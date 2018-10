Un Copil de viitor

Pentru orice iubitor de sport, weekend-ul trecut a fost o desfătare și, în ceea ce mă privește, mi-am aranjat programul în așa fel încât să nu scap nimic din oferta amplă și tentantă.

N-am ratat nimic din ce merita văzut, deși, ca să fiu sincer până la capăt, recunosc că mi-am pierdut timpul mergând și la Arena Națională pentru meciul FCSB - Voluntari, în care unsprezecele lui Dică (sau al lui Becali) s-a căznit să treacă de băieții finului Pandele, a căror siglă este o ancoră, ca să nu uite nimeni că primarul din Voluntari a fost în tinerețea sa căpitan de vas. Cert e că vaporenii lui, deși au pierdut cu 1-2, au jucat un fotbal mai curat și mai plăcut decât lipsa de orizont a steliștilor, care nu arată nici pe departe a echipa care ar putea câștiga campionatul.

Asta în vreme ce clujenii s-au instalat în fruntea clasamentului, după ce s-au impus în deplasare la Sepsi, grație penalty-ului acordat în prelungiri de arbitrul Chivulete. Oricum, Liga 1 se târâie, nici publicul nu se mai înghesuie, dovadă că la meciul de pe Arena Națională s-au consemnat doar vreo 2.500 de spectatori... Perfect normal, zic eu, după ce m-am delectat cu "El Clasico" de la Barcelona, unde Barca (fără Messi) a umilit Realul cu 5-1, în fața celor aproape 100.000 de microbişti aflați în tribunele de pe Camp Nou. Fotbal mare, fraților!...

Și tenis de top, în finala Turneului Campioanelor, în care am pariat pe Elina Svitolina, amintindu-mi că acum vreun an Țiriac o punea în gardă pe Simona Halep că va trebui să fie atentă în viitor la două jucătoare: Svitolina și Muguruza. Ucraineanca a învins la Singapore, unde Muguruza n-a mai ajuns, iar Simona a fost doar în trecere, ca să-și încaseze premiul anual. Normal că regretăm absența campioanei noastre de la această ediție a competiţiei de elită, la finalul celui mai bun an al ei, dar consolarea avea să ne vină de unde nici nu ne-am fi așteptat: de la Marius Copil, tenismenul arădean care a făcut minuni în super-turneul de la Basel!

Cinstit vorbind, nimeni n-ar fi anticipat vreo performanță de excepție a lui Marius, care venea din calificări, deși în cariera sa exista acel meci dramatic pierdut anul acesta în sferturi, la Washington, în fața celebrului Andy Murray: 7-6(5), 3-6, 6-7 (4). Am tresărit însă când am aflat că l-a eliminat în optimi pe Cilici, după o partidă încheiată în două seturi, în care românul reușise nu mai puțin de 21 de ași! Am urmărit cu interes semifinala lui cu Zverev și m-am bucurat să-l văd triumfând, la capătul unei evoluţii entuziasmante: 6-3, 6-7(6), 6-4. Era calificat, așadar, în marea finală de la Basel, unde urma să-l întâlnească pe inegalabilul Roger Federer, recunoscut unanim drept cel mai mare jucător din toate timpurile!

Înaintea finalei, m-a sunat din Germania Petre Ivănescu, fostul căpitan al naționalei noastre de handbal masculin, cea care cucerise titlurile mondiale în 1961 și 1964. Aflase de victoria lui Copil în fața germanului Zverev și se pregătea să urmărească meciul cu Federer. Nu-l știa pe Marius și m-a întrebat ce șanse cred că are în fața super-elvețianului și i-am răspuns că sunt convins că lui Federer nu-i va fi deloc ușor. Mă bucur că am avut dreptate, finala fiind absolut extraordinară, iar Marius jucând de la egal la egal cu celebrul lui adversar, ba uneori dovedindu-se chiar superior acestuia, cum s-a întâmplat în setul doi, când a condus cu 3-0 și 4-1.

Până la urmă, Federer a învins cu 7-6 (5), 6-4, dar și el, ca și tribunele l-au aplaudat îndelung și în repetate rânduri pe jucătorul român, care încheie astfel cel mai bun an al carierei sale, la vârsta de 27 de ani. Să fie cumva prea târziu, cum s-au grăbit să pronosticheze unii? Nici vorbă, așa că aș face prinsoare că Marius Copil are un viitor mai mult decât promițător! A dovedit și și-a dovedit că poate juca fără emoţii cu cei mai valoroși tenismeni ai lumii și că e capabil să devină noul urmaș al lui Năstase, Țiriac și al lui Andrei Pavel, actualul lui antrenor! Felicitându-i pe amândoi, jucător și coach, putem spune că avem un... Copil de viitor!

Ca să nu uit: tot în acest weekend, am avut și Campionatele Mondiale de gimnastică de la Doha. În întrecerea pe echipe, băieții s-au clasat pe locul... 21, iar fetele sunt lăudate pe site-ul federației pentru locul... 13. Iată un fragment din textul postat de FRG: "Echipa de gimnastică artistică feminină a României a reușit cel mai curat concurs din ultimii ani, câștigând pe propriile forțe (sic!) biletele pentru Campionatele Mondiale de anul viitor și dreptul de a visa în continuare la Tokio 2020..." Vai de capul nostru!

Horia Alexandrescu

(preluat din România literară)