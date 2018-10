Te salut, noua generatie in ghete!

Ne succedem generatii, deci viata merge inainte, precum ne (in)canta Julio Iglesias, fost si el fotbalist, cum fusese si apreciatul scriitor Albert Camus... Imi aduc aminte cu mare placere si admiratie de cladirea, intr-un moment de criza a fotbalului romanesc, de infiintarea, in disperare de cauza, a unei echipe care sa insumeze toate tinerele talente din tara.

Asa a aparut ca din senin Luceafarul Bucuresti. Cu tinere sperante care tinteau spre marea performanta, necunoscutii pe atunci Iovan, Mateut, Prunea, Andone, Sabau, Balint, Belodedici, Sandoi etc, sub comanda unui staf condus de Nelu Nunwailer. A fost o gura de oxigen pentru un fotbal intern anchilozat si care avea sa fie pus in miscare. Dupa lovitura de stat din '89, tendinta de anchilozare a revenit, in pofida resurselor inca viabile ale trecutului. Cand acele ultime valori se epuizau, spectrul crizei se profila.

Cluburile nu mai cautau posibile giuvaieruri care trebuiau slefuite. Se complaceau in a importa unele fara mare valoare, dar de-a gata. Oblojeli pentru un fotbal romanesc bolnav. De unde si un adevarat dezastru pentru nationala. S-a sesizat insa unul dintre fostii internationali mai de Doamne-ajuta, din generatia pe care unii o numesc "de aur", desi n-a cucerit nici macar un "bronz" la marile competitii...

In fine, e drept ca nu ne-a facut de ras. Era exponentul principal al generatiei, Gica Hagi. A creat o "academie" prin care au trecut si chiar performat multi tineri talentati. Bravo tie, Gica! Un fel de "Luceafarul" pe alt cer. "Molima academica" a inceput sa se raspandeasca si nu fara consecinte maligne.

Cel mai elocvent exemplu ni-l da noua nationala de tineret, care, iata, s-a calificat in fazele superioare ale C.E. Cu Hagi jr., cu Puscas, Morutan, Radu, Ciocaldau, Nedelcu, Boboc, Rus, Ad. Petre, Pascanu, Dulca etc, noi "luceferi" si noi sperante in echipa pastorita de fostul international de valoare, Mirel Radoi. Trag nadejde ca aceste sperante nu se vor risipi in vant si ca vor readuce echipa Romaniei spre varf, pe-acolo pe unde a salasluit mai an si generatia lui Hagi-senior.

Aurelian Brebeanu