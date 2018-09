O zi din viata lui Florian Coldea. "Generalul in labirintul sau'' - partea 3

Generalul revine la baza, usor indispus dupa pranzul regesc de pe iaht, plus briza marii, plus vinul rose ce-a fost putin in exces... Dar nu, de fapt discutiile cu comesenii l-au deranjat oarecum, el simte clar acum ca nu mai beneficiaza de aceeasi autoritate in fata lor, iar multi dintre ei se prefac doar ca-l mai cred atunci vand le prezinta solutii la problemele trecute sau imediate.

"Neamtul asta e de vina, nu mi-a mai dat nimic dupa ce m-a trimis la plimbare, cum sa mai am autoritate?! Si parca vad ca o sa-i dea lui Predoiu postul de consilier pe securitate nationala la Palat, post pe care-l meritam eu! Bine, nici asa nu-i rau pentru mine, dar daca eram chiar eu titularul, cum era??" Isi verifica apelurile pe telefon si mormaie: " Si uite, nici Momarlan asta n-a mai sunat inapoi, m-asteptam oarecum... Ia s-aranjez eu niste articole prin presa, sa zica altii "neutri" c-ar fi tot omul meu, sa-l vad cum scoate camasa, mai ales in atmosfera asta din tara. Se pune cu mine, las' ca-i arat eu!"

Soarele se pregateste sa apuna, Coldea priveste marea usor agitata, simte briza care e mai usoara de la inaltimea terasei vilei, isi aduce aminte de delfinii ce se jucau azi pe langa iaht, se binedispune din nou si se pregateste de putina munca. Generalul are multe operatiuni in desfasurare si nu-si permite pauze lungi. Isi comanda o cafea lunga si-un rom vechi pe post de de digestiv si se organizeaza sa poata fi eficient pana la momentul cinei cu Ideologul din Monaco. Mai are vreo trei ore pana atunci.

"Mda, asta cu politicul din Romania va fi dificil pentru noi, m-am expus mult, Firea il va incurca rau pe Liviu, e si Pandele asta pe langa ea ... Iar la Pandele nu pot sa ma dau direct ca stie multe, ma are oarecum si la mana din operatiuni trecute, se pare ca s-a-mpacat si cu Gabi Oprea, nasol! Mda, dar Liviu o sa insiste sa-l ajut maximum in perioada asta. O sa declansez oricum niste atacuri prin ricoseu la familia asta din Voluntari, dar maine dimineata ma voi ocupa de asta. "

Generalul soarbe din romul vechi, isi face cateva notite cu situatiile de business ce reclama actiune urgenta, apoi studiaza atent foaia pe care a notat cateva nume de persoane si companii, interconectate prin sageti, plus ceva transferuri de sume intre entitatile de pe foaie. Pune din nou foaia pe masuta si, cu stiloul drag lui, incercuieste un nume, apoi ii pune apasat o cruce: Nelutu Varga. "Bai, ce probleme imi face betivul asta! Mai nou, cand se-mbata se prezinta ca membru al echipei noastre: cu mine, cu Vasile, cu Ovidiu. Tupeu de schimbator de valuta! Auzi frate, el membru in echipa noastra!! A capatat alonja asta doar dupa ce-a fost achitat in dosarul retrocedarilor, se crede smecher, dar habar n-are cum anume a scapat... De fapt, asa meritam,ne-am incurcat cu cine nu trebuie. Si nici nu pot sa-l faultez grav, ca-l tine bine in mana pe fraierul ala de Abris Lelbach, miliardarul neamt a lu' peste prajit. Si-acum, chiar nu e cazul sa defectam nimic acolo, c-au inceput bancile din Germania sa-l intrebe de sanatate cam des, iar noi mai avem nevoie de bani. Stiu eu cine agita treburile in Germania, dar la aia n-am ce sa le fac: too big to fight with them! Iar Varga asta s-a impotmolit rau si cu echipa de fotbal, dupa ce-am castigat campionatul cu multa greutate, sa vezi cum o sa rada lumea de noi acum. Parca il si aud pe Gigi Becali cum o sa rada de mine si de "forta" statului paralel, nuuu, asa ceva nu trebuie sa se intample! Pentru ca o sa mi-l bage si pe Burleanu la malaxor, si doamne greu a mai fost sa-l facem din nou presedinte la FRF. Dar aici, ne-a ajutat Dragnea perfect, s-a prefacut ca-l sprijina pe Ionut Lupescu, ala a muscat nada ca un guvide, si-am putut lucra noi in liniste, iar fraierii de suporteri chiar l-au crezut pe Daddy. Clar, la viclenii, nu-l intrece nimeni pe Liviu!!"

