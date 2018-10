Recviem pentru "Minunea blonda"

Oh, Doamne! De ce ne duci la ceruri, atat de grabnic, idolii nostri de pe pamant? De ce ne osandesti atat de aspru? Nu-i de ajuns ca ai luat multi slujitori ai templului "campioanei unei mari iubiri", Craiova Maxima? Pe Oblemenco, pe Tilihoi, pe Stefanescu, pe Crisan, pe Otet sau Stroe, toti enoriasi ai culorilor alb-albastre... De ce ai chemat la tine si "minunea blonda" care ne-a umplut sufletele de atatea fascinatii si bucurii? Pe indimenticabilul Iliuta Balaci...

Din multitudinea de amintiri pe care le am despre acest mare artist al balonului, nu pot omite, in acest moment trist, ceea ce imi spunea un mare antrenor al secolului trecut, Enzo Bearzot, care a dus Italia la titlul mondial din 1982. Ne aflam in tribuna oficiala la meciul Romania - Suedia, din C.E. (cand antrenor era Mircea Lucescu), iar eu in postura de corespondent special al cotidianului "Corriere dello sport" din Roma trebuia sa transmit un interviu cu antrenorul "azzuri"-lor. Avea sa urmeze meciul important Romania-Italia, iar Bearzot venise sa observe calitatile si defectele celor doua rivale din grupa. I-am cerut parerea despre mai multi jucatori de prima mana din echipa Romaniei care ar putea sa ii puna probleme in meciul care urma (si care avea sa fie castigat de romani prin catapulta extraordinara a lui Boloni, care l-a lasat masca pe portarul Dino Zoft).

Bearzot, foarte atent la ceea ce se petrecea in meciul la care asistam, Romania-Suedia, mi-a spus ganditor: "Trebuie sa descifram tainele acestui fachir 'mezzala', Balaci, care face totul cu atata arta, incat poate hotari destinul unui meci. Ceilalti au mai putina importanta". Si, totusi, Boloni a avut una decisiva. Dar Bearzot era, la randul lui, un mag in ale fotbalului...

Ce-as mai putea spune despre minunatul star al Craiovei maxima si al nationalei Romaniei (care, pe cand antrena tineretul lui Dinamo, s-a oferit sa ne fie indrumator noua, cei de la "Sportul", in competitia "Cupa ziarelor"), fiindca mi-ar trebui un intreg volum? Sa enumar succint trofeele cucerite ca jucator cu Craiova maxima? Sunt stiute. Sa amintesc ca a fost echipier in nationala de tineret a Romaniei care a luat bronzul la CM de tineret din Australia '81? Si asta se stie. Ca a ajuns cu Universitatea Craiova in fazele superioare ale cupelor europene de cluburi? Cine nu stie asta? Ca a jucat 69 de meciuri sub tricolor, dupa ce debutase in nationala la doar 17 ani si jumatate? Poate ar trebui totusi sa amintesc cele 3 titluri de campion si cele 4 cupe ale Romaniei castigate cu echipa din Banie. Ca a antrenat cu mare succes cluburi din Orientul mijlociu si Africa, trecandu-si in palmares nu mai putin de 21 de trofee, obtinute cu 7 echipe diferite din tarile arabe sau africane? Ar fi o istorie lunga, pe masura carierei unui mare arist al gazonului, dar nu atat de lunga pe cat ne-am fi dorit sa fi fost viata acestui fotbalist de legenda. Si nu pot sa nu ma intreb: sic transit gloria mundi? Prea repede! Ilie Balaci, "fiul ales" al Bistretului si al Craiovei, a plecat intempestiv dintre noi. Iliuta, sa ai parte si in lumea ingerilor de iubirea de care te-ai bucurat pe pamant! Amin!

Aurelian Brebeanu

P.S. Un emotionant mesaj a transmis din Belgia, unde antreneaza, Ladislau Boloni, la caderea unei stele stralucitoare cu numele Ilie Balaci: Chapeau, doctore!