Simona sub semnul lui Sisif

La inceputul carierei sale, nu-i dadeam Simonei Halep mari sanse de izbanda in incercarea sa de a urca Golgota tenisului mondial. Mi se parea prea scunda si firava pentru o lupta de la egal la egal cu uriasele "rachete" ale tenisului mondial, precum surorile Williams, Sharapova, Pliskova, Kerber etc, etc.

Dar indoielile mele, sustinute de dezavantajele ei privitoare mai cu seama la talie, aveau sa dispara pe masura ce Simona se maturiza, crestea in experienta, facea dovada talentului sau indiscutabil, perfectionandu-si pas cu pas procedeele tehnice si tactice, stilul de joc si continuand drumul spre inaltimi cu un bagaj suficient si chiar impresionant. Dotata cu calitati remarcabile: ambitie, vointa, tenacitate si incredere in fortele si sansele sale, ea a abordat urcusul spre culmi fara ezitare si fara complexe. Un urcus greu, la fel de trudnic precum caznele infernale ale miticului Sisif, obligat sa duca in spate, repetitive, o stanca, pana in varful unui munte. El esua de fiecare data, intrucat stanca rostogolea la vale si trebuia sa o ia de la capat. Simona a reusit o astfel de isprava, s-a stabilit pe cea mai inalta culme, uimind lumea tenisului si aducand immense bucurii si fericire tuturor romanilor.

Pe traseul acestei incredibile ascensiuni, valoroasa jucatoare romana si-a inscris o sumedenie de victorii de turneu, dupa batalii incrancenate cu mari vedete ale tenisului, izbanzi incununate de trofeul de Mare Slam, la Rolland Garros, trofeu care-i consolida pozitia de lider mondial si pe care o detine, in pofida stopurilor cauzate in ultima vreme de accidentari si care au dus la neparticiparea in unele turnee, mai cu seama la Turneul Campioanelor... In fine,un time-out necesar pentru refacerea fortelor si pentru a porni pe un nou urcus precum Sisif si a-si onora postura de numarul 1 mondial... De data aceasta, am mai multa incredere in virtutile Simonei, in siguranta crescuta pe mijloacele de exprimare in teren, in ceea ce vazusem chiar de timpuriu - curaj, tenacitate, darzenie, mentalitate de invingator. Si nutresc speranta ca ne va oferi alte mari victorii si noi prilejuri de bucurie. Si - de ce nu? - un nou titlu de Grand Slam... Il asteptam, Simona!

*****

iReal Madrid

Am urmarit cu justificat interes si curiozitate, duminica seara, "el clasico" din La Liga: Barcelona - Real Madrid. Dincolo de faima pe care si-au creat-o cele doua mari cluburi spaniole si de rivalitatea istorica la varf care retine mereu atentia, voiam sa vad cum arata in confruntare Barcelona fara Messi si Real fara Ronaldo. E dezolare pentru un fan "realist" ca mine. Chiar fara Messi, Barca s-a dovedit a fi o echipa care nu suferea deloc in absenta starului ei, o echipa articulata, inchegata si redutabila, calcand pur simplu in picioare un Real... ireal de neputincios, de haotic si debusolat, fara orizont si vlaga, o echipa de "Segunda Division". Cel mai titrat club din lume - si poate cel mai bogat - se vedea umilit cum nu se poate mai jalnic. Un 5-1 usturator aplicat de catalani "regalistilor".

Aurelian Brebeanu