Liviu Dragnea, sub papuc...

E câte un individ care, după ce a picat de pe cal, ajunge direct sub papucul nevestei sale. Fenomenul cu papucul s-a diversificat și ilustrează gradul de înrobire al celor care se dau cocoși de rasă, dar nu sunt. Deși ne flutură prin față atestatul dobândit la Școala de canto, la el în casă cântă găina! Domnul face play-back.

Are și joc de scenă, ceea ce este foarte important în politică. Sub papucul nevestei, bărbatul adoptă diverse poziții, dar, degeaba, e compromis! Papucul nevestei e ca o etichetă de care foarte mulți fac bășcălie. Cu ajutorul ei, ești foarte ușor identificat. E greu să te descurci sub presiunea chiar și a unui singur papuc, darminte când sunt mai mulți papuci! Domnul Liviu Dragnea începe să resimtă pe propria sa piele, direct pe spate, călcându-i coloana vertebrală, efectele presiunii exercitate de papucii din dotarea doamnelor înaintate în grad de domnia sa.

Sub pretextul că promovează sexul frumos pe noi culmi de civilizație și progres, Liviu Dragnea a împărțit cu gentilețe funcții de conducere și posturi importante mai multor femei din PSD. Gestul său a fost interpretat în fel și chip. S-a spus că, după ce l-au pus pe gânduri trădătorii, s-a înconjurat de femei în partid, afirmând că acestea sunt loiale și de sacrificiu. Cu excepția unor declarații șablon de genul -Domnul Dragnea nu este vinovat, ci vânat-, nu am auzit de vreo altă dovadă grăitoare, de un sacrificiu suprem care să dovedească atașamentul lor neprecupețit față de conducătorul iubit...E drept, unele dintre ele au jucat rolul gâștelor gălăgioase când au vrut unii să sece dintr-o sorbire balta Belina.

Poate că domnul Dragnea se simte în siguranță în preajma femeilor promovate de domnia sa în funcții de conducere. Poate că se află la adăpost sub papuc sau sub papuci... Nu-l plouă. Mai ales dacă sunt cu rază largă de acțiune.Adevărul este că asistăm în PSD la o veritabilă mișcare a papucilor, care au ajuns un fel de monedă de schimb. Prins bine sub papucul Gabrielei Firea, domnul Dragnea aproape că nu a mișcat! Mai ales când I s-a cerut imperaiv să demisioneze grabnic din fruntea PSD! Și cine îi cere chestia asta în gura mare? Micuța, dar cu strigături ca din gură de șarpe, Gabriela, draga de ea, care a promovat în partid cât alte femei în mai mulți ani de zile! Desigur, cu avizul conducătorului suprem!

Acum, deși nu e ziua domniei sale de naștere, Gabriela Firea vrea să-i dea papucii! Nu e prea plăcut să-ți dea papucii o femeie pe care ai susținut-o până ți s-a urcat în cap! Promovarea femeii la grămadă s-a dovedit a fi o mișcare neinspirată. Unde sunt mai multe femei care vor să se afirme plenar, după cum se exprima Ion Iliescu, e rost și de gâlceavă! Nu spun că doamna Firea nu urmărește și progresul general al patriei, chiar și numai în papuci, dar sunt convins că s-a inflamat de la Internele doamnei Carmen...

Ce au oare de împărțit cele două doamne promovate de Dragnea? Ziua de 10 august, cu evenimentele ei cu tot, e doar un pretext...Dar Dragnea? Ce mai este Dragnea sub papuc? ​Femeile te urcă, femeile îți dau papucii! De pildă, sunt curios cât o să mai reziste doamna Sevil în dosarul cu balta Belina.Ce o să se întâmple când o să-i dispară doamnei Rovana Plumb zâmbetul de pe buze... Cum o să reacționeze doamna premier în momentul când, că doar femeie este și ea, nu o să mai suporte să primească indicații de la nimeni, cu atât mai puțin de la Dragnea...Nu-i spune unei femei de prea multe ori că e deșteaptă ca să te pui bine pe lângă ea! S-ar putea să ajungi foarte repede sub papucul ei! E valabil și pentru domnul prezident de partid, speranța vie a tinerelor care au terminat cu bine școala de vară a PSD de pe litoral...

Lucian Cristea