Se ridică ceața, apare dezastrul

Lupta dintre V. Ponta și L. Dragnea scoate la iveală, după ani buni de la desfășurarea evenimentelor descrise de aceștia, cu voia sau fără voia lor, felul în care, nu serviciile secrete ca atare și nu numai ele, ci un grup infracțional organizat incluzând și o parte a respectivelor servicii, pe lângă capii autorității judecătorești, șefi ai principalelor partide politice, funcționari publici de rang înalt, pretinși activiști ai societății civile, oameni de presă, oameni de afaceri etc., a pus la cale o lovitură de stat silențioasă. (Nu o pot numi nonviolentă întrucât ea a implicat eliminarea unor oameni prin trimiterea lor abuzivă la închisoare și chiar lichidarea lor fizică, fie ea și indirectă.)

Fenomenul îl cunoșteam, atât pe baza observațiilor directe, cât și prin deducție, pornind de la anumite întâmplări bizare care nu puteau să își aibă originea decât în asemenea devieri de la regula jocului oficial. Ceea ce nu cunoșteam erau detaliile.

Aflând acum și o parte din detalii (căci cu siguranță acestea nu sunt toate) și cunoscând acum (o parte din) personajele implicate, înțeleg de ce încurcam și de ce persoane la care nu mă așteptam (ba chiar pe care mă bazam) au pus umărul la eliminarea mea. (Lista conspiratorilor în discuție vine pe urma faimoasei mele liste din 1997, dovedind câtă dreptate am avut atunci și explicând de ce păpușarii de atunci și de astăzi s-au speriat atât de tare.)

Eu nu am fost niciodată la întâlnirile lor de taină și nu am participat la conspirațiile lor. Prin urmate nu ii puteam șantaja. Eram prezent însă în structurile politice oficiale și astfel puteam sesiza mișcările suspecte, încurcându-le totodată jocul. De asemenea, nu le-am permis dezvoltarea jocului lor pe frontul extern, unde din 1998 fusesem îndepărtat. În același timp, am devoalat fenomenul și am pus reflectorul public asupra lui prin articolele pe care le-am scris și prin rapoartele de avertizare întocmite de Institutul Social-Democrat, a căror redactare o coordonam și pe care le dădeam publicității. De aceea trebuia să plec și de acolo iar ISD să fie distrus (ceea ce s-a și întâmplat).

Acum (aproape) totul este clar: o mână de oameni strecurați în fruntea unor instituții publice (inclusiv partide și ong-uri) a conspirat pentru a captura statul democratic și a instaura o ordine oligarhică (adică o ordine aptă a funcționa exclusiv în folosul lor, fără vreun control popular); întrucât nu s-au înțeles la împărțirea prăzii sau întrucât numărul oligarhilor membri ai conspirației a crescut, pe când puterea de împărțit a rămas constantă, au trecut la faza eliminării reciproce.

Din păcate, dincolo de indiscrețiile inevitabil aferente luptei dintre gangsteri, sistemul / statul paralel pe care l-au conceput / dorit s-a instalat și lichidarea lui nu va fi (dacă va fi) nici ușoară nici rapidă. Aceasta cu atât mai mult cu cât războiul civil dintre exponenții statului oligarhic și apărătorii statului democratic se poartă pe terenul mai vast al luptei dintre actorii globali pentru o nouă ordine mondială (ceea ce include și confruntările pentru controlul României.)

Adrian Severin