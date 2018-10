Flotările ministrului Daea

După ce i-a fugărit pe colaboratorii care l-au însoțit și pe jurnaliști însetați de noutăți (de regulă altele decât cele aflate pe ordinea de zi în program) de-a lungul și de-a latul perimetrului instalațiilor stației de pompare Salcia, de pe malul mehedințean al Dunării, ministrul agriculturii Petre Daea a lansat o provocare: cine poate să facă mai multe flotări? S-a angajați să deschidă competiția executând 25 . Sub privirile consternate ale asistenței a făcut în ritm alert 22, oprindu-se din cauza pantofilor care nu îi ofereau stabilitate. Evident că nimeni nu s-a mai încumetat să concureze această demonstrație de vitalitate a unui om care, deși nu o arată, are înregistrați în buletin vreo 68 de ani

Vitalitatea este însă doar cea de-a doua caracteristică dominantă a personalitățile acestui demnitar nepereche. Prima este competența. Cine face un inventar al agriculturii românești postdecembriste constată cu ușurință că nici unul dintre ocupanții acestui portofoliu nu a lăsat după el vreo urmă, fie că s-a numit Sârbu,Cioloș sau într-un fel pe care istoria nu a avut motive să-l rețină. Agricultura, de la nefericitul pariu al lui Roman și până la actuala guvernare pur și simplu nu a existat pentru echipele succesive de administratori naționali care au avut cu totul alte priorități. Ba, mai mult, starea sa s-a înrăutățit constant, de la un ministru la altul, peste ceea ce reușise să facă Ceaușescu din agricultura socialistă - care bună-rea, hrănea populația și mai dădea și la export - iar peste întregul domeniu s-a lăsat paragina indiferenței. Una dintre realizările importante ale „epocii de aur" - irigațiile - a încetat practic să mai existe, vechile stații fiind abandonate și furate bucată cu bucată, iar canalele c0lmatându-se de nefolosință. Din milionul de hectare irigate nu a mai rămas practic nimic până la debutul actualului program de guvernare, care i-a acordat o poziție dominantă. Probabil că simpla se menționare în lista priorităților nu ar fi însemnat mare lucru dacă nu ar fi avut și un executant pe măsură. Acesta a fost și este Petre Daea, personaj devenit emblematic prin consecvența de bulldog cu care apucă temele de rezolvat și pe care nu le lasă până nu le duce la capăt. Desigur, pentru personaje ca saltimbancul politic Traian Băsescu, cel care nu a lăsat în urma sa decât dezastrul unei societăți fragmentate și preocupate de teme colaterale, un Petre Daea nu reprezintă altceva decât un ins pitoresc de care se poate face măcar haz dacă nu ai pentru ce să-l înjuri. Dar, cu aparențele sale mioritice și cu pildele desprinse din înțelepciunea populară, ministrul a reușit nu doar să să își facă recunoscute eforturile, dar să și devină o figură emblematică, identificată pe oriunde se duce și binecuvântată de cei care resimt benefic efectele demersurilor sale

. Nu vreau să fac aici un inventar al rezultatelor sale, cu atât mai mult cu cât binevoitorii tocmai îi pun în cârcă pesta porcină în a cărei gestionare rolul său a fost minor (dar care l-a coborât de pe primul loc al popularității miniștrilor cabinetului Dăncilă pe cel de al patrulea, de unde va reveni cu siguranță după achitarea a compensațiilor). Beneficiarii politicilor agricole derulate resimt deja cu satisfacție efectele, iar în domeniul acesta al agriculturii, unde politicile pământene depind într-o atât de mare măsură de cele cerești, este destul de greu să se asigure consensul satisfacției generale. Este și motivul pentru care Petre Daea și-a concentrat eforturile în direcția contracarării efectelor negative ale fluctuațiilor vremii. În urmă cu un an au fost repornite primele stații de pompare pentru irigații refăcute și modernizate. S-au alocat banii necesari pentru alte câteva zeci urmând ca în maximum doi ani să fie repuse în funcțiune toate instalațiile existente în 1989, oferind gratuit apa fermierilor care se organizează în colective de udători. Banii investiți dau de lucru și ANIF-ului, care a cam șomat o vreme îndelungată și mobilizează dotarea marilor ferme cu instalațiile necesare distribuirii apei în câmp

. Momentul de la Salcia pune în evidență un sindrom pe care l-am dori comun tuturor celor care au fost mandatați să administreze țara: acela al competenței! Ministrul Daea este un exemplu de de „om potrivit la locul potrivit". Flotările sale îi subliniază capacitatea de efort și determinarea de a-și face datoria. Regimul său de viață auster este notoriu printre colaboratorii săi, la fel ca și modestia sa. Se scoală în fiecare dimineață la ora 5:00, la 6:00 ajunge la Minister parcurgând cei 30 de km ce îl despart de reședința din Buftea (o casă modestă cu două camere și cu o mică curte) unde rezolvă problemele curente până la ședința operativă de la 8:30 cu principalii colaboratori. Dacă nu are ședință de guvern sau alte obligații oficiale pleacă (șoferii săi sunt ca piloții de vânătoare, pregătiți în orice moment să decoleze spre indiferent ce destinație) într-o direcție din țară unde are de inspectat sau de verificat ceva. A parcurs în doi ani peste 250.000 de km, îndeplinindu-și obiectivul de a vedea și cunoaște în amănunt domeniul de activitate. Telefonul său este accesibil pentru oricine are ceva de comunicat, direct nu prin intermediari.

Veți spune poate că imaginea aceasta nu se prea potrivește cu tiparul de demnitar pe care l-am întâlnit și suportat în toată vremea din urmă. Poate. Are însă șansa de a putea să devină molipsitor...

Octavian Andronic