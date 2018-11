Tineret, mândria țării

Marți s-a spulberat și visul nostru de a ocupa locul întâi în grupa Ligii Națiunilor. Scriind însă luni dimineață, când graficul de tipar mă obligă să anticipez ce se va întâmpla în meciul decisiv de la Podgorica, nu-mi pot permite să nu acord o șansă și echipei României, dar nu încape îndoială că, și dacă băteam muntenegrenii la ei acasă, grupa n-o puteam câștiga.

Tot auzeam că la Belgrad era posibil miracolul ca Lituania să-i încurce cumva pe sârbi, dar și dacă ar fi aliniat în ultimul meci naționala de juniori, Serbia n-avea cum să se împiedice de nordici. Doar noi puteam spera așa ceva, deși în miuța pe care am câștigat-o cu 3-0 la Ploiești, lituanienii n-au nimerit nici măcar cu un șut poarta lui Tătărușanu! A curs cu elogii la adresa tricolorilor după antrenamentul fără public de pe arena ploieșteană, uitându-se probabil că în prima repriză am jucat ca vai de lume, acel 1-0 de la pauză datorându-se talentatului vârf de atac care este, fără îndoială, George Pușcaș. Debutant în primul 11 al naționalei, Pușcaș are 22 de ani, este orădean și evoluează în acest moment în serie A, după ce în 2014 a fost transferat în Italia, ca junior, de Internationale Milano.

La prima reprezentativă a fost promovat de Cosmin Contra direct de la echipa Under21, de unde actualul selecționer a adus mulți alți jucători, între care și Ianis Hagi și Cicâldău, dar și alți vreo 5-6, situație în care nu pot să nu mă întreb de ce federația nu l-a înlocuit pe "Guriță" direct cu Mirel Rădoi?! Oricum, Contra se laudă deja că a convocat la națională 14 fotbalişti tineri, ceea ce, desigur, e adevărat, dar fără să mai precizeze și câți dintre ei au fost folosiți și cu ce rezultate. Pe de altă parte, tot Contra ar mai trebui să spună și ce răfuială a avut cu Moți, pe care l-a lăsat anterior acasă, cu prețul...eliminării din teren a lui Tamaș, decizie care ne-a costat și încă ne mai costă.

Cert e că, în spatele acestei promovări masive a unor jucători din noua generație, selecționerul încearcă să ascundă nesfârșitele sale căutări ale formulei pentru unsprezecele de bază. Iar când i se reproșează bâlbâielile, "Guriță" se revoltă, strigând în gura mare că, de când a preluat naționala, este...neînvins! Or, ce nu realizează el e diferența dintre neînvinși și învingători sau, mai direct spus, dintre neînvinși și calificați. Cum putea să se pună problema și acum, când totul mai atârna de eventuala ocupare a locului secund din grupă, singurul care ne permitea să sperăm la accederea în play-off. Cu o remiză la Podgorica, adică neînvinși a nu-știu-câta oară, obţineam cel mai prost loc 2 dintre cele patru grupe, deci zero șanse pentru mai departe.

Aşadar, trebuia să câștigăm meciul, în condițiile în care Muntenegru, pe locul trei în grupă, își făcea exact aceleași calcule ca noi. Cu deosebirea că juca acasă! Întrebarea era cine atacă și cine se apără în confruntarea decisivă. Din punctul meu de vedere, Cosmin Contra nu-și mai permitea să alinieze la Podgorica o formație cu două vârfuri, preferându-l în față doar pe Pușcaș. Dar pe Ianis Hagi urma oare să-l mai introducă în teren? Eu speram că da, cum mai speram că va juca și Cicâldău, și alți puști din naționala de U21, care s-au calificat deja la Campionatul European, relansând cu succes vechea deviză "Tineret, mândria țării!"

P.S. În timp ce Simona Halep a anunțat că va aborda fără antrenor primele turnee din sezonul viitor, jurnalistul american Matt Zemek, specializat în tenis, a explicat decizia lui Darren: "Lui Cahill nu-i păsa cum reacţiona Simona, ce decizie va lua. Lui i-a păsat doar de meseria lui, să o înveţe lucrurile corecte! Putea să-l şi demită, dar lui nu-i păsa, ţinea la principiile lui. A avut încredere în el şi a provocat-o când a părăsit-o temporar. Darren poate că nu i-a fost cel mai bun prieten, poate nici nu trebuie asta, dar a fost acel om care i-a spus tot timpul adevărul în faţă!"

Horia Alexandrescu

(preluat din Romania literara)