Generalului i se pare ca pierde prea mult timp cu chestii neproductive in jocul de putere si, in timpul ramas la dispozitie decide sa se concentreze doar la afacerile legate de mass-media: achizitii, fuziuni, preluari de active. In grupul lor restrans, Coldea si tovarasii lui au decis in urma cu un an ca, oricat de mult ar costa, trebuie sa-si fondeze un trust de presa propriu, iar asta din cel putin doua motive: unul, pentru ca munca cu acoperitii din presa este dificila, fie ei patroni sau angajati cu influenta, defecteaza destul de des, nu respecta intocmai indicatiile, vin cu tot felul de pretentii financiare in plus (iar , de cand a pierdut functia la SRI, nici nu-i poate strange cu usa ca inainte!), deci, in situatii de criza, grupul lor nu ar putea fi eficient; si doi, atunci cand negociezi in avans un joc de putere, cum va fi cazul pentru sustinerea unui candidat la prezidentialele din 2019, contra unor posturi/contracte/protectie/etc., ai nevoie de un vehicul media care sa-ti apartina, ca astfel esti tratat de sus. Iar grupul lor restrans are ambitii mari, tinteste sus, iar Coldea este constient ca ceilalti membri au asteptari uriase de la el, ca fiind depozitarul de informatii valoroase, plus cel care cunoaste bine mecanismele subterane de coercitie si rasplata. " Da, dar e nevoie de un conglomerat mass-media care sa fie relevant. Noi pana acum nu avem mare lucru: am luat Look-urile , dar nu jucam sus; n-avem vedete, n-avem coordonator cu expertiza, tot dam "Minunile lui Tamas" in reluare, daca ne lasa balta Buzaianu cu finantarile pentru filme si fotbal, suntem varza; iarasi vom pierde timp pana-l gasesc pe altul, si trece si toamna asta; ca si Buzaianu asta se sperie usor , il stiu eu de cand ne prefaceam in statul roman ca-l cautam, vai mama lui...; mai e site-ul ala economic, care e ok, plus cateva locale, care nu conteaza; ne-am cam incurcat cu Neptun TV asta , ce dracu sa facem acum cu el?! Sorin Enache asta are numai gargauni in cap, asa cumva, el pare baiat destept, dar se-ncurca in detalii; ca grasu' ala de langa el pe care l-am trimis la Chisinau, prieten si cu Tolontan; eheee, aici cu Tolontan si cu Ringier e o paine de mancat, si apropo de astia cu Enache, ce frumos s-au grupat acolo fostii directori pe care-i aveam pe langa fraierul de SOV pe vremuri, la Realitatea TV; mai lipseste Sergiu Toader din Noua Zeelanda si refac baietii toata "echipa de soc"; da, dar care mai e fraierul sa-i plateasca cu milioane de euro, ultimul a fost infatuatul de Elan, pe care l-am pacalit si-acu mi-am gasit beleaua si cu el ... Oricum, operatiunea cu GSP care s-a intors in Ringier dupa douazeci de ani, cica pe bani bulgaresti (ha, ha, ha!), a fost tare rau, iar batranul Voiculescu oricum n-a-nteles mare lucru; dar chiar, oare cati s-or fi prins exact cum s-a executat operatiunea?"

Coldea isi scutura putin capul si mai soarbe din romul vechi, dorind sa se concentreze mai bine astfel la ce conteaza."Pai tocmai asta e, cu ce avem noi contam inafara podiumului oricum, deci nici macar un fraierica ca Ciolos nu sta de vorba cu noi, dramite Iohannis, Tariceanu, Blaga... Da, daa, dar daca le ofer surpriza lui 2018 cu Prima TV si Adevarul in curtea noastra?? Mai ales ca a venit si Patraru acolo, de fapt numai el conteaza la Prima TV; in schimb Adevarul e marfa tare! Dar Burci asta este ceva de groaza, i-a imbarligat pe toti in ultimii 25 de ani, cu noi azi zice ca a rezolvat tot, maine ca nu mai poate nimic. Iar jocul asta cu insolventa pe mine oricum ma depaseste, nu-l pricep deloc; Cristi Burci facea pe proprietarul auzi, cand el de fapt n-are mai nimic; si ca sa stau eu de vorba cu cei doi finantatori ai lui , sa-i despagubim; hai ca pe unul il cunosc si eu foarte bine, dar celalalt e balaur, se lasa greu, plus ca ma si antipatizeaza in mod evident; bine bine, primul dintre ei ar trebui sa ma urasca clar, ca l-am executat fara sa clipesc, dar si el devenise obraznic, avea pretentii sa stea la masa, iar Maior incepuse sa tina la el; dar lui astalalt nu i-am facut mai nimic, desi am vrut, dar omul are cohones mari; ce sa fac acum, o sa stau de vorba cu ei, altfel nu pot rezolva, grasu' asta de Burci ne abureste groaznic; bine ca nu mai e asa de sigur pe el, de cand i-a picat Broidy ala , amicul lui Trump. Dar, ca si concluzie clara: daca pe langa ce avem, mai luam Prima TV si Adevarul, devenim jucatori; plus institutul lui Vasile, plus ce mai scot eu din joben (nu banuiesc ei resursele mele, si nici nu trebe sa stie!), putem ataca toamna, pe picioarele noastre."

Inviorat dupa aceasta concluzie tonica, generalul se ridica din fotoliu, face cateva exercitii rapide din brate si cateva genuflexiuni, isi pocneste gatul, priveste ceasul digital de la incheietura si se-ndreapta cu pasi siguri catre dus. Urmeaza cina cu Ideologul de la Monaco, unde are cateva teme importante de discutat.

Cozmin Gușă

P.S.- Acest text poate fi considerat un pamflet, bazat insa pe toate informatiile (ne)publice pe care le-am cules de-a lungul anilor, despre personajul Florian Coldea, un om care a dominat jocurile subterane de putere din ultimii 13 ani, si care azi isi foloseste bagajul informational si relational in scopuri private. Tocmai prin prisma acestui "uz de putere" al sau, clar ilegitim, textul sper sa aiba relevanta pentru cei ce cauta inca solutii pentru redresarea Romaniei!