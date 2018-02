Azi am fost la o instituție a statului ca să declar că dețin un obiect. Mai fusesem și alaltăieri, dar funcționara de la ghișeu descoperise că nu am adus o fotocopie a Anexei 72/2. Mai fusesem și ieri, dar îmi lipsise Declarația 521. Azi le aveam pe amândouă, plus multe, multe alte hârtii.

Înaintea mea era o femeie căruntă, probabil de la așteptare. S-a apropiat de ghișeu și a șoptit „Bună ziua, azi e a opta oară că vin aici, poate mă puteți ajuta...". „Doamnă", i-a răspuns funcționara, „dacă mai țipați la mine, pun să fiți dată afară!". „Dar eu nu am...", a zis femeia. „NU RIDICAȚI TONUL LA MINE!", a spus funcționara.

În fine, a venit rândul meu. „Sărutmâna", am zis, „iată despre ce este vorba: am venit să înregistrez un obiect". Zicând aceste cuvinte, am pus pe masă 14 hârtii diferite. Funcționara s-a uitat la ele. „Hm", a zis. Le-a răsfoit. „Anexa 72/2, da, avem, declarația 521, este, hm... Dovadă că nu aveți maimuță ați adus?". „Dar nu am maimuță!", am spus șocat. „Păi și unde e dovada?". „Haha", am râs și am pus-o pe masă. Femeia m-a privit uimită, apoi s-a concentrat puțin și mi-a dat-o în moalele capului: „Hârtia 8 de la notar?". „Iat-o", am spus agitând victorios Hârtia 8. „Dovadă de la Poliția Capitalei că nu aveți dureri de gât?". „Am!", am zis. „În copie legalizată?" - „Evident!". „Scrisoare de recomandare de la Federația Română de Fotbal?". „Da." „Tradusă în rusă?" - „Desigur!"

Femeia m-a privit descumpănită, a adunat hârtiile, le-a capsat și mi-a dat un număr de înregistrare. „Veniți peste 30 de zile", a spus învinsă. „Vin", am zis. I-am dat un șervețel să-și șteargă lacrimile și am plecat. Ce zi memorabilă!

Alex Tocilescu