Populismul dlui Basescu este la fel de nociv ca Pactul Ribentropp-Molotov

Aflat in turneu electoral cu caracter diversionist in Republica Moldova, dl Traian Basescu a anuntat ca va denunta Pactul Ribentropp-Molotov si i-a denuntat pe politicienii romani care nu au facut-o pana acum.

Intr-o reactie publica dl Adrian Nastase ii aduce aminte dlui Basescu ca si dansul face parte dintre acesti politicieni. Mai mult inca, ii atrage atentia ca ar putea sa aiba anumite probleme cu memoria, intrucat in anul 1991, pe cand era el insusi membru de frunte al guvernarii, odiosul Pact a fost denuntat de Romania. Deci, despre ce mai vorbim? Doar despre demagogie!

Argumentele dlui Nastase sunt psiho-politice. Ma surprinde insa, la profesorul de drept international Adrian Nastase, ca nu a apelat si la argumentele, mult mai puternice, de ordin juridic, pe care cu siguranta le cunoaste si pe marginea carora am purtat impreuna discutii cu multi ani in urma. O voi face eu in cele ce urmeaza.

1. O intelegere (pact, tratat, acord etc.) poate fi denuntata numai de cei care ii sunt parte. Romania nu a fost parte la Pactul Ribentropp-Molotov si prin urmare nu are / avea cum sa il denunte. In schimb a facut-o URSS care in 1989 l-a denuntat printr-o declaratie a Congresului Deputaților Poporului, contrasemnata de Președintele Sovietului Suprem, Mihail Gorbaciov..

2. Potrivit principiului relativitatii conventiilor, intelegerile unora nu pot crea obligatii tertilor. In consecinta cedarea Basarabiei in 1940 nu a avut loc ca efect al Pactului Ribentropp-Molotov, fata de care Regatul Romaniei era tert, ci in baza tranzactiei incheiate intre acesta si URSS sub amenintarea unei actiuni militare sovietice. Ca sa evitam un razboi in conditiile unui raport de forte defavorabil, am cedat Basarabia. Poate ar fi fost mai bine sa optam pentru razboi.

3. Prin ordinul "Va ordon treceti Prutul!", maresalul Ion Antonescu a denuntat in mod legitim tranzactia din 1940 lovita de viciul violentei, respectiv nula ab initio intrucat fusese consimtita sub imperiul amenintarii cu forta. Pactul Ribentropp-Molotov nu fusese izvorul vreunei obligatii de a ceda Basarabia sau al vreunui drept de a cere cedarea, ci creatorul unui context geopolitic care a permis actiunea in forta a URSS in 1940. In 1941 contextul se schimbase si Romania a recuperat ceea ce pierduse cu un an in urma.

4. Temeiul constituirii unei Republici Sovietice Socialiste Moldovenesti, devenita prin actul de autodeterminare din 1991 Republica Moldova, nu este Pactul Ribentropp-Molotov, devenit caduc odata cu izbucnirea razboiului dintre Germania nazista (al carei aliat era Romania) si URSS, ci Tratatul de pace de la Paris, incheiat in 1947, la care sunt parte atat invingatorii celui de al doilea Razboi Mondial cat si Romania. Tratatul a fost confirmat si intarit atat prin acordurile de frontiera intervenite ulterior intre Romania si URSS (precum si succesorii in drepturi ai acesteia), cat si prin Actul final de la Helsinki, din 1975.

Prin urmare, ceea ce dl Basescu va trebui sa denunte este Tratatul de pace incheiat cu SUA, Marea Britanie, Franta, Rusia etc., incalcand astfel si promisiunile facute de Romania la Helsinki cu privire la frontiere. Pactul Ribentropp-Molotov este mort de mult iar urmarile sale au disparut de mult din realitatea geopolitica europeana, chiar daca umbra autorilor sai se mai misca in spatele acordurilor ruso-germane de azi, dand numele unor personaje trecatoare unei conceptii strategice perene.

Pe acest fundal putem conchide ca lupta populista cu stafiile trecutului face la fel de mult rau Romaniei (inclusiv ideii de unire cu Moldova) ca si defunctul Pact Ribentropp-Molotov, cat timp ea contesta ordinea postbelica garantata de toate marile puteri ale lumii si astfel ne pune lumea in cap. Unirea nu are nevoie de asemenea gesturi. Ea se va realiza simplu atunci cand Romania va redeveni un stat suveran puternic si respectat (preferabil in cadrul unei Europe politice puternice, democratice si respectate) iar romanii moldoveni o vor dori cu adevarat. Pana atunci sa ne gandim tot timpul la ea, dar sa nu vorbim niciodata despre ea.

Adrian Severin