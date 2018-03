Mizeria dictatorului Dragnea impotriva Realitatea TV

Realitatea TV nu e primita la Congresul PSD. Cica nu mai e spatiu la Sala Palatului.

O asemenea mizerie nu si-a permis niciodata niciun partid din Romania de dupa 1989. Prin gestul acesta, public si asumat, PSD confirma toate speculatiile cu privire la dictatura lui Liviu Dragnea in partid, dar nu numai atat. Demonstreaza cat de departe este acest partid, parte a PES, de a intelege misiunea presei intr-un stat european. O rusine!

CNA, institutia aceea care doarme dusa, are posibilitatea sa arate ca Realitatea TV nu este doar sacul sau de box. O poate apara, in interes public. Exista un articol in Legea audiovizualului care permite, ca sa nu zic ca obliga, CNA sa intervina.

Articolul este acesta: ART. 8

(1) Autorităţile publice abilitate asigură, la cerere:

a) protecţia jurnaliştilor în cazul în care aceştia sunt supuşi unor presiuni sau ameninţări de natură să împiedice ori să restrângă în mod efectiv libera exercitare a profesiei lor.

Sunt sigura insa ca CNA nu va interveni. Institutia stie doar sa sanctioneze Realitatea TV si cand respira.

Narcisa Iorga