George Maior e pe ducă

Un veritabil act de deces politic al lui George Maior, ambasadorul României la Washington, tocmai a fost semnat. De către Rudolph Giuliani, consilier juridic al președintelui Donald Trump. El denunță protocoalele inițiate de fostul director SRI, explicând că acestea au stat la baza unor acțiuni criminale împotriva drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Semnificația intervenției sale, concretizată în mesaje adresate opiniei publice și președintelui României precum și președinților celor două Camere ale Parlamentului, trebuie citită într-o cheie politică.

În mod normal și uzual, dacă președintele Statelor Unite are de transmis un mesaj autorităților de la București, o face prin intermediul fie a ambasadorului român la Washington, fie a ambasadorului Statelor Unite la București. Calea utilizată de această dată pentru a crucifica protocoalele secrete și profund ilegale este diferită. Ambasadorul Statelor Unite la București s-a compromis, susținând cu obstinație de-a lungul mandatului său atât DNA cât și practicile acestei instituții patronate de Laura Codruța Kovesi, pe care a asimilat-o unui veritabil erou internațional al luptei împotriva corupției. De altfel, acest ambasador și-a pierdut credibilitatea și va părăsi în curând România. În mod simetric, același lucru se va petrece și cu George Maior. După ce, în calitate de șef al Serviciului Român de Informații, a transformat această importantă instituție finanțată de la bugetul public într-o poliție politică, domnul George Maior, la Washington, în calitate de ambasador al României, a continuat să susțină interese ilegitime și s-a transformat în avocatul acestora pe lângă Departamentul de Stat, intoxicând desk-ul destinat României cu informații false. Gestul lui Donald Trump, care a ales să tragă o linie groasă în dreptul protocoalelor din România, în epicentrul cărora s-a aflat Serviciul Român de Informații condus la acea dată de George Maior, are o semnificație politică profundă. În ce constă ea:

1). Analiza făcută la Washington i-a demonstrat președintelui american că, în România, lupta anticorupție a fost coruptă de către un tandem alcătuit din Laura Codruța Kovesi și George Maior, în echipă cu Florian Coldea. În numele luptei anticorupție, a fost creat un stat paralel, cu ajutorul căruia au fost eliminați adversarii politici ai lui Traian Băsescu și ai sistemului.

2). Acest stat paralel, denunțat și în Statele Unite de Donald Trump, pentru că și acolo a lucrat un sistem asemănător îndreptat împotriva democrației, a fost susținut în trecut de administrația de la Washington, prin intermediul ambasadorilor care l-au reprezentat pe aliatul nostru strategic la București.

3). Acestor practici trebuie să li se pună imediat capăt și, în acest scop, Statele Unite, prin vocea lui Rudolph Giuliani, identifică două soluții. Va fi necesară crearea unei echipe internaționale de experți, care să evalueze cu scrupulozitate dezastrul creat de așa-zisa luptă anticorupție din România, organizată în baza protocoalelor secrete ilegale, după care urmează ca toate persoanele care au fost condamnate în baza unor probe obținute prin aplicarea protocoalelor să fie amistiate și despăgubite.

4). Administrația Trump demonstrează că a înțeles perfect faptul că, în acest moment de criză generat de aplicarea protocoalelor și de poziționarea diferită a actorilor politici de la București în raport cu practicile de poliție politică, președintele României se plasează în tabăra rea. Și tocmai de aceea nu i s-a adresat personal, ci prin intermediul avocatului său, mesajul fiind transmis simultan și președinților celor două Camere ale Parlamentului, a căror poziție este divergentă în raport cu cea a locatarului de la Cotroceni.

5). Semnificația acestui gest fără precedent făcut de Casa Albă merge încă și mai departe, întrucât este limpede că Statele Unite își doresc în continuare o consolidare și mai accentuată a parteneriatului strategic cu România și, din această perspectivă, au nevoie ca democrația de la București să nu mai poată fi alterată în viitor, așa cum s-a întâmplat până acum.

Ambasadorul României la Washington, George Maior, a sărit ca ars și și-a permis să-i dea o replică acidă lui Rudolph Giuliani, trăgându-l astel implicit de urechi și pe președintele Donald Trump. În timp ce George Maior este un neica nimeni, un presonaj pe cât de malefic pe atât de mediocru, Rudolph Giuliani, om cu o reputație neștiribită, s-a remarcat ani în șir pentru performanțele excepționale pe frontul luptei anticorupție ca procuror general și, apoi, în calitate de primar al New York-ului. În paraneză fie spus, ca primar al New Yorkului s-a făcut cunoscut ca un adevărat prieten al României, sub mandatul acestuia și cu acordul lui expres fiind organizate nu mai puțin de trei ediții ale Zilelor României în Statele Unite, perioade în care, cu acordul primarului New York-ului, artera Wall Street a fost închisă, fiind dedicată românilor din Statele Unite precum și americanilor care iubesc România. Tot cu acordul domnului Rudolph Giuliani, Familia Regală a României a fost invitată la New York, a fost prezentă la aceste festivități , iar Regele Mihai a fost distins cu o medalie de aur într-o ceremonie specială de către bursa din New York. Și iată că o asemenea personalitate importantă cum este Rudolph Giuliani a ajuns să fie insultată, cum a fost insultată de chiar azi, de către un gândac politic cum este George Maior.

Sorin Rosca Stanescu