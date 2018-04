FRF, de râsu'- plânsu'!

Așadar, Burleanu rămâne încă patru ani la șefia FRF! L-a învins umilitor pe Ionuț Lupescu (168 de voturi la numai 78) și toată lumea se declară consternată, întrebându-se cum a fost posibilă o asemenea diferență. Și eu sunt revoltat, dar mă consolez la gândul că până și în umilința asta există o parte bună: Ionuț Lupescu n-a fost arestat, ca Gică Popescu acum patru ani, în preziua alegerilor! E drept că sistemul e pe moarte, dar și muribund fiind continuă să controleze jocul până la rigoare. Cu acest spate, Burleanu a repetat obsesiv că va câștiga la pas noile alegeri, anunțând chiar că va avea între 160 și 170 de voturi... Și a avut 168!

Am fi însă caraghioși dacă am crede, cum spun unii, că țintarul reușit la milimetru s-a bazat pe cele 300 de porți și tot atâtea mingi cu care și-ar fi fidelizat electoratul, la care a plusat cu câte 1500 RON "de căciulă", alt bonus federal, livrat cu exact trei zile înaintea alegerilor. În realitate, la parcursul lui Burleanu a lucrat de patru ani de zile același sistem care l-a uns în 2014 șef al federației și care nu putea risca acum să-și vadă pulverizată această creație artificială, dar total nefericită pentru fotbalul românesc.Așa s-a ajuns și la aranjamentul mizerabil, pregătit în ședința secretă care a avut loc cu două zile înainte de alegeri, dezvăluit de Gazetă!

N-am să pot crede niciodată ,deci, că sfătuitorii lui Burleanu sunt Andrei Vochin și Mihai Stoichiță sau că de la ei au provenit și dubioasele colaborări (sau... cooperări!) ale federației cu diferite entități clujene, pentru studii de piață, branding, rebranding și PR. Cum nu e deloc o coincidență nici că președintele CFR Cluj a declarat după alegeri că a votat cu Burleanu... De altfel, înregistrările-bombă, lansate luni de Gazeta sporturilor au dovedit fără echivoc manipularea grosolană ("la limita legalității"?!) pusă la cale de Burleanu cu gașca federației. Jocurile erau, deci, făcute înainte de ziua scrutinului pentru aerianul șef al FRF, care și-a garnisit discursul lung și prost cu trei-patru ziceri despre ramura feminină, trecând sub tăcere toate rateurile marcate la nivel de performanță sub comanda sa. Naționala României, pe care o plângea în 2014 că se află pe locul 29, a ajuns acum pe...36, după ce a schimbat patru antrenori în patru ani, la Euro 2016 ne-am făcut de râs, iar la Cupa Mondială am ratat calificarea.

Dramatice sunt și celelalte cifre din fotbalul adevărat, unde în acești 4 ani s-a împuţinat numărul de echipe, implicit și numărul jucătorilor, a scăzut, cu vreo 500, numărul arbitrilor și s-a diminuat drastic, cu peste 30%, cifra medie a spectatorilor prezenți la meciurile de campionat! Altfel spus, prăbușiri pe toată linia, de unde și războiul pe care profesioniștii autentici l-au purtat constant cu Burleanu și care i-a grupat în spatele lui Ionuț Lupescu. Au fost acolo mai toate gloriile fotbalului, jucători și antrenori de prestigiu, unu și unu, cum se spune, consacrați peste hotare și dornici să pună umărul la relansarea soccerului românesc. Absolut toți sunt realizați profesional și lipsiți de grija zilei de mâine, arătându-se gata să stea lângă "Kaiser" pentru revenirea la fotbalul a... Federației Române de Fotbal!

De ce n-a fost să fie? Simplu, pentru că marele Lucescu declara, stupefiat, că n-a recunoscut în sală, la alegeri, decât câteva figuri, fapt explicabil prin aceea că reprezentanții cluburilor din Liga I aveau doar... 14 voturi (5,5%), Liga a II-a dispunea de 18 (7%), în timp ce fotbalul feminin beneficia de 30 de voturi (11,4%), fotbalul de sală - 25 (9,8%), iar asociațiile județene de fotbal - 42 de voturi (16.5%)! Faceți socoteala și aveți dezlegarea șaradei. Burleanu și sfătuitorii săi de taină cred că viitorul stă în fotbalul feminin, în cel de sală, de plajă, dacă nu chiar și în fotbalul cu nasturi!

E vai și-amar de soarta celui mai popular sport din România, federația a ajuns de râsu' - plânsu', iar caraghiosul șef al FRF, crezându-se urmaș al... comisarului Miclovan, a urlat nătâng în gura mare: "I-am ciuruit!" De fapt, Răzvan Burleanu a ciuruit în ultimii patru ani întregul fotbal românesc și își va putea desăvârși operațiunea în următorii patru, în vreme ce Ionuț Lupescu a constatat că aici, acasă, nu mai e dorit, cum au mai pățit și Gică Popescu, și Hagi, și Chivu, și Lucescu, și Pițurcă, și Andone, și nu numai ei. De altfel, Gică Hagi a și anunțat că pleacă de la vară...

Horia Alexandrescu

(preluat din Romania literara)