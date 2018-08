Presa internationala despre seara de 10 august

Un aspect pe care cei care au organizat si ordonat brutalitațile Jandarmeriei din Vinerea neagra l-au ignorat, a fost cum va reda presa internațională evenimentele din Piata Victoria de la Bucuresti din 10 august.

O ipoteză ar fi că nu l-au ignorat, au fost conștienti de consecințe, dar nu le-a păsat de imaginea României in Europa si in lume. Esențial pentru participantii la lovitura din 10 august a fost să-si conserve controlul, să-i intimideze pe cei care contestă puterea lui Liviu Dragnea, să le dea o lecție celor care l-au sfidat, sa se razbune pe ei. Deși lider al unui partid de stînga (membru al Internaționalei Socialiste) îi este frică mai mult ca de orice de „masele populare" - asta în ciuda ideologiei pe care o proferează.

WASHINGTON POST „Guvernul corupt al României a recurs la forța brută, ca răspuns la protestele organizate împotriva atacului său asupra statului de drept. După ce zeci de mii de oameni s-au adunat în centrul Bucureștiului pentru a cere demisia Guvernului, forțele poliției au organizat atacuri cu tunuri de apă, gaze lacrimogene și bastoane, lovind violent pe protestatarii paşnici, pe jurnalişti şi chiar pe mai mulţi cetăţeni israelieni. Peste 400 de oameni au fost răniți, ceea ce reprezintă o cifră șocantă pentru o țară care este membru al Uniunii Europene și al NATO. (..) Democrația din România are nevoie de ajutor din partea liderilor UE și a altor democrații occidentale, inclusiv din Statele IMG_0759Unite ale Americii. Comisia Europeană ar trebui să mărească presiunea asupra Guvernului pentru a anula sau chiar pentru a amenda drastic noile legi. Iar Administrația Trump ar trebui să-i sancționeze pe oficialii români implicați în cazuri de corupție și în actele de violență împotriva demonstranților pașnici..."

DER SPIEGEL „Conducatorul secret al Romaniei este Liviu Dragnea. La fel ca Jaroslav Kaczynski, polonezul conservator, acesta conduce Guvernul de la Bucuresti, fara sa aiba efectiv o functie in cadrul puterii executive, ci bazandu-se pe autoritatea lui de sef al celui mai puternic partid de guvernamant.Dragnea este considerat un autocrat corupt si cinic ceea ce il diferentiaza de Kaczynski, care e un nationalist si un ideolog convins.Amandoi au insa in comun faptul ca vor sa priveze sistemul judiciar de independenta sa si sa il controleze cu ajutorul majoritatii parlamentare. Idealul polonezului Kaczynski este sa isi construiasca un stat puternic. Romanul Dragnea, in schimb, vrea sa s eprotejeze pe el si peacolitii lui de interventia autoritatilor anticoruptie. (...) Acum vrea sa-i faca fata celui mai mare inamic: presedintele Klaus Iohannis.Avand de facto putina putere, Iohannis a incercat pe cat posibil sa blocheze actiunile lui Dragnea. Cel din urma vrea insa sa demareze procedurile de suspendare a presedintelui din functie. In comparatie cu Kaczynki, care ii jigneste pe prtotestatarii din tara lui, (...) Dragnea ii bate pe protestarii din Romania. Astra spune toto depre o tara care din ianuaria trebuie sa preia Presedintia UE. Tocmai de aceea, este de neinteles de ce Bruxelles-ul nu intervine. Dupa IMG_0712Polonia, ar trebui declansate proceduri si impotriva Romaniei cu privire la statul de drept si pusa presiune prin aplicarea de sanctiuni. RoRomanii care au iesit in strada pentru a-si apara libertatea merita sa fie sustinuti de UE"

THE ECONOMIST - „Ce trebuie sa faci pentru a curata un stat corupt? Intr-una dintre cele mai corupte tari ale Uniunii Europene, un procuror si-a asumat agenda publica, condamnand peste o mie de oficiali romani".

„Protestatarii se lupta in strada cu fortele de ordine, furiosi pe Guvern si pe ceea ce ei considera o cultura a coruptiei de stat. Mita, traficul de influenta si deturnarea fondurilor publice au provocat pagube si au divizat tara. "

Avem mai sus o sinteză a felului în care suntem priviți. Si nu atît oamenii simpli, ci mai ales guvernanții- taxati drept violenți, corupți și cinici, cf. tot acestei prese.

Stelian Tanase