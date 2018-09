O zi din viata lui Florian Coldea. "Generalul in labirintul sau'' (partea 1)

Ora 7 dimineata pe Coasta de Azur. Florian Coldea deschide ochii, odihnit dupa un somn profund, dar dupa o cina mediocra luata in seara precedenta, acasa la unul dintre membrii "grupului de la Monaco'', grup format din romani ce au facut avere mai ales in timpul celor doua mandate ale lui Base ( de fapt doar primul mandat a fost a lui Base, cel de-al doilea a fost de facto al lui Coldea, n.a.).

Coldea priveste tavanul somptuosului dormitor si o grimasa ii apare pe fata nebarbierita: "Vila scumpa, dar fara grandoare, tavanul e prea jos... Tampitul ala ce si-a luat castelul din Grasse, capitala parfumurilor, cu banii din devalizarea Sofitel, a fost mai destept ca mine. Deh, alte vremuri atunci..." Isi verifica telefonul de pe noptiera si apoi privirea i se opreste asupra cartii primite cadou de la prietenul lui Vasile in urma cu un an: Generalul in labirintul sau, de Gabriel Garcia Marques. Alt motiv de indispozitie: "Nici n-am deschis-o. Ce dracu o fi avut Vasile in cap, de mi-a dat sa citesc o carte cu un titlu atat de lugubru?! Auzi frate, un general intr-un labirint... Macar mi-a zis povesti simpatice cu autorul asta de-a fost prieten cu Fidel Castro. Cica avea o porecla simpatica, Koba. Sau nu, ca asta era Stalin. Ceva asemanator oricum, ceva scurt si sonor. Poate citesc ceva deseara, ca personajul e tot cu un general ca si mine. Daa, dar in labirintul sau?? Brrr! Mai vad eu deseara."

Florian Coldea se ridica tacticos din pat, isi incalta papucii de casa, isi imbraca halatul de matase bleumarin, peste pijamaua neagra tot de matase, trage o privire scurta in oglinda rotunda (sunt servitori in bucatarie!!), apoi coboara treptele vilei catre terasa mare de la demisol, cu "bellevue" la mare, unde-si bea cafeaua de dimineata si-si primeste oaspetii intimi. Imagine de vis, reconfortanta! "Bine ca l-am ascultat pe Adrian Sarbu, loc mai frumos ca asta in Europa nu e," isi zise Coldea amusinand concomitent aroma cafelei aburinde. "E clar, azi trebuie sa lucrez putin, am primit cam multe mesaje alarmiste din tara in ultimele zile. Mda, dar se intampla treburi interesante si in SUA ... Nope, azi m-ocup de Romania, maine SUA, acolo e mai dificil de priceput, toti aia cu care lucrez sunt bulversati, Soros e pe duca, cine sa-l mai inteleaga si pe Trump cu ginere-su, mai ales dupa nominalizarea pe furis a lui Zuckerman asta, si roman la origine! M-am facut de ras, Gitenstein a dormit in bocanci. Nepermis, la cate am facut pentru el, trebuia sa fie mai vigilent. Dar, de fapt nu mai are putere. Stirile astea cu prietenul lui Bidden care-l va infrunta pe Trump in 2020, povesti de adormit copiii surzi englezi. Complicat!"

Coldea isi deschide tableta, isi verifica mailurile si brusc se indispune din nou: "Si daca e adevarat ca francezul ala mi-a spart contul de email si acum sunt total expus??? Trebuie sa iau masuri oricum. Dar ce dracu au francezii cu mine, dupa ce i-am ajutat atat, m-au decorat in ambasada, etc. ?! A si zis public idiotul ala de Gusa c-ar fi vazut cateva, ma devoreaza astia. Mai bine nu tineam cont de nimic si-l arestam pe porcul asta de Gusa ce se da mare cu Realitatea TV a lui. Betivul de Basescu imi cerea argumente legale pentru arestare si prietenii lui imi explicau ca nu pot face asta fara temei ca individul e periculos si bine relationat international. De la bulau, mai era relationat din parti, prost am fost! Macar de prietenii lui "bine intentionati" am avut grija si i-am trimis putin prin arest sa-nvete cum sa ma respecte. Pai ce credeau ei, ca niste combinatii cu mine plus niste spritzuri ii aseaza brusc la nivelul meu? Dan Gheorghe i-a invatat prost, dar se ramolise si el, ca si generalul Iulian Vlad. Nu au sesizat evolutia mea. Ma rog, hai sa vedem ce incendii sunt prin tara, sa apuc sa fac cate ceva pana la ora 12:00, cand mergem pe iaht!"

