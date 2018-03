Exalton, emisiunea care rade audiențele posturilor concurente

La începtul acestei săptămâni, patru televiziuni de știri difuzau un interviu incendiar luat de Ion Cristoiu lui Sebastian Ghiță, unul dintre cei mai informați oameni din România în acest moment. Interviul tăiat în două și difuzat în două zile diferite, scotea la iveală legăturile și articulațiile intime din zona majoră a Puterii Oculte Naționale.

Paranghelii cu participarea unor oameni de care depind pâinica, salariile, pensiile, libertatea și viețile a milioane de români, lovituri sub centură, schimbări spectaculaose de situație, tot tacâmul. Interviul, luat de abilul jurnalist Ion Cristoiu e midiu spre foarte bun. Apropo de experiența de presă a lui Ion Cristoiu. El este tătuca proto-tabloidizării presei românești, cel care prin anii 90 rupea gura unei Românii avidă de cancan și politică cu Evenimentul Zilei, cel mai citit ziar românesc al tuturor timpurilor și școală ad hoc de presă, la care a adăstat și subsemnatul, a ajuns la un moment dat la 1,2 milioane de cititori.) Sebastian Ghiță a dat din casa Puterii multe lucruri importante, mai puțin canapelele, dulapul și patul din dormitor.

Cu toate acestea, caimacul audienței a fost luat de Exalton, emisiunea postului cu baclava în grila de programe, Kanal D, care după 11 ani de chin întru audiență, dă, în sfârștit, o lovitură majoră de presă. Puricând cifrele din blana pisicii mediatice, am aflat că la Exalton (despre care voi scrie zilele astea) s-au uitat 1,8 milioane de poporeni, în timp ce la interviul lui Ghiță, difuzat de PATRU televiziuni mari, a adunat doar șase sute de mii. Aparent, programarea interviului la concurență cu emisiunea în care niște tineri și tinere își umflă mușchii și se întrec în costume de baie pare o greșală de tactică. Pare, dar nu e. Poporul e sătul de politică până peste căciulă și migrarea spre canalul otoman e un semn demn de luat în seamă pentru păpușarii din zona manipulării prin media. Un exemplu clar. Florin Salam are cu melodia "Buzunarul meu vorbește" (scoasă în 2018) are 11 milioane de vizualizări pe YouTube. Genialul Liviu Vasilică are, tot acolo, cu capodopera muzicii populare "Fir-ai tu să fii de murg", băgată pe YouTube acum patru ani, doar 4,6 milioane de vizualizări. Aceiași gâscă, în altă sacoșă. Mai pe la mine pe acasă.

Continuarea pe mirceanstoian.ro