Un păcat de 10 milioane de euro

Joi seară am lăsat în plata domnului bâlciul deșertăciunilor politice, preferând nocturna de pe Arena Națională, unde FCSB încerca marea cu degetul, sperând să remonteze handicapul de la Viena și să obțină astfel calificarea în play-off-ul Ligii Europa.

Pe stadion, atmosfera era de-a dreptul încântătoare, cu peste 30.000 de fani fluturând stegulețe roș-albastre și scandând entuziaști numele Stelei. Bănuiesc că ați gustat ceva din această atmosferă și de acasă, din fața televizorului, dar nu se compară nici pe departe cu vibrația pe care o trăiești în tribune. Joi seară erau populate cu mii și mii de tineri, fete și băieți deopotrivă, mame cu copii de mână sau chiar în brațe, alături de vechii suporteri steliști, ajunși la vârsta a treia, care trăiesc în continuare cu nostalgia generației lui Duckadam, de la Sevilla, și a stadionului din Ghencea, tocmai demolat, pentru a face loc unei arene ultramoderne. Ei bine, toată această superbă galerie , scăldată în arome de floricele de porumb și de Coca-Cola, fremăta de dorința revanșei în fața austriecilor, după acel dureros 1-3 de la Viena. Ne trebuia un 2-0 acasă, cu care eram calificați în grupele de top ale Europa League, iar lângă mine, în tribună, Ilie Năstase, Mitică Dragomir și Viorel Păunescu credeau cu tărie că succesul este la îndemâna elevilor lui Dică, cu toții făcându-ne cruce când am aflat că, la Cluj, CFR-ul era condus la pauză cu 2-0 de pleziriștii din Luxemburg, veniți în plimbare pe Someș!

Pe Arena Națională însă, la pauză a fost 2-0 pentru steliști, după cea mai frumoasă repriză a lor pe care am văzut-o în ultimul an de zile! Un joc ofensiv ,spectaculos, cu asedierea susținută a porții adverse, soldată cu o super combinație între Roman și Gnohere, ultimul semnând golul de 1-0 din minutul 11! Stadionul parcă a explodat, austriecii s-au clătinat descumpăniți, iar în ultimele secunde ale primei reprize același Roman va înscrie golul al doilea, spre deliciul și delirul spectatorilor! Eram, așadar, calificați, dar de momentul victoriei efective ne mai despărțeau, totuși, 45 de minute de tensiune, în care am dat în clocot.

Șocul prăbușirii a venit în minutul 63, când portarul Andrei Vlad - un puști de numai 19 ani, care l-a înlocuit tocmai în acest meci-cheie pe titularul Bălgrădean, accidentat - a comis gafa-gafelor, respingând în teren o minge care ...ieșea în out și servindu-l astfel pe fundașul austriac Sonnleiter, care a punctat pentru Rapid Viena: 2-1! De aici și până la final, am continuat să sperăm că putem înscrie din nou, majorând scorul la 3-1 și inversând astfel rezultatul de la Viena, ceea ce ar fi împins partida în prelungiri. N-am reușit însă, dar, cinstind vorbind, și austriecii au trecut pe lângă șansa egalării, astfel că întâlnirea s-a încheiat cu victoria la limită a bucureștenilor. O victorie de onoare, dar care nu îi onorează nici pe ei și nici fotbalul românesc. Mai ales că în celălalt capăt al țării, la Cluj, campioana României, CFR, pierdea și pe teren propriu, cu 2-3, după ce fusese condusă chiar cu 3-0 de Dudelange, mica echipă de amatori din Luxemburg! Iar prezicerea mea de săptămâna trecută, cum că antrenorul Conceicao e deja pe făraș, s-a adeverit după această rușine istorică, portughezul fiind demis, împreună cu întreaga conducere a clubului.

Pentru a doua oară în ultimii 15 ani, fotbalul românesc va fi absent din competiția de vârf a cluburilor europene, toate cele patru reprezentante ale noastre părăsind prematur Europa League. O jale mai mare nici că se putea, dar necazul privește și viitorul, având în vedere că ne-am prăbușit pur și simplu în clasamentul coeficienților, ajungând pe locul 29, după ce, acum un deceniu, eram pe treapta a 7-a, deci în Top 10! Am ajuns mai jos ca niciodată, iar pentru cine nu știe ce înseamnă o asemenea poziție trebuie să explicăm că, potrivit ierarhiei, țările care se află sub locul 26 sunt obligate să-și înscrie echipele încă din primul tur al competiţiilor, astfel că viitoarea campioană a României va trebui să dispute...patru tururi preliminare în Liga Campionilor, în timp ce restul formațiilor noastre vor orbecăi prin cine știe ce stadioane comunale, ca să ajungă în Liga Europei!

Cam așa se încheie participarea noastră la ediția în curs a cupelor continentale, cu dubla umilință a clujenilor și cu victoria platonică de la București, după gafa antologică a portarului Vlad, despre care Gigi Becali a declarat: "Dacă era «Messi al portarilor», era al Craiovei, nu al meu. M-a pedepsit Dumnezeu că l-am furat de la Craiova! M-am păcălit când l-am luat, nu am știut despre ce e vorba. Dacă nu ai portar, nu te poți califica. La golul lor, era mingea 2 metri afară (...) Vina e a mea, sunt păcatele mele. Este una dintre cele mai triste seri ale mele în fotbal. Am avut 2-0 la pauză, nu mă așteptam să iau gol. Cel mai rău mă afectează că pierdem coeficientul. Va fi greu să ne mai calificăm în grupe". Ăsta e adevărul, la care se adaugă și cele... 10 milioane de euro pierdute de Becali prin ratarea calificării, și, dacă tot îl invocă Gigi pe Cel de Sus, i-aș aminti că Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în traistă. Urmează pocăința!

Horia Alexandrescu