Deputatul PNL de Gorj, Dan Vîlceanu vrea să ne umflăm mușchii comunicării. Studiu de caz

Acum câteva zile, pe deputatul de Gorj Dan Vâlceanu l-a mâncat fix în partea corpului în care nu poate să se uite când se scarpină și ține neapărat să își umfle mușchii comunicării cu mine. Ipocrit, și mainpulator politic de duzină, Dan Vâlceanu încearcă prin trucuri de creșă întru manipulare să insinueze că la Complexul Energetic Oltenia se fac abuzuri și se cheltuiesc banii pe prostii, ca de exemplu cursurile mele de comunicare nonverbală.

Cum loaza politică nu se ridică, din punct de vedere al comunicării, din mocirla în care se scaldă porcii din localitatea Bumbești, unde a văzut lumina zilei și a gustat prima oară țuica locală, am să încerc să demontez mecanismele manipulării pe care o practică, folosind exact tehnicile de depistare a minciunii pe care le predau. Cum nu îmi stă în caracter să las omul cu furnicături în părțile moi ale gândirii, am să fac astăzi și o analiză a tehnicilor de manipulare pe care deputatul PNL Dan Vîlceanu le folosește, nu pentru a servi interesele partidului din care face parte, ci pentru a-și proteja interesele personale și ale familiei sale în județul Gorj.

Surse principale Sursa lui. Sursa comentariilor din conferința de presă susținută Dan Vîlceanu este contul meu de facebook, unde am pus imagini de la workshop-urile pe care le-am avut în vară cu conducerea C. E. Oltenia, având ca temă "Tehnici de comunicare nonverbală în leadership și management". Atât. Altă sursă nu are. Sursele mele. Presa locală și internetul.

Miza reală a conferinței susținte de ciobanul local al oițelor PNL săptămâna trecută, este distragerea atenției de la contractele păguboase pentru CEO pe care apropiații deputatului le-au avut cu Complexul Energetic Oltenia și mutarea ateneției pe un alt subiect, cu denigrarea directă a actualei conduceri CEO și mimimalizarea activității acesteia, pe motiv de refuz întru acordarea de noi contracte, temă izvorâtă din faptul că familiei lui Dan Vîlceanu i s-a cam oprit robinetul afacerilor păguboase pentru CEO, dar benefice pentru el și familia lui, care a avut în ultimii ani profituri cifrate la sute de mii de euro de pe urma contractelor cu CEO. În subsidiar se urmărește discreditarea subsemnatului ca profesionist în comunicare. Voi demonta mecanismele tentativa de manipulare, cu exemple care vin să confirme cele afirmate mai sus. Studiul tehnicilor de denigrare folosite pentru obținerea de avantaje.

Tehnica folosită este minimalizarea prin selecție dirijată punându-se accent pe elementele derizorii sau nesemnificative din activitatea subsemnatului, pentru a susține ideea inutilității unor astfel de cursuri (cursurile de formare profesională și cele de comunicare sunt obligatorii de la un anumit nivel managerial, pentru ca cei care iau decizii să aibă nu numai o bază teoretică solidă ci și exercițiul managementului în afara contextului obișnuit). Ideea că minerii au condiții grele de lucru și că CEO cheltuiește banii pe cursuri inutile este o abordare populistă de sorginte comunistă, în care muncitorul era căinat și văicărit pentru condițiile grele de muncă în timp ce "patronii" să lăfăiau în lux. (din punct de vedere al comunicării politice, tentativa de inoculare a unor idei de extremă stângă, când tu ai electoat de dreapta de păstorit, arată nu numai incultură politică ci și o periculoasă și abuzivă folosire a statutului de deputat pentru rezolvarea unor probleme personale, un șantaj politic evident și obținerea e foloase materiale pentru sine sau pentru alții profitând de statutul oferit de funcția de Parlamentar al României. Se aude bine la DNA acolo?)

Nicio instutuție de stat nu are obligația să prezinte vreunui membru al Parlamentului, individual, fie el deputat sau senator, acte cu caracter economic confidențial cu atât mai puțin să permită accesul în interiorul instituției. Tot ce poate primi deputatul Dan Vâlceanu de la CEO este un refuz politicos și respectatrea prevederilor legale în vigoare, implicarea controlului politic și în acest caz fiind inoportună, periculoasă și lipsită de e motivație reală. Dacă ar fi fost interesată cu adevărat de soarta minerilor, familia Vîlceanu ar fi direcționat 2% din profitul brut pe care l-au avut în urma derulării contractelor cu CEO pentru imbunătățirea condițiilor de trai și de muncă a celor vizați și pomeniți în conferința de presă.

