptă pe fruntașele noastre în Liga Campionilor și Europa League şi deja mă ia cu dureri de cap. Bașca meciul de debut al reprezentativei, din Liga Națiunilor, programat pe 7 septembrie, în compania celor din Muntenegru! Noroc că, în vederea noii campanii, reprezentativa României are asigurate, prin grija lui Burleanu, tricourile kitschoase marca "Joma"(în locul echipamentului "Adidas", al generației de aur), care ne-au purtat ghinion în calificările anterioare. Așa ne putem mândri, totuși, că naționala noastră poartă brandul "Joma" ca şi echipele din Nicaragua, Guineea-Bissau, Uzbekistan, Trinidad-Tobago etc.

P. S. Cum Simona Halep n-a putut participa la ediţia din acest an a BRD Bucharest Open, am sperat că revelația Mihaela Buzărnescu va confirma acasă performanțele din turneele anterioare. Am constatat însă că și la București înjură ca la ușa cortului, ceea ce i-ar putea atrage porecla...Birjărescu. Păcat!

Horia Alexandrescu