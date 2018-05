Mitomania ingroapa Romania: #dinastiaminciunii, Ceausescu-Iliescu-Basescu, si descendentii lor degenerati

Am intalnit in calatoriile din ultima perioada oameni inteligenti si informati pentru care, minciuna liderilor, neperceputa de catre masa de votanti indobitocita, oriunde, nu doar in Romania, reprezinta un motiv major de frustrare, de ingrijorare maxima, deoarece in acest `dans al mincinosilor si al mintitilor`, e clar ca nu mai este loc si de inteligenta dublata de normalitate. Solutii de redresare nu se prevad deocamdata, si cred ca e bine macar sa incepem sa vorbim aplicat despre acest virus ce-a cuprins planeta, pe noi cu atat mai grav. Asadar:

In lumea puterii reale, mafiotizate si oculte, minciuna emisa si acceptata este semnul acordului comun pentru intrarea in etapa urmatoare, in care participantii dezvolta strategiile aducatoare de influenta, putere, bani, succes. Nu cunosc azi in lume altfel de strategie care sa fii generat lideri actuali, pereni sau conjucturali, dar cititorii acestui text sunt provocati sa ma contrazica.

Desigur, oamenii care azi controleaza puterea reala in lume, sunt personaje sofisticate, care, functie de pornirile lor launtrice, au vectorizat vremurile inspre bine sau rau, pace sau razboi, prosperiate sau saracie, s.a.m.d., cetatenii fara acces la informatii reale fiind mereu departe de banuieli ca treburile s-ar desfasura chiar asa. Dar, avand in vedere dezvoltarea si progresul clare si de netagaduit ale lumii postmoderne in care traim, e limpede ca cercetarea resorturilor (sigur toxice!) conform carora traim mai bine, mai `repede`, mai planetar, etc., nu reprezinta o preocupare decat in locurile unde proiectul este evident ratat si mai exista o masa critica de oameni suficient de educati incat sa-i deranjeze.

Romania poate fi considerata un astfel de loc, si despre cauza principala a ratarii noastre, care este bineinteles MINCIUNA, m-as exprima azi. La noi, minciuna a fost emisa, practicata si implementata de catre niste lideri mediocri, deci fara vocatie si idei, santajabili, deci supusi oricarei influente mai dure, fricosi, deci fara initiativa. Putem fi de acord ca linia #dinastieiminciunii a ultimilor 50 de ani, Ceausescu-Iliescu-Basescu, poate fi asimilata portretului robot de mai sus: au receptat si au acceptat minciuna, au implementat-o conform puterii lor reduse de intelegere,si, apartinand categoriei `geniul raului`, au si orientat-o organizational exact impotriva celor de unde si-au luat puterea, romanii! Liderii #dinastieimincinosilor au mintit initial pentru ca sa-si ascunda niste slabiciuni. Apoi, au continuat firesc, pentru ca minciunile initiale trebuiau acoperite cu alte minciuni, nefiind suficient de curajosi sa scape de poveri, admitand minciunile initiale, ce i-au adus la putere. Intre timp insa, exercitand puterea,chiar ei insisi n-au mai putut distinge intre minciuna si adevar, iar noi am resimtit asta prin modul defectuos si confuz in care au condus statul roman. In plus, instinctul de conservare le-a dictat sa se inconjoare rapid cu alti mincinosi, care au acceptat jocul bucurosi, si astfel cercul puterii s-a inchis doar intre ei. Si-asa, avem azi imaginea unei adevarate `bombe cu ceas`, ce-ar putea fi dezamorsata doar cu pretul `mortii` catorva protagonisti care ar fi cuprinsi de remuscari. Se ofera cineva?? Clar ca nu, niciunul dintre participanti nu are curaj sau morala necesare pentru asta, nici macar niste generali din statul paralel ce-si poarta infoiat gradele pe umeri.

De ce-ar fi insa situatia atat de grava, incat sa putem fi de acord ca `mitomania ingroapa Romania`? Tocmai pentru ca protagonistii jocului destructiv initial au produs niste descendenti, asa cum ziceam in titlu, degenerati, si-n plus, cu ambitii si resurse chiar mai mari decat ale `parintilor politici`, stratificati conform regulilor turmei. Sa luam trei la analizat: Ponta, ajuns prim ministru calarind valul iliescian, administrand puterea cu metode basiste; Dragnea, cu Base-n suflet, dominand baronii prin colaborarea cu protagonistii statului paralel, generati la randul lor din complicitatea generalilor ceausisti; Tariceanu, protejat al nomenclaturii acoperite de papion, justitiarul justitiabil major. Daca as continua cu pleiada din jurul lor, ce inchid azi cercul mincinosilor, am cobora nivelul prea mult, dar am avea sigur imaginea reala a ratarii prin minciuna.

Imi propun sa generez o dezbatere despre minciuna in viata publica, cu aceasta ocazie o sa constatam daca mai exista real o masa critica de cetateni ce-ar putea intoarce jocul. Nu-l pomenesc aici pe Iohannis, pentru ca nu-l cred in stare sa iasa din pasivitatea unde l-a aruncat spaima imaginii reale a Romaniei, pe care a perceput-o doar dupa ce-a ajuns la Cotroceni. Desigur ca demersul poate fi provocator, mai ales ca in plan mondial operam cu actiunile unor alti mincinosi, poate mai activi decat ai nostri, lista-i lunga: Trump, Putin, Merkel, Macron, Netanyahu, Orban, Xi Jinping, Kim Jong Un, si enumerarea poate continua mult, cu exemple de minciuni crase pentru fiecare dintre ei. Dar si cu diferente specifice, care-i tin practic sub un relativ control: in tarile lor fie functioneaza sistemul institutiilor statului, fie spiritul civic este dur si activ, fie sunt valabile ambele. Ceea ce e mult pentru vremurile noastre ...

Cozmin Gusa