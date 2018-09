Șobolănisme

Nu am mai auzit cuvîntul din titlu pînă cînd l-a rostit Gabriela Firea. Ce-o fi vrut să spună? Incerc să descîlcesc mai jos.

În ultima ei conferință de presă s-a apropiat cel mai mult de adevărul a ce se întîmplă în timp real la vîrful PSD. PSD a pornit cu mari șanse să aibă o guvernare liniștită, avînd in vedere zdrobitoarea majoritate din Parlament. S-a întîmplat pe dos. Nu are in coaste o opoziție puternica și a crezut ca puterea lui de mare partid este fără limite. În plus are un lider cu apucături dictatoriale. Așa că guvernarea PSD s-a făcut praf.

Firea a ieșit la bătaie pentru a se salva - măcar pe sine dacă nu și partidul pe care Dragnea il îngroapă cu fiecare zi care trece. Ea ales ca teren tactic, mass-media. În spațiul public ii este net superioară lui Dragnea - ca fost om de televiziune. Dragnea este omul culiselor, al umbrei, îi place să opereze din spatele ușilor închise. Nu este un lider iubit, ci temut. Popularitatea lui se vede în sondaje, jos de tot, la piciorul broaștei. Dosarul lui, așa cum îl vede Firea, este gros și compromițător. Il descalifică.

„Când eu mă băteam cu fostul președinte Băsescu care avea totul în mână, dl Dragnea negocia și tăia porci cu statul paralel. Ni s-a spus de fiecare dată că nu mai întoarcem la ce a fost, că au fost niște erori, niște timpuri, și trebuie să privim democratic spre viitor, iar acele momente să le dăm uitării". Liviu Dragnea loveste în pretinsul stat paralel, dar altădată era unul din stîlpii lui. Acum Liviu Dragnea rescrie istoria ca să-și imaculeze trecutul. „M-aș fi așteptat ca după luarea mea de poziție de la CEX, dl Dragnea să mă caute, să avem o discuție, inclusiv despre 10 august, și despre cererea mea de retragere a sprijinului politic pentru Carmen Dan." Firea se așteaptă la prea multe de la șeful ei de partid. El a fugit in codru cum face românul în vremuri de restriște. Nu mai apare în public, nu mai face băi de mulțime. Stă pe undeva ascuns și țese intrigi. Am impresia că nu vede gravitatea situației lui. E încolțit și e fară scăpare.

Ori Dragnea, ori PSD! PSD nu are cum sa se eschiveze de la o înfringere urîtă în alegeri și nici de sciziune dacă Liviu Dragnea se încăpăținează să rămînă șef al partidului. Deocamdată, cu cîțiva consilieri de taină, urzește tot felul de planuri. Atmosfera în partid e zob. Suspiciune, delațiuni, spionaj, paranoia. Pînă și Gabriela Firea, care nu e dusă la biserică în acest fel de chestiuni și a fost complice cu Dragnea la multe tărășenii, a zis ieri „Am informații certe că mă spionează, îmi urmărește activitatea, chiar clădirea Primăriei. Sunt oameni care au fost la mine și au fost sunați de oameni de-ai lui sau chiar direct să fie întrebați ce punem la cale. În loc să fiu chemată să discutăm, s-a gândit că e mai bine să continue toată această stratagemă..."(...) "E o permanentă suspiciune, o tendință de a-i crede pe cei care vin cu știri pe surse..." „În față mi se zâmbește, sunt strânsă la piept, când ies din sală mi-au spus colegii, Dragnea le-a spus - Credeți că am vorbit serios? Dacă va avea proiecte mari în capitală va vrea la prezidențiale..."

Dragnea se teme ca Gabriela Firea îi trece înainte. Că la o adică partidul îi intoarce spatele și o pune în frunte pe Firea. Înțelegem jocul lui Dragnea. Face pe dracu în patru să-și păstreze poziția de lider al PSD. Nu se vede în haine civile, plimbîndu-și eventualii nepoți prin parc. Nici pescuind în balta furată Belina. Nici in sezlong citind pe plaja pe care și-a cumpărat-o în Brazilia. Zice Firea în continuare - „Am fost toată viața un civil și nu am apucături securistoide!"

Criza s-a adîncit în ultimele zile, lucrurile au ajuns deja departe. Cred că nu mai există cale de întoarcere. Dragnea și Firea știu prea multe unul despre altul. Sunt letali dacă spun public tot ce știu. PSD va merge din rău în mai rău."PSD nu e un SRL, nu poate fi privatizat, (Dragnea n red) nu (il, n red) poate conduce cu un grup mic de persoane mai degrabă din afara partidului, și să nu discute cu oameni legitimați prin votul cetățenilor ." (...) „A spune că fac jocul statului paralel e o jignire imensă adusă întregii mele activități."(...) „Cei care spun cel mai mult că se bat cu statul paralel, cum ar fi dl Dragnea, încurajează metode folosite de statul paralel, cum a fost Carmen Dan, care a venit cu un dosar cu convorbiri între prefect și un secretar de stat."(...) Sunt monitorizată cu cine mă întâlnesc, cine mă vizitează...."

În acest scandal se observă bine cultura politică a PSD. Rădăcinile lui sunt comuniste. În 30 de ani nimic nu s-a schimbat. Mijloacele de luptă politica aceleași venite dintr-un partid paternalist-totalitar. Se trag din dictatura partidului-unic din care am ieșit în decembrie 89. Scandalul nu se ve termina decit atunci cînd unul dintre cei doi - Dragnea sau Firea - va fi eliminat, scos din politică. Se va termina cu nimicirea unuia dintre ei. Puneți pariuri!

Stelian Tanase