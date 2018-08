Urmeaza lovitura de stat la 10 august? Scenariu extrem de alarmant!

Ninel Peia, fost deputat si Presedinte al nou infiintatului Partid al Neamului Romanesc, a vorbit azi despre existenta unui scenariu cumplit: mitingul de protest organizat de catre romanii din Diaspora la 10 august va fi manipulat si folosit pentru atacarea cladirii Guvernului de catre grupuri de mercenari, unii veniti din afara tarii - din forte para-militare, exceptional pregatiti fizic si psihologic, urmand ca Guvernul sa fie incendiat. In acelasi timp, ar fi puse la cale actiuni politice devastatoare pentru destabilizarea Romaniei, inclusiv o Declaratie de autonomie la Cluj!

Personal nu am nicio informatie pentru un astfel de scenariu. Consider, insa, ca, in actualul context intern si extern - extrem de tensionate, fiind escaladate la maxim raporturile de forta si violenta - un astfel de scenariu sau alte scenarii cu potential de rasturnare a ordinii constitutionale prin violenta, sunt verosimile!

Sunt unul dintre politicienii care m-am exprimat constant in favoarea drepturilor romanilor din Diaspora, intelegand tragedia prin care acestia au trecut si trec, clasa politica romaneasca avand o responsabilitate uriasa, din 1990 pana in prezent. Cred, de asemenea, ca este nevoie de o lege reparatorie pentru acestia. Ii indemn, insa, sa fie atenti, iar protestul lor legitim sa nu fie deturnat in niciun fel de jocurile politice de la Bucuresti, dictate, de multe ori, de grupuri de interese nelegitime. N-am fi nici primii, nici ultimii sa fim aruncati intr-un adevarat haos, a se vedea ce se intampla peste tot si in Europa (cu exemplul tragic al Ucrainei), dar si in Orientul mijlociu. Pana nu este prea tarziu.

Aurelian Pavelescu