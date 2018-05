Tigroaicele, cu botul pe labe!

După părerea mea, titlul pleacă la Cluj, dacă nu cumva e deja plecat, în urma victoriei CFR-ului acasă la Astra. Scriind duminică seară, nu știam ce va face FCSB-ul luni, la Craiova, dar numai un miracol putea să-i aducă victoria, care i-ar mai lăsa speranțe la câștigarea campionatului. Dar, cum nu cred în miracole, mai ales după rușinea lui Dică de la Iași, rămâne cum am vorbit, când vă explicam deunăzi, în detaliu, de ce și cum se va duce titlul hăt,pe Someș. Iar cu asta, basta, cu toți banii băgați de Becali în ceea ce părea să fie lotul cel mai valoros din Liga I și care se cam duc pe apa sâmbetei. Aleluia!...

Să trecem însă și la alte alea de prin sport. Ne-a dezamăgit profund chiar și Simona Halep, umilită pur și simplu la Madrid de Karolina Pliskova, cea care nu o mai bătuse niciodată în circuitul WTA. Văd totuși că acum, când începe turneul de la Roma, Simona recunoaște că, deși e conștientă că nu reușește "cel mai bun tenis al ei", nu încetează să spere că va câștiga un Grand Slam. Și noi sperăm, dar adevărul e că ni s-au lungit urechile de când tot așteptăm minunea asta.

Cum am crezut și că handbalistele de la CSM, ajunse iar în "Final Four"-ul de la Budapesta, vor rupe norii, după zarva făcută în jurul calificării lor, la capătul unui sezon în care s-a jucat la mai mare în salariile boierești plătite pentru rămânerea Bellei Gullden și venirea Cristinei Neagu, ca și a antrenoarei Helle Thomsen, înlocuită la potou cu Per Johansson! Rezultatul - o nouă mamă de bătaie pe care ne-a tras-o Gyorul și același amărât loc trei din patru, obținut printr-o victorie la limită (31-30) în fața rusoaicelor de la Rostov. Altfel spus, exact ca în "Final Four"-ul de anul trecut, de unde concluzia fără echivoc că generoasa Primărie a Capitalei a cheltuit bani grei ca să-și vadă echipa încremenită pe același loc, chipurile medaliată cu bronz. Aici se cuvine precizarea că medaliile decernate la Budapesta nu sunt de aur, argint și bronz, ci toate la fel, marcând doar participarea la "Final Four", unde trofeul e unul singur - Cupa Campionilor, atribuită formaţiei câștigătoare a finalei! Acestea fiind zise, rezultă că unicul câștig al "tigroaicelor" rămâne titlul de golgheteră a competiției, cucerit de Cristina Neagu, dar care ne-a costat fix 265.000 de euro, salariul handbalistei pentru anul în curs, ceea ce constituie cel mai mare venit lunar al unui bugetar din ţara noastră! Drept urmare, Neagu a declarat după rateul de la Budapesta:"Din păcate, la noi, în România, din victorie se face nuntă și din înfrângere se face înmormântare..."

Pentru acești bani "de înmormântare" nu e responsabilă Primăria Capitalei, nici Gabriela Szabo, directorul general al CSM, ci președintele secției de handbal a clubului, Bogdan Vasiliu. El face și desface totul, el aduce jucătoare și schimbă antrenorii ca pe şosete, el negociază contractele și tot el ar trebui să dea socoteală acum, măcar cu o demisie, deşi cred că a venit momentul să fie demis. Mai ales că a și declarat la finele turneului de la Budapesta că e pregătit să aducă noi "jucătoare balcanice"și alt antrenor străin "care să le înțeleagă" pe fete. Părerea mea e că la cârma viitoarelor "tigroaice" ar cam fi timpul să se reinstaleze un antrenor român, situație în care ar avea loc în echipă și mai multe sportive din generația tânără și dovedit valoroasă a handbalului nostru. Iar dovada cea mai concludentă este superba victorie în Cupa EHF obținută de elevele lui Bogdan Burcea, de la CSM Craiova, cu salarii infinit mai modeste decât ale bucureștencelor și un buget incomparabil cu cel al CSM.

Și să nu-mi spună nimeni că o Cupă EHF cucerită înseamnă mai puțin decât o teoretică medalie de bronz în "Final Four", fiind cert că oltencele au triumfat, în timp ce tigroaicele au fost puse...cu botul pe labe!

Horia Alexandrescu

(preluat din România literară)