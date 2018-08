Politicienii români sunt peste Mick Jagger si Bono!

Bruce Dickinson (Iron Maiden) are o avere estimata la 115 de milioane de dolari. Mick Jagger are 350 de milioane dupa 55 de ani de Rolling Stones. Paul McCartney are un miliard. Asta dupa zeci de ani de Beatles.

Bon Jovi are 300 de milioane. Madonna 550 de milioane. Roger Waters 330 de milioane dupa ani de Pink Floyd. Ozzy are 220 de milioane. Lars Ulrich are 200 de milioane. Dupa mai mult de 30 de ani de Metallica. Brian May are 175... dupa o viata de cantat in Queen. Tot asa si Robert Plant dupa ce a scris istorie alaturi de Led Zeppelin. Mark Knopfler are 95 de milioane dupa zeci de ani de cantat si dupa zeci de hituri Dire Straits. Don Henley are 200 de milioane dupa o viata de piese Eagles. Eric Clapton are 250. Dave Grohl a strand 250 de milioane.

Sting are 300. Fix ca Gene Simmons (Kiss). Bono (U2) are 650 de milioane. Hetfielf (Metallica) are 180. Steven Tyler (Aerosmith) are 150 de milioane. Brian Johnson (AC/DC) a adunat 90 de milioane! Axl Rose (Guns N Roses) are 175 de milioane. Oamenii astia au scris istorie. Sunt unii dintre cei mai mari muzicieni ai planetei. Dupa zeci de ani de turnee, dupa milioane de albume vandute, dupa aparitii, reclame, filme, carti etc ei au strans sumele de mai sus. Acum intrebarea mea este - de unde dracu au politicienii din Romania atatia bani tinand cont ca multi sunt bugetari?

Alin Dinca