Generalul se aseaza tacticos sa survoleze internetul, avand alaturi un blocnotes in care incepe sa-si ia notite cu un superb stilou, drag lui. Dupa vreo treizeci de minute mai cere o cafea si o carafa de limonada si mai continua vreo ora documentarea, umpland cateva pagini de sarcini autotrasate, fara sa fie deranjat. Generalul lucreaza!

In fine, oamenii din vila se trezesc, urmeaza un scurt ritual al amabilitatilor si glume, premergator al unui mic dejun potrivit Coastei de Azur, insa Florian Coldea nu e in apele lui. Mananca foarte putin, raspunde laconic intrebarilor comesenilor, rade fortat la glumele celorlalti. "Se complica treburile, oamenii nu se achita de sarcini in mod corespunzator, trebuie sa apas pedala de urgenta!" Este deja ora 10:00, ar mai avea vreo doua ore pentru lucru, asa ca se ridica brusc de la masa si cere sa nu fie deranjat pana nu ajunge masina trimisa sa-i transporte pana la iaht.

"Boul de Dragnea si-a inventat asasini, pe langa faptul ca rade toata lumea de el, astia au prins si informatia ca de fapt erau brazilienii aia de le datoreaza bani. Si i-am zis sa le plateasca cateva milioane de dolari, nu era mare lucru. Si-acum vrea sa-si mute afacerile in Italia, a auzit el ca nu faci puscarie acolo daca ai investitii serioase, a vazut cum si-a aranjat treburile acolo Bene ala de la Cluj. Ehee, nu stie dobitocul ca acolo cu Bene e cu totul altceva... Ma rog, treaba lui! Cert este ca face multe greseli lately si ne si expune pe toti. S-a suparat ca prostul ca a luat cu executare, dar ce se putea face cand el ataca pe toata lumea?? Cum sa-i fie rezolvate problemele cand el ii calca pe toti pe bataturi? Cere imposibilul taranusul asta. Clar ca i-am dat prea multa putere in 2016, dar vom actiona corespunzator situatiei de fapt. Si uite! Acum il inghesuie si baronii cu amnistia si gratierea. Bine ca a priceput ca isi pierde puterea in partid daca da ordonanta. Unde mai pui ca toti cei din presa care-l sprijina acum o sa-l paraseasca dupa ce isi rezolva ei problemele penale. Dar, hai sa nu ma concentrez doar pe Dragnea, sunt multe de fixat vad!"

Generalul se lasa prada gandurilor, apoi calculeaza brusc ca mai are vreo ora pentru lucru, se uita la paginile cu sarcini autotrasate si hotaraste sa fie eficient si sa se organizeze pe capitole clare: politica, afaceri si mass-media. Ia decizia sa lucreze pe mediul politic pana la pranzul de pe iaht, apoi dupa-amiaza si seara se va concentra pe afaceri si mass-media. Iar apoi seara, va avea o cina productiva cu ideologul grupului de la Monaco, retras si el pe Coasta de Azur. Isi scrie rapid o ordine de convorbiri cu relevanta pentru actiune rapida si-si noteaza grilele dupa care va discuta: Klaus Iohannis, Dragnea, Calin Popescu Tariceanu, Ciolos ("ce belea e si cu Salajul asta, si Magureanu si Vulpea si Hellvig sunt de acolo, si-acum vine si francezul asta!", isi zise el), PNL, si mai ales USR. Generalul isi drege putin vocea si incepe telefoniada. (va urma)

Cozmin Gusa

P.S. - Acest text poate fi considerat un pamflet, bazat insa pe toate informatiile (ne)publice pe care le-am cules de-a lungul anilor, despre personajul Florian Coldea, un om care a dominat jocurile subterane de putere din ultimii 13 ani, si care azi isi foloseste bagajul informational si relational in scopuri private. Tocmai prin prisma acestui "uz de putere" al sau, clar ilegitim, textul sper sa aiba relevanta pentru cei ce cauta inca solutii pentru redresarea Romaniei!