Familia traditionala are o bostanarie la margine de oras. Cultiva pepeni rosii, negri si albastri. Tata a visat mereau sa emigreze in America dar n-a putut. Mama a visat mereu sa scape de tata dar nici ea n-a putut. Bunica din partea mamii asa si pe dincolo. Bunicul mai rau. Copiii familiei traditionale, opt la numar, arunca cu pepeni in curtea vecinului unde fata alora, de cinspe ani, umbla goala prin curte. Copiii familiei traditionale, cei opt, viseaza sa ajunga cosmonauti intre Bolintin Deal si Bolintin Vale. Dar vom vedea.

Familia traditionala merge la mare. Ea mananca acum cremvursti la o terasa unde canta Angela Similea. Tata trozneste un cremvursti gandindu-se la Statele Unite, mama striveste un alt cremvursti aruncand ochiade unui barbat insurat singur la mare. Copiii o zaresc pe fata vecinului, tot goala, la nudism, si-i striga tampenii: fa, curvo, las ca stim noi! Apoi, familia traditionala se suie in masina Logan si merge la hotel unde tata are chef de mama. Mama nu vrea, de fapt a avut intotdeauna migrene, dar tata ii da cu cureaua peste ochi. Copiii familiei traditionale se uita in timpul asta la televizor unde este un reportaj cu Cosmodromul din Bolintin care va fi gata in 2220, an in care nu se stie daca ei vor mai trai cutare, cutare.

Suna pe mobil bunica familiei raditionale: pisica s-a inecat cu o lumanare. Familia traditionala ia pisica si se duce cu ea la biserica. Popa le spune ca si pisica trebuie sa voteze la referendumul asta, asa ca mama se uita la un tanar cu care ar putea foarte usor sa faca o alta familie traditionala, ca acum se poate cu notarul.

Familia traditionala, istovita, se intoarce acasa. Tata adoarme, ca cu migrena nu te pui, mama se uita la un film porno pe tableta iar cei opt copiii ai familiei traditionale sunt calare pe gardul vecinului ca fata acestuia a iesit tot goala in curte si se trage cumva de ceva cu un tanar brunet dintr-o alta familie traditionala care are voie dupa zece seara afara. Punct.

Denis Dinulescu